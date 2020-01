Londres [Reuters]. El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, acusó a su hija de “rebajar” a la familia real británica, en una entrevista publicada un día después de que el Palacio de Buckingham dijera que el príncipe Harry y su esposa ya no serían miembros activos de la monarquía.

El palacio anunció el sábado que los duques de Sussex ya no usaría sus títulos de “Alteza Real” y que se harían cargo ellos mismos de su manutención. A principios de este mes Harry, de 35 años, y su esposa anunciaron que querían reducir sus deberes oficiales y pasar más tiempo en Norteamérica.

Thomas Markle, que está distanciado de su hija, le dijo a Channel 5 en un documental que creía que Meghan, de 38 años, estaba desperdiciando “el sueño de todas las chicas”.

“Es decepcionante porque de verdad logró el sueño de todas las chicas. Cada joven quiere convertirse en una princesa y lo consiguió y ahora lo está desperdiciando, parece que por dinero”, acusó Markle.

La entrevista fue filmada después del anuncio de la pareja de que darían un paso atrás como miembros de la familia real británica. Channel 5 emitió parte de la entrevista el domingo y dijo que el documental completo saldrá al aire “en las próximas semanas”.

Thomas Markle calificó a la familia real británica como “una de las mejores instituciones de larga data”, y dijo que cuando Meghan y Harry se casaron, en mayo de 2018, tenían la obligación de “ser parte de la realeza y representar a la realeza”.

“Es una de las mejores instituciones de larga vida”, dijo. “La están destruyendo, la están rebajando, la están dejando mal (...), la están convirtiendo en un Walmart con una corona. Es ridículo, no deberían estar haciéndolo”.

Thomas Markle y su hija han estado distanciados desde su matrimonio con el príncipe. A inicios de este mes, el diario Mail on Sunday presentó su defensa ante una querella de la exactriz estadounidense por la publicación de una carta privada que la duquesa había enviado a su progenitor.

Thomas Markle señaló que no esperaba que Meghan se pusiera en contacto.

“No me imagino que se acerque a mí, especialmente ahora (...) o Harry, pero creo que ambos se están convirtiendo en almas perdidas en este momento”, dijo. “No sé lo que están buscando. No creo que sepan lo que están buscando”.