El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló con medios latinoamericanos a los que reiteró su deseo de tener un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula de Silva, que hasta ahora no se ha dado pese a haber coincidido en varios foros internacionales.

LEE TAMBIÉN: El extraño fenómenos de las orcas que embisten naves inquieta en Europa

“No es la primera vez que digo públicamente, y no públicamente y lo confirmó una vez más; estoy interesado en tener esa reunión”, dijo Zelensky en declaraciones citadas por la agencia ucraniana Ukrinform donde no se identifican los medios con los que habló Zelensky.

“He ofrecido varios formatos. Invité al presidente (brasileó) varias veces, lo invité a visitar Ucrania. Nos pusimos en contacto con el equipo del presidente Lula cuando tenía reuniones en España y Portugal, cuando estaba en Europa”, agregó.

También buscó una reunión que no tuvo lugar al margen de la reciente cumbre del G7 en Japón.

“Alguien incluso dijo que no encontramos tiempo para reunirnos, eso es una tontería”, dijo Zelensky.