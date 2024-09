El FBI confirmó que el hecho se investiga como un aparente “intento de asesinato”. El suceso se produjo a las 13:30 hora local en el Trump International Golf Club.

Ryan Wesley Routh, de 58 años, tenía un rifle estilo AK-47 y estaba a entre 300 y 500 metros de Trump cuando los miembros del Servicio Secreto lo detectaron, según el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Imágenes de evidencia encontrada en la cerca del campo de golf del presidente estadounidense Donald Trump se muestran en una conferencia de prensa en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre de 2024. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP). / CHANDAN KHANNA

El sospechoso se encontraba a unos hoyos más adelante de donde el presidente estaba jugando al golf, aseguraron las autoridades.

Mientras Trump se movía entre los hoyos 5 y 6, uno de los agentes del Servicio Secreto, que se estaba varios hoyos por delante del magnate, vio el cañón de un rifle que sobresalía de una valla que está entre los arbustos y disparó varias veces contra el sospechoso, que soltó todo y salió huyendo, narró la agencia AP.

Hubo entre cuatro y cinco ráfagas de disparos. No se ha informado si el hombre devolvió los tiros al Servicio Secreto.

Un testigo que vio al sospechoso escapando logró tomar una fotografía de su vehículo, lo que permitió identificar la matrícula y su detención poco después, detalló el sheriff Bradshaw.

El arresto se produjo a 80 kilómetros del campo de golf, en la autopista I-95.

En esta imagen publicada el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, se muestra a Ryan Wesley Routh después de su arresto en el condado de Martin, Florida. (AFP). / HANDOUT

En el lugar donde se había escondido entre los arbustos, la policía halló un rifle AK-47 con mira telescópica, una cámara GoPro y dos mochilas con baldosas de cerámica.

El lunes, antes de la comparecencia de Routh en un tribunal federal de West Palm Beach, las autoridades policiales revelaron que el rifle AK-47 incautado tenía el número de serie borrado.

Posteriormente, Routh fue acusado de posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

En su primera comparecencia, se le vio esposado y con un uniforme de reo.

Dijo que no tiene ahorros, que los únicos bienes que posee son dos camiones que ahora están en Hawái y que recibe unos 3.000 dólares mensuales de ingresos. Asimismo, manifestó que es padre de un hijo de 25 años.

Se fijó para el próximo 23 de setiembre la audiencia de fianza, y para el 30 de setiembre la de lectura de cargos, de acuerdo con la agencia EFE.

Opinión… Los efectos del ataque en la campaña electoral Por Francisco Belaunde Matossian Analista internacional Este caso va a ser explotado por los republicanos. Incluso el propio Elon Musk dijo por qué nunca se atenta contra Kamala Harris o Joe Biden, y sí contra Donald Trump, lanzando la sospecha. Luego, el gobernador de Florida, Ron DeSantos, dijo que iban a conducir su propia investigación, como no confiando en la pesquisa del FBI. ¿Lo ocurrido podrá tener un efecto importante en la opinión pública? Habrá que ver qué dicen las encuestas. También está la narrativa de los líderes republicanos que dicen que Trump se ha salvado dos veces por la gracia divina, que es invencible. El tema es hasta qué punto esto puede convencer a los votantes independientes o a los indecisos. Porque ese discurso se lo pueden creer, sin duda, los partidarios de Trump, pero de ahí a que necesariamente otros sean convencidos es otra historia. Por el lado de los demócratas, supongo que van a tratar de explotar el tema del control de las armas. Sería una buena oportunidad para ellos utilizar ese argumento en su favor. El autor del ataque es un personaje bastante particular, en algún momento apoyó a Trump, en el 2020 apoyó a Biden. Es un tipo como el anterior atacante, un lobo solitario, incoherente en sus posturas políticas. El típico perfil de estas personas propensas a la violencia que además tienen acceso a las armas. Lo increíble es que además tiene antecedentes por pequeños delitos y aún así tenía acceso a un arma como un fusil AK-47.

Thomas Matthew Crooks, autor del tiroteo contra Donald Trump en Pensilvania, tenía 20 años. (Distrito Escolar Bethel Park).

El pasado 13 de julio Thomas Matthew Crooks,

de 20 años, intentó asesinar a Donald Trump en un mitin en Pensilvania. Usó un rifle tipo AR-15 adquirido por su padre de manera legal. El joven fue abatido por agentes del Servicio Secreto segundos después de disparar alrededor de ocho tiros.

¿Qué se sabe de Ryan Wesley Routh?

Ryan Wesley Routh habla durante una entrevista en una manifestación ppor Ucrania en el centro de Kiev el 27 de abril del 2022. (Foto de AFPTV/AFP). / -

Según las autoridades, Ryan Wesley Routh vivió en Carolina del Norte durante la mayor parte de su vida. En el 2018 se mudó a Kaaawa, Hawái, donde él y su hijo operaban Camp Box Honolulu, una empresa de construcción de cobertizos.

En su perfil de LinkedIn consignó que estudió en la Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte y se graduó en 1998.

