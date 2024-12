Entre las “500 opciones” que, a inicios de este año, el recién posesionado presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo tener para su vicepresidenta estaban la de enviarla a encargarse de la estación en la Antártida. Sin embargo, el mandatario optó por enviar a su compañera de fórmula, Verónica Abad, como embajadora de la paz en Israel con la misión de “mediar” en el conflicto entre israelíes y palestinos.

Después de casi un año de haber sido confinada en el exterior, Abad alistaba en noviembre su regreso a Ecuador cuando, el día 8 de ese mes, fue apartada del Gobierno mediante una jugada política y jurídica sin precedentes.

El Ministerio de Trabajo la sancionó con 150 días de suspensión, sin derecho a sueldo, acusándola de “abandono injustificado del cargo”, una figura jurídica que no se aplica a cargos de elección popular como el suyo, debido a que no se presentó en la embajada en Turquía el 1 de septiembre, como se le ordenó intempestivamente, sino que lo hizo ocho días después.

Detrás de la decisión pesa el hecho de que el Gobierno de Noboa busca evitar que Abad asuma la presidencia cuando el mandatario tenga que dejar el cargo el próximo 5 de enero para presentarse a las elecciones presidenciales de febrero. Así las cosas, la vicepresidenta presentó un recurso judicial para ser restituida en sus funciones y cuyo veredicto está contemplado para que se conozca este mismo jueves.

EL TIEMPO habló con Verónica Abad sobre la situación y cómo piensa defender el derecho constitucional que se le está violando.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a la vicepresidenta, Verónica Abad, en un acto protocolario en el Palacio de Carondeletale en Quito, el 23 de noviembre de 2023. (Foto de José Jácome / EFE)

— Usted fue suspendida del cargo por no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre, como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes. Sin embargo, este tipo de sanción no consta en ninguna ley o reglamento laboral y menos para un cargo de elección popular. ¿Cuál es su postura de la decisión del Ministerio de Trabajo que la señala de abandono del cargo?

Vemos que a toda costa es injustificable, ilegal e ilegítimo el uso de esta herramienta para la destitución de una vicepresidenta que fue elegida por voto popular por los ecuatorianos. El sumario administrativo basado en mentiras y engaños, dado que no hay prueba alguna que demuestre que yo cometí esa penalización dentro de la ley orgánica internacional.

— ¿Cuál cree entonces que es la intención de la medida?

Esto, claramente, está orquestado para que se me imposibilite suceder, como lo establece el orden constitucional, al presidente cuando este tenga que dejar su lugar para enfrentarse como candidato por la reelección, dado que la figura candidato y presidente no existe en la Constitución ecuatoriana. Y, amparado bajo esta constitucionalidad, lo que se ha querido es atentar contra el Estado de Derecho con una persecución sistemática en mi contra. De ahí que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué Daniel Noboa atenta contra la democracia del país?

— Se espera que justo hoy una jueza responda a la acción de protección que usted presentó para dejar sin efecto la sanción administrativa en su contra, ¿por qué dice que si la jueza no la favorece Ecuador está en camino a ser un Estado fallido?

Lo que pedimos es justicia. Esto no es un tema de defensa de Verónica Abad, sino es una defensa del país, de la nación, de nuestro Estado democrático y republicano, estamos hablando del respeto a la ley. En Ecuador estamos pasando por un momento oscuro. Ya habló el ministro de Gobierno, el señor José Javier De la Gasca, diciendo que si esto no funciona van a buscar otros mecanismos para que yo no ocupe la presidencia en el orden constitucional. Entonces, claramente, hay un gabinete entero en contra de mí y contra todo aquel que le incomode porque pensamos distinto o nos atrevemos a decir, quizás, algo diferente. En realidad, ya son acciones dictatoriales a las que nos estamos enfrentando los ecuatorianos.

— La tensión entre usted y el presidente no es nueva, incluso el Gobierno ya la había declarado enemiga política. ¿Qué le incomodó a Noboa de usted?

No lo sabemos. Para nosotros es muy complicado comprender por qué ha emprendido una persecución, no solamente contra mí, sino también contra periodistas, asambleístas, empresarios, abogados y otros profesionales. Yo creería que él nos ve como enemigos. Pero, para mí, solo existen ecuatorianos, diversos y diferentes, por lo que la tolerancia y el respeto a esas diversidades debe primar.

— ¿Por qué señala que Daniel Noboa está actuando como un dictador?

Porque se está tomando atribuciones que no le corresponden. Ha demostrado que quiere traspasar la ley y la norma a su acomodo. Y el mismo hecho de evitar la sucesión y con eso romper el orden constitucional demuestra que está ejecutando acciones de un dictador.

— Ante la seria situación de seguridad de Ecuador, considerado uno de los países más peligrosos de América Latina, Noboa optó por imitar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cree que es el camino?

Aquí hay una diferencia abismal y es el hecho de que en Ecuador no existe un plan para eso. Noboa quiere construir una solución para el país basado en mentiras. Por ejemplo, subió, de manera inconstitucional, tres puntos el IVA con el fin de dirigir ese recaudo al tema de seguridad. Pero, lo que vemos son índices astronómicos que nos tienen lejos de ser ese referente de paz del pasado. Aquí el llamado es a defender nuestra democracia.

