Sin saberlo, la activista y asesora de medios Sara Berliner creó el movimiento Vote Like a Mother (Vota como una madre) en el 2018, cuando puso esas palabras en la pancarta que llevaría a una protesta a favor del control de armas en Nueva York. Fue el chispazo que originó un colectivo que hoy invita a las madres y padres de Estados Unidos a votar pensando en dejar a sus hijos un mundo mejor.

En agosto, el diario “The New York Times" mencionó a Vote Like a Mother como uno de los movimientos liderados por madres que, enfurecidas por la situación en el país, decidieron convertirse en activistas y actuar desde diversas plataformas en busca de un cambio. Otras organizaciones populares son Moms Rising (Madres se levantan) y Moms Demand Action (Madres demandan acción).

Según indica en su página web, Vote Like a Mother es un campo de activismo para reflejar el rol clave de la paternidad en la política y lograr un mundo que sea justo, equitativo y sostenible a largo plazo. Berliner y su equipo se dedican a unir a las personas para el cambio, capacitarlas para votar y animar a las madres a pasar a la acción.

“El objetivo es promover el voto con empatía, amabilidad y ferocidad. Amplificar las voces y los esfuerzos de las mujeres. Y brindar a los padres oportunidades para contribuir, reconociendo que todos tenemos algo que dar, ya sea tiempo, dinero o una plataforma”, dice Berliner en el sitio web, en el que también se pueden comprar polos y otros artículos para ayudar a financiar el movimiento.

El Comercio conversó con Sara Berliner, que tiene dos hijos, sobre la inherente relación entre la paternidad y la política y de cómo las próximas elecciones por la Casa Blanca son una oportunidad de oro para cambiar las reglas del juego ejerciendo el voto como mujeres, ciudadanas y madres.

—¿Qué tan importantes son ahora movimientos como Vote Like a Mother?

Más importante que nunca. Hay mucho en juego: el COVID-19 ha matado a más de un millón de personas en el mundo, estamos en medio de una crisis climática, la policía está matando a gente negra en todo Estados Unidos, y luego reprimiendo las protestas que se producen por ello. Por esas y otras razones es crucial votar como una madre el 3 de noviembre.

Necesitamos votar con empatía a nivel local, estatal y federal. Este también es un momento increíblemente importante para votar como madre porque mucha gente, gente privilegiada, está abriendo sus ojos a la injusticia por primera vez. En lugar de rechazar a esas personas, quiero llamarlos a este movimiento. Creo que es un buen punto de partida para que la gente privilegiada entienda su paternidad como un sitio de poder político.

—¿Por qué las madres deben involucrarse en política?

Ser padre es inherentemente político. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna para las mujeres de color es mayor que la de las madres blancas. Las madres trabajadoras son frecuentemente discriminadas en el lugar de trabajo, y las madres de color que se enfrentan al racismo en el lugar de trabajo son doblemente agobiadas. También creo que el hecho de que cuidemos a nuestros hijos dice mucho sobre cómo cuidamos el mundo.

Para criar a un niño, dependemos de aspectos como la salud y la educación. Deberíamos tomar medidas para que todos puedan tener los mismos recursos que queremos para nuestros hijos. Creo que no existen los hijos de otras personas, así que lucharé por tus hijos, como tú lucharás por los míos. También debemos trabajar en contra de la idea de que la política pertenece a los hombres blancos. Es una ventaja adicional cuando las madres, en particular las madres de color, pueden demostrar que esa idea es errónea.

—¿Qué está en juego en estas elecciones?

¿Qué no está en juego? Hay tantas cuestiones importantes por las que vale la pena luchar en este momento, tantas cosas que damos por sentado que estamos en peligro de perder. El acto mismo de votar está siendo amenazado con leyes restrictivas de identificación de votantes y el propio presidente está tratando de limitar los votos por correo.

En los últimos cuatro años, gran parte de EE.UU. se ha despertado y ha visto lo mal que se están poniendo las cosas. Hay exigencias por cambios en la policía, en la atención médica, en la educación. Necesitamos protección para las madres trabajadoras, asistencia financiera ante el COVID-19, equidad de pago, asistencia sanitaria universal, caminos hacia la ciudadanía para los inmigrantes y mucho más.

