Los doce jurados del proceso iniciado la semana pasada en Wilmington, Delaware, concluyeron que el hijo del mandatario demócrata es culpable de haber mentido a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante 11 días.

Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 25 años de prisión, aunque es poco probable que se llegue a esta sanción. La sentencia a Hunter Biden estará a cargo de la jueza Maryellen Noreika, quien no ha fijado una fecha para la audiencia.

Joe Biden, por su parte, afirmó que seguirá respetando el proceso judicial mientras su hijo contempla una apelación. “Jill y yo siempre hemos estado ahí para Hunter y el resto de nuestra familia con nuestro amor y apoyo”, dijo en un comunicado.

Eduardo Gamarra, catedrático de la Universidad Internacional de Florida, considera que la condena a Hunter Biden se verá reflejada en la campaña electoral, pero destaca que, a diferencia del exgobernante y candidato republicano Donald Trump, Joe Biden no está involucrado directamente en un proceso judicial.

— ¿Qué impacto puede tener la condena a Hunter Biden en una campaña electoral que ya está bastante politizada?

El impacto se debe enmarcar en el contexto que nos encontramos, particularmente en momentos en que aún no sabemos la sentencia a Trump por el caso en el que ya fue encontrado culpable. Se han oído acusaciones de los republicanos que afirman que en Estados Unidos el sistema de justicia está politizado y completamente dominado por el presidente y su entorno, pero si fuera así, no se hubiera permitido semejante resultado contra Hunter Biden en el juicio en Delaware. Creo que tanto el juicio contra Trump en Nueva York como este de Delaware demuestran que el Poder Judicial en Estados Unidos sí es independiente y eso es positivo. Ahora, eso no quiere decir que no tenga consecuencias en la campaña, ya estamos viendo en las encuestas que hubo un impacto sobre la candidatura de Trump.

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, llega ante los comités de Supervisión y Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de febrero del 2024. (Foto: AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

— ¿Cuál fue este impacto? ¿Podría pasar lo mismo en el caso de Joe Biden?

El impacto en el caso de Trump se dio particularmente en sectores independientes, es de suponer que algún impacto habrá sobre sobre la candidatura de Biden. Los más acérrimos opositores de Biden ya pensaban que él y su entorno son corruptos. De la misma manera que los que rechazan a Trump vieron sus creencias validadas en el juicio contra el republicano. Pero donde sí se mueve la aguja un poco es entre los sectores independientes. Y en ese sentido creo que la reacción del presidente Biden, que fue el primero en decir que él no va a perdonar a su hijo, es una una declaración importante.

— Joe Biden respondió a la condena hacia su hijo afirmando que respeta el proceso judicial. ¿Esa postura le dará réditos ante la opinión pública?

Por supuesto. Confirma lo que en mi opinión es Biden, un tipo ecuánime, que ya ha respetado la institucionalidad en este país. A diferencia de Trump, que más bien se caracteriza por intentar siempre atacar la institucionalidad y que incluso ya ha diseñado un programa para cambiar el Poder Judicial en este país.

— ¿Es esta una campaña marcada por procesos judiciales? ¿Cómo están marcando la agenda estos temas?

Hay una gran diferencia entre las acusaciones directas al candidato Trump, que eran 92 o 93 al principio, 34 por las cuales ya ha sido encontrado culpable. Se trata de acusaciones directamente contra el candidato. En el caso de Biden no hay una acusación formal en su contra, sino contra su hijo, que todavía tiene un juicio pendiente en Los Ángeles por evasión de impuestos. No hay acusaciones directas contra el presidente Biden. Entonces hay una diferencia muy grande con respecto a Trump.

El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump asiste a su juicio penal en el Tribunal Penal de Manhattan, Nueva York, el 30 de mayo deL 2024. (Foto: AFP) / JUSTIN LANE

— ¿Cómo beneficia la condena de Hunter Biden a Donald Trump? ¿Cuál será la estrategia del republicano para aprovecharla?

Es un hecho que Trump y los republicanos van a aprovechar esto y decir que desde un principio ellos dijeron que Biden es un corrupto y que Biden es corrupto porque su hijo es corrupto. El hijo de Biden es un drogadicto y la drogadicción es una enfermedad que la sufre muchísima gente en este país. Yo creo que más bien, comunicacionalmente, los republicanos van a tratar de aprovechar esto, aún cuando esta condena no refleje corrupción de ningún tipo. Lo que refleja es un señor enfermo que obró como como obran la mayoría de los adictos, especialmente los que están en ese nivel de drogadicción.

— ¿Esta condena podría terminar humanizando a Biden como padre, al ser la drogadicción un problema de muchas familias en Estados Unidos?

Exactamente. El impacto de este problema sobre las familias ha sido enorme. Más bien, comunicacionalmente los demócratas tienen la tarea de decir que Hunter Biden se parece a una enorme cantidad de gente en este país. Hemos tenido 30 millones de adictos históricamente. Y su caso demuestra que uno puede sobreponerse a la adicción. Y en el caso de Joe Biden esto lo muestra como parte de las familias que padecen este problema y a la vez como alguien que respeta el Estado de Derecho.

— ¿Cuál será el mayor reto para Biden a la hora de lidiar con los ataques que va a recibir de parte de los republicanos por este caso?

No hay comparación entre las acusaciones a Trump, las cuales son criminales, involucran violación y manoseos a mujeres, sobornos, robo de documentos, fraude electoral, etc. Es una diferencia enorme frente a las acusaciones contra un pariente con un serio problema de drogadicción que compró un revólver y nunca lo usó, y que violó una ley, por la cual se ha pedido una sentencia de hasta 15 años. Dudo que le den semejante sentencia, pero puede llegar a eso.