Glas ocupó la vicepresidencia de Ecuador entre el 2013 y el 2018, durante los gobiernos de Correa y Lenín Moreno. Sin embargo, una condena en su contra emitida en diciembre del 2017 llevó a que fuese retirado del cargo al mes siguiente. Glas cumplió la mitad de su condena y fue puesto en libertad condicional el 28 de noviembre del 2022.

El político había sido encontrado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Sin embargo, la salida de Glas de prisión no puso fin a sus líos judiciales. A finales del 2023 fue citado para responder por acusaciones de peculado durante las obras de reconstrucción tras el terremoto que azotó a Ecuador en el 2016. Además, la Corte Constitucional desestimó el recurso de habeas corpus que había permitido su salida de prisión en el 2022.

En consecuencia, Glas se refugió en la embajada mexicana en Quito y solicitó asilo a dicho gobierno alegando que era un perseguido político en su país. La noche del 5 de abril de este año, sin embargo, en un inédito episodio las fuerzas policiales ecuatorianas ingresaron a la sede diplomática mexicana para detener al exvicepresidente.

Glas fue detenido el 5 de abril durante una inédita intervención de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito. / ALBERTO SUAREZ

Desde entonces, Glas se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Su defensa asegura que se encuentra en “estado crítico” debido a sus padecimientos de salud, por lo que en su comunicado México pidió que mientras se evalúa el salvoconducto “se tomen las medidas humanitarias necesarias” para que Glas “sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta”.

México denunció que durante la intervención a su embajada fueron agredidos dos funcionarios diplomáticos, lo que llevó a que AMLO ordenara la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, el gobierno mexicano presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ecuador asegurando que se había violado su soberanía.

“El 11 de abril México instauró un procedimiento contra Ecuador solicitando medidas cautelares de urgencia. La CIJ ya ha escuchado los argumentos de ambos gobiernos y denegó el pedido mexicano porque lo consideró innecesario. El juicio está instaurado y en los próximos meses la Corte tomará una decisión respecto a la demanda mexicana, que incluye algunos pedidos verdaderamente complicados de aceptar legalmente, como la expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas”, explica a El Comercio el diplomático ecuatoriano Luis Gallegos, quien ocupó el cargo de canciller entre el 2020 y el 2021, además de representar a su país en El Salvador, EE.UU. y la ONU.

“Al mismo tiempo, hay un segundo juicio que instauró Ecuador contra México que alude al tema del no cumplimiento de la Convención de Asilo al otorgar dicho recurso a alguien que tiene cuentas con la justicia. Ese segundo juicio también ha sido aceptado por la CIJ y será dilucidado por la Corte”, agrega.

Existen dos casos abiertos, tanto por México como por Ecuador, ante la CIJ en torno a la detención y pedido de asilo de Glas. / Peter Dejong

- Normalizar relaciones -

A la fecha ambos gobiernos no mantienen relaciones diplomáticas, por lo que la solicitud de salvoconducto fue presentada ante la embajada mexicana en Suiza, a la que fue delegada su representación diplomática en Quito.

El 6 de mayo, la canciller mexicana Alicia Bárcena había adelantado en una entrevista con el diario español “El País” que un salvoconducto ayudaría a retomar el camino hacia la normalización de las relaciones entre ambos países.

Este martes 6, sin embargo, la Cancillería ecuatoriana citó un comunicado de prensa emitido el 5 de abril asegurando que para su gobierno es “jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático” para Glas.

“Teniendo en cuenta los procesos que existen en la CIJ, yo considero que lo hecho por México sencillamente es realizar un nuevo petitorio para dejar constancia de que había repetido su solicitud y así la Corte no le llame la atención por no haber insistido. Son temas de argumentación y de estrategia legal, así que no lo veo más allá de eso”, comenta Gallegos.

- El polémico AMLO -

También este martes, AMLO dedicó parte de su ya tradicional conferencia mañanera para referirse al tema y reiterar que el recurso se enmarca como parte “de nuestra tradición en materia de política exterior de proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo, siempre se ha hecho”.

La clasificación de perseguido político “es justamente lo que está debatiendo la CIJ”, aclara Gallegos.

Además, el jefe de Estado azteca se mostró crítico con las Naciones Unidas, un organismo que aseguró “únicamente está de florero”, pues no ha hecho nada importante para evitar el conflicto entre dos naciones.

“¿De qué sirve ese aparato de oficinas, con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo, si no hay justicia rápida y expedita? La ONU está en una profunda crisis. Es un aparto burocrático oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar que se violen los derechos humanos, que se evite la violencia, las guerras, nada”, señaló AMLO.

AMLO se refirió al caso de Glas durante su mañanera del martes, en la que también arremetió contra la ONU.

Para Gallegos, los comentarios vertidos por AMLO se enmarcan en otros “excesos” que ha cometido durante sus mañaneras a lo largo de su gestión. “El presidente López Obrador ha demostrado una gran capacidad de entrometerse en asuntos internos de otros países, lo cual no le va bien a México ni a nadie. Hay un principio cardinal en las relaciones exteriores que es actuar de buena fe, pero creo que hay muchos gobiernos que se sienten sobre los demás. Sus comentarios han traído situaciones que verdaderamente son innecesarias, en el pasado se ha excedido en calificativos con Ecuador, lo mismo con la OEA, también lo ha hecho con el Perú, con Bolivia. Ya es normal en alguien que, a falta de una mayor discrecionalidad, tiene la capacidad de decir este tipo de cosas en un micrófono abierto no solamente a su pueblo sino a todo el mundo”, agrega el diplomático.