El presidente del Gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez, pidió este viernes el voto en las elecciones europeas especialmente a los indecisos, a las mujeres y a las personas mayores para ganar a una derecha “más que mala”, y afirmó que tiene “buenas vibraciones” de cara al domingo.

En un mitin celebrado en Madrid en la última jornada de la campaña electoral de los comicios del domingo, Sánchez aseguró que el PSOE está preparado para ganar frente al conservador Partido Popular (PP).

“Hace un mes dijeron ‘vamos a arrasar’ al PSOE, decía (el popular Alberto Núñez) Feijóo y el PP, y hoy está en ‘vamos a empatar’. Pues nosotros estamos preparados para ganar y es lo que vamos a hacer el próximo 9 de junio”, manifestó el jefe del Ejecutivo.

De esta forma aludía al vídeo difundido por el PP en redes sociales en el que los populares llaman a “desempatar” y advierten de que el PSOE quiere un empate para que la gente “se resigne y piense que nunca podrá ganar un país mejor”, y que pretende hacerlo dividiendo el voto en su contra.

Sánchez agradeció el apoyo recibido hacia él y su familia tras la citación judicial para declarar como investigada de su mujer, Begoña Gómez, un hecho al que no aludió expresamente.

“Yo tengo muy claro, nos atacan por lo que nos atacan, porque defendemos lo que defendemos y hacemos lo que hacemos desde el Gobierno de España. No soy ingenuo”, declaró.

En el mitin, con muchas alusiones al presidente de Argentina, Javier Milei, Sánchez precisó que “no hay una ultraderecha buena y mala” y que “lo que hay es una derecha peor que mala, la que sufrimos nosotros en España y a la cual vamos a volver a derrotar el próximo 9 de junio”.

“Hay que preguntar sobre todo a aquellos que todavía no tienen decidido el voto y, sobre todo, si ir o no a votar este domingo con el tiempo que hace y piensan ‘pues me voy al campo, me voy a la playa, llevo ya demasiadas elecciones a mis espaldas’ (...) los jóvenes que saben lo que nos estamos jugando el próximo 9 de junio, ¿se tienen que quedar en casa o deben ir a votar y votar al PSOE?”, preguntó para animar el voto entre los indecisos.

Además, comentó que las mujeres sobre todo “tienen que ser las primeras en votar a favor del PSOE para frenar este avance reaccionario del PP con (el ultraderechista) Vox” y también las personas mayores porque, según añadió, son las que sufren en primera persona las consecuencias sociales de los gobiernos de derechas.

“Quien pueda votar, que vote, que vote al PSOE para ganar a la derecha y a la ultraderecha”, pidió el líder socialista.