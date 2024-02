La Comisión Europea (CE) aseguró este jueves que no existe ninguna decisión de suspender las negociaciones con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y que “nada” ha cambiado al respecto, tras la oposición al acuerdo en su estado actual mostrada abiertamente por Francia e Irlanda.

“No hay ninguna decisión de ‘suspender’ las negociaciones. Aquí nada ha cambiado”, dijo hoy el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, tras la cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada hoy en Bruselas y en la que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se expresasen abiertamente en contra del pacto con Mercosur.

MIRA AQUÍ | Agricultores protestan con fuego ante sede del Parlamento Europeo en Bruselas

Mamer se remitió a sus declaraciones del pasado martes en las que aseguró que Bruselas prosigue la negociación con el Mercosur para cerrar un acuerdo de asociación que respete la sostenibilidad y las sensibilidades agrícolas de los países comunitarios.

Y hoy volvió a repetir que, actualmente, el análisis de la Comisión es que no se dan todavía las condiciones para concluir el acuerdo comercial con el Mercosur.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que su país seguirá oponiéndose al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur porque en su estado actual, según el mandatario, permitiría importar productos que no siguen las reglas europeas.

SEPA MÁS | Turquía: hombre armado toma rehenes en fábrica cerca de Estambul para protestar por guerra de Gaza

“Lo que es incomprensible, y que yo mismo no sé explicar, es que impongamos reglas para lo que producimos en Europa y dejemos importar productos que no respetan esas mismas reglas y que vienen de fuera de Europa”, declaró durante una rueda de prensa tras la cumbre.

Macron insistió en que las normas que valen para la producción agrícola en la UE deben ser igualmente válidas para las importaciones desde terceros países.

Afirmó que Francia está a favor de negociar acuerdos de nueva generación como se ha hecho con Nueva Zelanda o Chile, pero que el de Mercosur “no es explicable”.

MIRA TAMBIÉN | Hungría levanta su veto y desbloquea 50.000 millones de euros en ayuda europea a Ucrania

Un mensaje que respaldó Varadkar: “Querría hacerme eco de los comentario del presidente Macron sobre Mercosur. Este tratado comercial no puede ser ratificado en su forma actual. No podemos tener una situación en la que imponemos regulaciones medioambientales a los agricultores (europeos) y luego permitamos importaciones de países que no tienen esas mismas”.

El rechazo a acuerdos de libre comercio como el de Mercosur es una de las críticas de los agricultores que se manifiestan en varios países de la Unión Europea las últimas semanas, especialmente en Francia, Bélgica o Alemania.

Por contra, el canciller alemán, Olaf Scholz, apoyó hoy el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur y se mostró partidario de concluir las negociaciones. “Soy partidario de los acuerdos de libre comercio, también del acuerdo de Mercosur”, dijo Scholz tras la cumbre europea.

Aunque la UE y Mercosur firmaron el acuerdo en 2019, continúan negociando casi cinco años después un texto que refuerce los compromisos medioambientales.