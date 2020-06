En 2014 fueron Michael Brown y Eric Garner. El pasado 25 de mayo fue George Floyd.

Son tres casos que han desencadenado violentas protestas en Estados Unidos y que se han convertido en símbolos del movimiento Black Lives Matter, que denuncia los abusos policiales que, según sus activistas, la comunidad afroestadounidense sufre día tras día.

Derek Chauvin, el exoficial que puso su rodilla sobre el cuello de Floyd, fue despedido y ahora enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado.

Pero esto no evitará que un evento como este se repita, según estima James Nolan, profesor de Sociología y Antropología de la Universidad de Virginia Occidental.

El asesinato de George Floyd ha generado una serie de protestas en Estados Unidos. Foto: Josh Galemore/Arizona Daily Star via AP

Además de sociólogo, Nolan trabajó durante más de diez años en el Departamento de la Policía de Wilmington, en el oeste de Estados Unidos, donde desempeñó cargos como oficial de patrulla, sargento y teniente.

Con una gran comprensión del funcionamiento de la policía estadounidense, él considera que el principal problema de los diferentes cuerpos policiales es que actúan como si se tratara de un "juego".

"Se suben a sus autos, van a comunidades en busca de delincuentes y son recompensados ​​cuando arrestan a alguien".

A continuación te ofrecemos un resumen del diálogo con este sociólogo estadounidense, quien cree que la manera en la que trabaja la policía genera violencia y debe cambiar.

¿Qué ve en el video en el que George Floyd muere?

Me costó verlo al principio. Pero lo que vi en ese video ha estado pasando una y otra vez por mucho tiempo.

Por el titular supe que el asuntó resultó en la muerte de la persona que estaba siendo arrestada. Pero si le quitaba el titular y solo miraba la imagen, me habría parecido otra actividad policial muy común.

Vi que el asunto estaba siendo descrito como un caso aislado de violencia. Pero la realidad es que este tipo de violencia forma una parte integral de la manera en que la policía en Estados Unidos actúa.

Para ellos, no es inusual de ninguna manera hacer uso de la fuerza física de esa forma. En este caso, es muy lamentable que George Floyd haya muerto.

Son acciones tan horribles, pero tan comunes y por eso tantas personas terminan siendo asesinadas producto de la violencia policial en Estados Unidos.

Como dice, no es un asunto nuevo. Esto ha estado pasando ya por bastante tiempo. ¿Por qué el problema persiste?

Creo que es porque a oficiales como Derek Chauvin se les ven como si fueran manzanas podridas, personas que lograron burlar las pruebas psicológicas.

Se suele considerar a este tipo de agente como alguien que logró infiltrarse y que si no lo hubiera hecho, todo estaría bien en los cuerpos policiales.

Hay un artículo en The Wall Street Journal sobre los mitos de la violencia policial, en el que se presenta como una narrativa falsa y que en realidad la policía está haciendo lo correcto.

Gracias a mi experiencia como agente de la policía y a toda la investigación que he hecho en los últimos 20 años puedo decir que esto no es así.

¿Cree que este comportamiento podría estar relacionado de alguna manera con la capacitación que reciben los agentes en la academia?

Creo que la policía actúa de una manera en la que realiza acciones de acuerdo con la lógica, pero de la misma forma que alguien en un campo de fútbol decide hacer una barrida o algo así.

Si analizas sus acciones, hay algo de lógica en ellas. En la academia, la policía es entrenada para jugar al juego policial: ser agresivos, ir a comunidades y encerrar a los malos. Da la imagen de ser una especie de órgano que vela por encerrar a personas en la cárcel.

Pero esa manera de proceder crea violencia. En estos casos, la violencia no es creada por las comunidades sino por la policía.

Efectivamente, los policías obtienen una formación, pero esta se centra en un concepto erróneo de lo que significa vigilancia policial.

¿Cuánto tiempo dura la formación de un policía en Estados Unidos?

La mayoría de las academias duran aproximadamente seis meses, y luego generalmente hay un período de tiempo en el que el oficial sigue una capacitación en el terreno que puede durar hasta un año. Después, normalmente el agente entra en período de prueba.

¿Cree que seis meses es suficiente?

El problema no es la duración de la capacitación para convertirse en policía, sino el enfoque erróneo de lo que significa hacer patrullaje.