Registros citados por ABC News muestran que los problemas de Routh con la ley se remontan a la década de 1990 e incluyen cargos menores por emitir cheques sin fondos.

En el 2002 fue acusado de posesión de un arma de destrucción masiva, un delito grave, según los registros del Departamento de Correcciones de Carolina del Norte.

En otro incidente, fue acusado de delitos menores, incluido un delito de atropello y fuga, resistencia al arresto y una violación de la ley sobre armas ocultas, según muestran los registros.

Estaba decepcionado de Trump

Un oficial de Seguridad Nacional se encuentra afuera del edificio federal Paul G. Rogers y el Palacio de Justicia de Estados Unidos, donde se supone que se encuentra Ryan Wesley Routh. (EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

En junio del 2020, hizo una publicación en X dirigida al entonces presidente Trump para decir que ganaría la reelección si emitía una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia procesara la mala conducta policial.

Ese año, también publicó en apoyo de la campaña presidencial demócrata de la entonces representante estadounidense Tulsi Gabbard de Hawái, quien después abandonó el partido y apoyó a Trump.

Luego dijo estar desencantado con la gestión de Trump como presidente. “@realDonaldTrump Aunque fuiste mi elección en 2016, yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, pero todos nos sentimos muy decepcionados y parece que estás empeorando... Me alegraré cuando te vayas”, escribió en X.

De acuerdo con CNN, el año pasado, en su libro autoeditado sobre la guerra en Ucrania y la geopolítica, Routh criticó a Trump de “idiota”, “bufón” y “tonto”

Routh escribió que la retirada de Estados Unidos, por orden de Trump, del acuerdo nuclear con Irán en el 2018 fue un “tremendo error” que acercó a Teherán a Moscú.

También dio su opinión sobre la situación política en Afganistán e instó a los refugiados afganos a luchar por Ucrania.

Escribió sobre Taiwán, Corea del Norte y Venezuela e hizo comparaciones entre el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021.

“Hemos reflejado los devastadores acontecimientos (de Venezuela) con nuestra propia catástrofe del 6 de enero perpetrada por Donald Trump y su grupo antidemocrático”, escribió Routh.

En una aparente referencia a Trump, Routh escribió en su libro que debe asumir parte de la culpa por haberlo elegido presidente: “pero soy lo suficientemente hombre para decir que juzgué mal y cometí un terrible error”.

Tras retirar su apoyo a Trump, Routh se convirtió en partidario del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris.

En julio, tras el intento de asesinato de Trump en Pensilvania, Routh pidió a Biden y Harris visitar el hospital a los heridos en el tiroteo y a asistir al funeral de un exjefe de bomberos asesinado en el mitin del republicano.

En el 2012 Routh se inscribió como votante no afiliado en Carolina del Norte. En marzo del 2024 votó en las primarias del Partido Demócrata en ese estado.

La agencia AP informó que los registros federales de financiación de campañas muestran que desde el 2019 Routh hizo 19 pequeñas donaciones políticas, por un total de 140 dólares, a ActBlue, un comité de acción política que apoya a los candidatos demócratas.

Apoya a Ucrania contra Rusia

Routh publicaba con frecuencia en redes sociales sobre la guerra en Ucrania y tenía un sitio web en el que buscaba recaudar dinero y reclutar voluntarios para ir a Kiev y unirse a la guerra contra Rusia.

“Vengo a Ucrania desde Hawái para luchar por sus hijos, sus familias y por la democracia... Vendré y moriré por ustedes”, escribió en X.

En una publicación en LinkedIn, compartió una foto suya en Kiev.

En el 2022, en una entrevista con Newsweek Romania, Routh dijo: “Mi objetivo inicial era venir a pelear... pero tengo 56 años, así que al principio me dijeron que no tenía experiencia militar, que no era el candidato ideal. Entonces me dijeron que no en este momento. Entonces el plan B era venir aquí a Kiev y promover que viniera más gente... Se trata del bien contra el mal”.

Pidió a la gente, incluso a aquellos que no tenían formación militar, a tomar las armas para ayudar a Ucrania y se ofreció a ayudarlos a conectarse con unidades militares.

En el 2023, fue entrevistado por varias empresas periodísticas, incluidas The New York Times y Semafor.

A Semafor le dijo que no había conseguido convencer al ministerio de Defensa de Ucrania para que “emitiera un solo visado” para los soldados que estaba reclutando.

Holly Williams, corresponsal de CBS News en el extranjero, había estado en contacto con Routh durante más de un año en las primeras etapas de la guerra en Ucrania.

Ella dijo que contactó a Routh porque le llamó la atención su empeño para que extranjeros se unieran a las fuerzas ucranianas.

Williams manifestó que Routh parecía muy sincero y apasionado en su apoyo a Ucrania. Pero también lo notó bastante ingenuo, incluso cuando habló de su ambición de ayudar a traer miles de combatientes afganos y sirios a Ucrania para unirse al esfuerzo bélico contra los rusos.

La última vez que Williams tuvo noticias de Routh fue en noviembre de 2023, cuando dijo que estaba de regreso en Hawái, de acuerdo con CBS News.