Rusia prevé “medidas” para “contrarrestar la seria amenaza” que representa la OTAN, que está “de hecho plenamente implicada en el conflicto de Ucrania”, declaró el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias de noticias rusas.

“Estamos obligados a analizar muy cuidadosamente las decisiones que se tomaron [en la cumbre de Washington del miércoles], las conversaciones que tuvieron lugar y analizar muy cuidadosamente el texto de la declaración que se adoptó”, afirmó el vocero.

“Se trata de una amenaza muy seria para la seguridad nacional” que “nos obligará a tomar medidas estudiadas, coordinadas y eficaces para contrarrestar a la OTAN”, añadió Peskov, sin especificar cuándo se tomarían ni cuál sería su naturaleza.

La víspera, en una histórica cumbre en Washington, los países de la OTAN reforzaron su apoyo a Ucrania con el envío de aviones F-16, baterías de defensa antiaérea y reconociendo que Kiev está en un “camino irreversible” para ser miembro de la Alianza Atlántica.

En esta cumbre “tomamos nuevas medidas para fortalecer nuestra disuasión y defensa, reforzar nuestro apoyo a largo plazo a Ucrania para que pueda ganar” en la guerra contra Rusia, añade el texto.

“Constatamos que nuestros adversarios en Europa y Estados Unidos no son partidarios del diálogo. Y a juzgar por los documentos adoptados en la cumbre de la OTAN, no son partidarios de la paz”, declaró Peskov a la prensa, estimando que la Alianza Atlántica “es un instrumento de confrontación y no de paz y seguridad”.

“Desde el principio, hemos dicho que la integración de Ucrania a la OTAN suponía una amenaza inaceptable para nosotros (...) Ahora vemos que la OTAN adopta un documento que dice que Ucrania se unirá definitivamente a la OTAN”, lamentó Peskov.