Sean 6 meses o 10 años, los policías están siendo entrenados para hacer algo que no funciona.

Hubo 18 quejas presentadas contra Derek Chauvin a lo largo de su carrera y ahora ha sido arrestado por asesinato en segundo grado. ¿Cómo es posible que después de tantas quejas, un oficial pueda mantener no solo su trabajo sino que también pueda seguir usando la violencia de la manera en que lo hizo Chauvin en el asesinato de George Floyd?

Ser un policía violento y agresivo es la norma en EE.UU., es lo que se espera de ti como agente policial. Actuar agresivamente y recibir quejas en tu contra forma parte del juego.

Las quejas deberían darles señales de alerta a los jefes, pero en realidad muchas veces este tipo de casos se procesan como asuntos internos y luego se convierten en acusaciones sin fundamento porque es la palabra del ciudadano contra la del policía.

Creo que la policía trata de hacer un trabajo de análisis completo en estos casos, pero luego muchos de ellos no llegan a ser corroborados y son archivados. Posterior a eso, el agente suele irse y puede decir que nunca lograron probar nada.

¿Cómo vio el racismo durante el tiempo que trabajó como agente de la policía? ¿Cómo funciona?

Lo considero violento. Pienso en ello como una forma de racismo estructural.

Los policías se suben a sus autos, van a comunidades en busca de delincuentes y son recompensados ​​cuando arrestan a alguien.

Es fácil entrar y ver áreas que son mercados de drogas al aire libre. Te montas en la esquina y pisas los frenos, todo el mundo corre y al primero que agarras lo arrestas. Se ha convertido en un juego.

Por supuesto, la policía dirá "no estamos arrestando a gente negra, estamos arrestando a criminales". Tal vez así fue como me sentí cuando era policía también. Pero siento que, nuevamente, forma parte del juego.

Los oficiales afroestadounidenses hacen lo mismo que los blancos. Son recompensados ​​por hacer arrestos.

Lo ven como una guerra contra las drogas bajo el lema de tolerancia cero, esto incluye romper ventanas y llevar a cabo detenciones y registros.

Son prácticas estándar. Si en una comunidad aumenta el crimen, el objetivo es enviar agentes policiales, entrar en dicha comunidad y hacer arrestos.

Y este es el problema. No existe una forma de vigilancia policial alternativa donde se construyan relaciones, se entienda la dinámica en estas comunidades y se desarrollen estrategias con la comunidad para enfrentar la violencia y el crimen.

Los policías no pensarían en llevar a cabo ese tipo de planes porque eso no les ayudará a que su trabajo sea reconocido ni les ayudará a ganarse promociones.

¿Qué debería estar haciendo la policía ahora para calmar la situación?

La policía debería estar hablando con la gente. Hay algunos departamentos que están caminando con los manifestantes, están tratando de entender y comunicarse con aquellos que están molestos.

Pero hay otros departamentos que siguen lanzando gases y reprimiendo las protestas con violencia, y pienso que esto no hace más que agravar el problema.

Otra cosa que la policía no debería estar haciendo es negar que está involucrada en este asunto.

No es solamente un oficial malo que se salió de las filas y ahora que ya no está todo debería volver a la normalidad. Eso lo he escuchado en ciertos círculos.

Algunos consideran que aquellos que exigen justicia y organizan protestas en masa lo hacen de forma desproporcionada debido a la exageración mediática del racismo y la narrativa de "culpar a la policía". Esa actitud no ayuda a la policía.

Tienen que aceptar que en realidad la fuente del problema es mucho más compleja.

Vimos protestas después de la muerte de Michael Brown, Eric Garner y otros. ¿Cree que esta vez las cosas comenzarán a cambiar para la comunidad afroestadounidense?

Espero que sí. Quiero pensar que acabará en algo.

Espero que simplemente no desaparezca y volvamos a la normalidad, porque eso fue lo que sucedió después de Michael Brown y Eric Garner, o cuando el movimiento Black Lives Matter comenzó.

Llegó un momento, la gente comenzó a empatizar con la causa. Pero es algo que parece calentarse y luego desaparece. Es como una tormenta eléctrica que explota y luego pasa.

Lo que espero es que este sea un momento en el que las personas puedan hacer un balance y ejecutar aquellos cambios que necesitan hacerse.