Creo que en esta elección no hay votantes de un solo tema. Los temas que algunos de nosotros enfrentamos son temas que nos afectan a todos y tenemos la responsabilidad de actuar por los intereses de cada uno.

—Su movimiento inspiró Vote Like a Madre, dirigido por la comunidad latina. ¿Qué importancia tiene el voto hispano en estas elecciones?

Fundé Vote Like a Mother en el 2018 y aunque no empecé la reciente campaña Vote Like a Madre apoyo sus esfuerzos y creo que el voto latino es crucial en esta elección. Donald Trump ha atacado constantemente a los inmigrantes con insultos racistas, ha separado a más de 5.000 niños de sus padres en la frontera mexicana, ha deteniendo a muchos menores en jaulas y ha intentado repetidamente poner fin a las protecciones de los receptores de DACA. Y eso es despreciable.

Valoro a mis vecinos latinos de todo corazón y sueño con el día en que los receptores de DACA puedan votar. También deseo que los niños no estén en jaulas y que la gente tenga caminos claros y fáciles hacia la ciudadanía. Mientras tanto, seguiremos luchando.

—¿Cree que Vote Like a Mother y Vote Like a Madre pueden marcar la diferencia este 3 de noviembre?

Sí, lo creo. Tengo que hacerlo. A veces, el futuro se ve tan sombrío que sentirse esperanzado puede parecer radical. Votar es una pieza clave del rompecabezas, ya que buscamos crear un futuro más equitativo y sostenible para todos, pero es solo una pieza. El trabajo no termina ahí.

En Vote Like a Mother estamos educando a los votantes y movilizándolos para que voten con empatía. Y aún así, nuestro trabajo no termina ahí. También estamos mostrándole a la gente cómo involucrarse en la organización de sus comunidades. Estamos conectando a personas separadas por las fronteras interesadas en temas similares para compartir conocimientos entre sí. Estamos criando a niños que van a terminar muchos de estos sistemas y construir algo mejor en su lugar. Nos estamos cuidando los unos a otros cuando el gobierno no nos ayuda. Necesitamos ganar a lo grande estas elecciones, pero nuestro trabajo continuará a pesar de todo.

—El diario “The New York Times” mencionó a Vote Like a Mother como parte de un movimiento creciente de madres activistas en EE.UU., la mayoría de las cuales apoya a Joe Biden. ¿Qué representa el candidato demócrata en estos comicios?

Joe Biden representa muchas cosas para diferentes personas, pero lo que más representa es un líder, algo que los estadounidenses han estado pidiendo a gritos. Necesitamos restaurar la humanidad, la integridad y la empatía en el Despacho Oval.

Mucha gente votaría por casi cualquiera por encima de Donald Trump, pero estamos emocionados de votar por Biden por su plan para enfrentar el COVID-19, sus medidas de control de armas, sus políticas climáticas, su apoyo a las familias trabajadoras y a los trabajadores domésticos y su trabajo con la comunidad de discapacitados. Estamos emocionados por el equipo que construirá, por las contribuciones de su candidata a la vicepresidencia Kamala Harris y por el simple hecho de que aunque no es un candidato perfecto, es un candidato responsable con la gente.

—¿Esta ola cada vez mayor de madres activistas está relacionado con el importante momento histórico que vive el empoderamiento de las mujeres?

Yo creo que sí. Creo que este momento de la cuarta ola del feminismo se trata de entender cómo los sistemas de opresión están críticamente vinculados, que la justicia racial es una cuestión feminista, es una cuestión de clase, es una cuestión de discapacidad y así sucesivamente. Y afortunadamente, más personas están entendiendo que la gente más impactada por un tema debe liderar la lucha en ese tema.

Así que estamos viendo a muchas madres negras y morenas, madres de la clase trabajadora, madres homosexuales luchando por cosas como el cuidado de los niños a precios asequibles, la atención sanitaria gratuita para todos y la vivienda. Y también estamos viendo a madres activistas criando niños con poder que destruirán los sistemas opresivos y construirán mejores sistemas para reemplazarlos.

