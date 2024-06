El gobernador de Maryland, Wes Moore, tiene previsto firmar el lunes una orden ejecutiva para conceder más de 175.000 indultos por condenas por posesión de marihuana, dijo la oficina del gobernador.

La administración describe los indultos como el indulto estatal más grande hasta la fecha. La acción del gobernador con respecto a los casos relacionados con el uso de parafernalia convierte a Maryland en el primer estado en tomar tal acción, dijo su oficina.

Los indultos perdonarán cargos de posesión de marihuana de bajo nivel a unas 100.000 personas, según The Washington Post, que informó por primera vez sobre la orden el domingo por la noche.

Moore planea firmar la orden ejecutiva el lunes por la mañana en el Capitolio estatal en Annapolis con la presencia del fiscal general de Maryland, Anthony Brown.

El cannabis recreativo se legalizó en Maryland en 2023 después de que los votantes aprobaran una enmienda constitucional en 2022 con el 67 % de los votos. Maryland despenalizó la posesión de cantidades de cannabis para uso personal el 1 de enero de 2023. Ahora, 24 estados y el Distrito de Columbia han legalizado el cannabis recreativo.

“La administración Moore-Miller está comprometida a promover la equidad social y garantizar la administración de justicia justa y equitativa”, dijo la oficina del gobernador. “Debido a que el uso y posesión de cannabis ya no es ilegal en el estado, los habitantes de Maryland no deberían seguir enfrentando barreras para acceder a vivienda, empleo u oportunidades educativas basadas en condenas por conductas que ya no son ilegales”.

Brown, un demócrata, describió los indultos como “ciertamente necesarios desde hace mucho tiempo como nación” y “una cuestión de equidad racial”.

“Si bien los indultos se extenderán a cualquier persona con una condena por un delito menor por posesión de marihuana o parafernalia, esto inequívocamente, sin ninguna duda o reserva, impacta desproporcionadamente, en el buen sentido, a los habitantes negros y morenos de Maryland”, dijo Brown al Post.

Más de 150.000 condenas por delitos menores por simple posesión de cannabis se verán afectadas por la orden, que también cubrirá más de 18.000 condenas por delitos menores por uso o posesión con la intención de utilizar parafernalia de drogas, según un resumen de la oficina del gobernador.

Los indultos reflejan el número de condenas. Es posible que algunas personas hayan obtenido más de una condena perdonada durante el proceso.

Los indultos no darán lugar a la liberación de nadie de la cárcel. Después de que Moore firme el indulto, el poder judicial de Maryland se asegurará de que cada expediente electrónico individual se actualice con una entrada que indique que la condena ha sido indultada por el gobernador, un proceso que debería tomar aproximadamente dos semanas, dijo la oficina del gobernador.

La orden del gobernador también ordena al departamento correccional estatal que desarrolle un proceso para indicar un perdón en los antecedentes penales de un individuo, un proceso que se espera que demore unos 10 meses en completarse. Los indultos absuelven a las personas de la culpabilidad de un delito penal y los individuos no necesitan realizar ninguna acción para recibir el indulto.

Un indulto es diferente de una eliminación de antecedentes penales. Aunque el Poder Judicial hará constar en el expediente que el delito ha sido perdonado, igualmente se hará constar en el expediente. La eliminación de antecedentes penales es el proceso mediante el cual se destruye una condena penal y se elimina por completo del registro público, lo que requiere un paso adicional.