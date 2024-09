La Carolina district is in darkness during a national programmed rationing of electricity due to maintenance of the transmission system and distribution networks, in Quito on September 18, 2024. Ecuador will be in darkness on Wednesday night due to a scheduled eight-hour blackout in the midst of a power crisis resulting from the worst drought in 60 years. 386 / 5,000 El distrito de La Carolina se encuentra a oscuras durante un racionamiento programado nacional de electricidad por mantenimiento del sistema de transmisión y redes de distribución, en Quito. (Foto Galo Paguay / AFP)

/

GALO PAGUAY