— De lograr ser restituida en su cargo y poder asumir la presidencia temporal del país el próximo 5 de enero, usted ha señalado que reducirá esos puntos porcentuales del IVA, además de reactivar los subsidios a los combustibles y reordenar el gabinete de ministros, ¿lo ve viable en un mes en funciones?

Voy a tener la valentía para ponerme al frente de las crisis que tenemos en este momento, como lo son el tema energético y de seguridad. En este momento, tenemos un presidente que gobierna únicamente para sus intereses. Por eso, el primer paso tiene que ser la transparencia y, por eso, voy a pedir los informes respectivos a los diferentes ministros. Es parte de la responsabilidad de un gobernante contar con transparencia en las cifras, los contratos y el andamiaje del Estado. Si eso nos demuestra que no ha habido resultados, quiere decir que hay un fracaso, por lo cual será necesario reordenar haciendo lo que se tenga que hacer.

— Ecuador elegirá presidente el 9 de febrero próximo, cuyas encuestas muestran la puja entre la reelección de Daniel Noboa o el regreso del correísmo por cuenta de la figura de Luisa González. En ese sentido, usted ha negado que no tiene en su intención dar indulto al expresidente Rafael Correa o al exvicepresidente Jorge Glass. En esa perspectiva, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que buscará la reelección en los comicios de 2025, y Luisa González, precandidata por el correísmo, lideran las encuestas. ¿Usted tiene intención de acercarse al correísmo?

La respuesta es un rotundo no. No he tenido relación con el correísmo ni con ningún otro personaje ni bancadas políticas por una simple razón: yo no soy una candidata. Lo que sí busco es garantizarles a los ecuatorianos la debida paz y responsabilidad en este proceso electoral asumiendo, como me corresponde, la presidencia en funciones a partir de enero.

— ¿Cree que, bajo el actual panorama, hay altas probabilidades de que el correísmo regrese al poder?

En realidad, eso es incierto, no sabemos todavía qué pasará. Lo que sí puedo ver, y con clara evidencia, es que este es un proceso electoral en el que la violencia política está a la flor de piel. Por eso, la decisión del pueblo ecuatoriano debe ser respetada y eso es lo que yo busco garantizar.

— Usted habla de transparencia y quiero preguntarle, a propósito, por el caso Nene donde su su hijo Francisco Barreiro es señalado por, presuntamente, mantener cuentas en paraísos fiscales. ¿Qué decir de ese caso?

Que es una total falsedad. Dos meses atrás lanzaron esa noticia en un medio de comunicación señalando una fuente anónima que aún no sabemos cuál es y por lo cual entablamos una denuncia ante la Fiscalía, para que pueda comprobar e investigar de dónde sale esa información. Podemos demostrar que refieren cuentas falsas de instituciones financieras que ni siquiera existen. Por lo tanto, hemos pedido ayuda al sistema internacional penal para que pueda aclarar el caso. Pero, como tenemos una Fiscalía que claramente es selectiva, no ha hecho los pasos para que así ocurra. Mi hijo es una víctima de lo que está pasando. A mi hijo lo sobrevolaban drones, lo mandaban a investigar con policía judicial que no estaba autorizada, lo perseguían constantemente… Sin embargo, yo digo que ellos no se van a librar de esto porque existe una justicia y porque el poder no es eterno.

— ¿Cree entonces que la figura de la vicepresidencia terminó siendo accesoria?

Es correcto. Por supuesto que esto obedece a un vacío que existe en la ley con el tema vicepresidencial, puesto que no define sus funciones. Pero, paradójicamente, la única función que señala la Constitución de Ecuador es que quien reemplaza al presidente en caso de ausencia es la vicepresidenta. Eso sumado a que las demás funciones, que me debía encargar el presidente, fueron anuladas por el hecho de que (Noboa) decidió enviarme a Israel. Este ha sido un proceso muy difícil, en donde es claramente visible que a la mujer todavía no la quieren dejarla gobernar y ocupar sus derechos políticos.

— ¿Por qué pudo regresar a Ecuador?

Yo estoy en Ecuador amparada bajo el artículo 98 que es el derecho a una rebeldía, como yo le llamo, y que en la Constitución le llaman el derecho a oponerse. Por esa razón estoy aquí. Fíjese usted que hubo una acción muy violenta en el momento en que yo aterricé en Ecuador. Cuando me dirigí al despacho vicepresidencial para atender mi agenda, resulta que me encontré con una fila de militares, piquetes, vallas y motorizados cuyo único fin era impedir que yo entrara al despacho. Todas estas actuaciones son dictatoriales y eso es lo que, tristemente, refleja Ecuador al mundo.

— ¿Qué puede esperar Ecuador de Verónica Abad en 2025?

Siempre he sido una defensora de la vida, la libertad y la propiedad privada. Han sido banderas de mi pensamiento político y no pienso cambiar. Espero mantenerme en funciones en un Gobierno transitorio donde busco devolverles la paz y la sonrisa a los ecuatorianos. Debemos perder el miedo.