Severa Belotti y Luigi Carrara tenían 82 y 86 años. Estuvieron casados seis décadas. Los últimos ocho días de su vida estuvieron juntos, en cuarentena en su casa de la localidad de Albino, en la provincia italiana de Bergamo, con fiebre alta y sin recibir asistencia médica. Tenían coronavirus. La salud de ambos empeoró y el sábado de la semana pasada Luigi fue hospitalizado, A Severa le tocó al día siguiente. Murieron el martes con dos horas de diferencia.

El hijo de ambos, Luca Carrara, se despidió de ellos con un conmovedor mensaje en Facebook: “Hola papá y mamá, este malvado virus se los ha llevado a los dos el mismo día, ¿seguirán discutiendo allí arriba? Seguro que sí, pero después terminarán con un abrazo. Eran así, siempre se estaban picando", escribió.

Luca Carrara contó al diario “Il Corriere della Sera” que ni siquiera se le permitió despedirse de sus padres. “Murieron solos, así funciona este virus. Tus seres queridos se quedan solos y ni siquiera puedes decirles adiós, abrazarlos, tratar de darles algo de consuelo, tal vez incluso una buena mentira: todo va a ir bien”.

Luca, quien también vive en Albino con su esposa y sus dos hijos, recordó cómo evolucionó la enfermedad de sus padres. “Pasaron ocho días con fiebre, hasta 39 grados, no había médico cerca, no los atendían en el 112. Que quede claro que no culpo al 112, los entiendo y de hecho solo tengo palabras de agradecimiento porque intentaron salvarlos”.

“En el hospital todo es desastroso. Ya no saben dónde poner a los pacientes, probablemente los médicos están haciendo una selección y dejando morir a los mayores. Pero es que ¿qué pueden hacer?”, continuó.

“Mi padre tenía 86 años, era anciano, sí, pero no tenía patologías previas. Las personas tienen que entender que tienen que quedarse en casa, porque pese a que digan que las víctimas son personas mayores, cuando les toca a los padres de uno es muy difícil. Ya no los he vuelto a ver, se han llevado los cuerpos al cementerio y sabemos que tardarán unos días en incinerarlos porque hay demasiados muertos”.

“Mis hijos y mi esposa y yo estamos en cuarentena. Así que la tristeza es doble. En este momento, no puedo ver a mi hermana, que se encargó de todo el papeleo. No puedo recibir la visita de un amigo. Nada. En un día perdí a mis dos padres. Pero seguiremos adelante, como siempre me enseñó mi padre”, finalizó.

Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron el domingo los 1.441, lo que supone un incremento de 175 en las últimas veinticuatro horas, según el último balance comunicado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

El número de enfermos actualmente es de 17.750 personas, 2.795 más en comparación con los datos de ayer viernes, y los curados son 1.966, es decir, 527 más que en el último boletín.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

