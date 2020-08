Hoy que gran parte de los países tienen sus fronteras cerradas, Manuel Avilés, fotógrafo ecuatoriano, se las ingenia para continuar su proyecto de visitar en 2 años: 75 países, las 7 nuevas maravillas del mundo y los 5 continentes. Cargando 42 kilos de equipaje, Avilés comenzó su travesía en Perú en junio del 2019. La primera maravilla que documentó fue la ciudadela de Machu Picchu. Más adelante llegaría al Cristo Corcovado, en Brasil, la pirámide de Chichen Itza, en México, el Taj Mahal, en la India, y Petra en Jordania.

En marzo de este año su proyecto iba viento en popa. Ya pasaba la treintena de países visitados cuando en Nueva Delhi comenzó a escuchar noticias alarmantes sobre la Covid 19. Continuó su camino hacia Malasia donde no pensaba estar mucho tiempo. Pero la cuarentena lo sorprendió en la exótica isla de Pulau Tioman, ubicada a dos horas en ferry del continente asiático. Allí estuvo alrededor de tres meses.

Los primeros 15 días se dedicó a explorar la isla de unos 138 kilómetros cuadrados y una población de 3,500 personas repartidas en ocho poblados. Durante el día conversaba con el dueño de su hospedaje y su familia. Cuando se cansó de nadar con los peces payasos y caminar por la playa se dio cuenta que se quedaba sin argumentos para soportar el aislamiento que en su caso era doblemente estresante. A pesar que tenía Internet, la comunicación con su familia en Guayaquil, su ciudad natal, se hacía difícil por la diferencia horaria. Las noticias que leía eran preocupantes debido a la cantidad de muertos, entre ellos conocidos de sus amigos.

Durante su exilio en la isla, Manuel editó sus fotografías de la primera parte de su viaje y estudió cursos online. Se había propuesto no darse por vencido y aceptar que “las cosas pasan por algo”. Manuel tuvo que flexibilizar el plan que había trazado con tanta rigurosidad para cambiar su ruta hacia países con fronteras abiertas y sin la necesidad de tramitar visa para su ingreso.

“Cuando salí de la isla estuve 15 días en Kuala Lumpur (Malasia). Tenía la opción de ir a Vietnam, Camboya o Tailandia pero no tenían fecha para abrir sus fronteras”, nos cuenta Manuel durante la entrevista realizada por la plataforma Zoom.

A finales de junio, el fotógrafo ecuatoriano aterrizó en Turquía. Por aquellos días las cifras de muertos por Covid 19 llegaban a los tres mil. En estos días están por alcanzar las seis mil víctimas. Las restricciones en la vida de los turcos no han sido tan severas como en Latinoamérica para no afectar su economía. Sin embargo, el turismo ha sufrido un duro golpe en lo que va de la pandemia. Por ejemplo, Manuel documentó la ciudad de Capadocia sin los famosos globos aerostáticos adornando su cielo azul. Solo con esta actividad se pierden por fin de semana 2 millones de euros.

En junio de este año Manuel estuvo 15 días en Kuala Lumpur. A pesar de la pandemia, él tuvo la oportunidad de visitar las torres petronas. Foto: Manuel Avilés Prieto

Incluso él quedó afectado económicamente cuando la empresa auspiciadora de su viaje no renovó su apoyo. Ni siquiera ese revés ha logrado apagar su entusiasmo y convicción de recorrer la mayor cantidad de países.

Sus destinos cambian de acuerdo a las cifras de la pandemia y de las oportunidades que se presentan en el camino. Recorrió pueblos turcos para completar un desafío deportivo planteado por el periodista ecuatoriano Diego Arcos. Manuel llegó hasta la ciudad de Malatya para tomarse una foto con el futbolista ecuatoriano Arturo Mina, militante del club Yeni Malatyaspor.

En su camino encontró pueblos congelados en el tiempo con gente muy hospitalaria que alargaron su estadía en Turquía. Entre esos pueblos estaba Mardin donde hizo una sesión de fotos con Zilan, una joven kurda. En Halfeti experimentó la hospitalidad de las familias cuando lo invitaron a desayunar, sin conocerlo, en dos ocasiones la misma mañana. Allí logró fotografiar a las mujeres kurdas cuya historia le ha fascinado desde antes de pisar esos lugares tan lejanos.

El interés por su trabajo surgió cuando comenzó a usar su cuenta de Instagram para contar sus aventuras y desventuras desde que la pandemia cambió su hoja de ruta. Así descubrió que sus vivencias aportan una nueva visión del mundo a las personas que ahora viven a puerta cerrada.

Manuel caminó por pueblos escondidos para encontrar a familias kurdas que le brindaron toda su hospitalidad. Foto: Manuel Avilés

Manuel ha sido invitado para dar charlas virtuales en las facultades de comunicación de las universidades Espíritu Santo y Anáhuac de Ecuador y México respectivamente. Además ha realizado un Facebook Live sobre historia con adultos mayores.

Nuestra conversación se realizó faltando horas para viajar a Serbia. Pasó la noche en el aeropuerto de Estambul para ahorrar en estadía y transporte. Compró varias cajas de mascarillas porque los casos en Serbia siguen en aumento. Cuando llegó a la capital serbia de Belgrado encontró poca gente en las calles y mucho frío, no solo del ambiente sino de las personas. La hospitalidad turca lo había mal acostumbrado. Seguirá camino hacia el norte de Serbia. No quiere irse sin fotos. Sabe que no tiene tiempo para reflexionar en su próximo destino, pues “todo se puede desvanecer en el aeropuerto”.

Para setiembre espera estar en Nepal. Aún no pierde la esperanza de llegar hasta la gran muralla China y Oceanía.

Perfil

Manuel, ingeniero agrónomo de profesión, descubrió su interés por la fotografía cuando fue misionero en la selva ecuatoriana. Recorre el mundo para cumplir un proyecto personal que solo se realiza una vez en la vida. La Covid 19 no le cerró las puertas, por el contrario él encuentra los espacios para seguir fotografiando a las personas y sus costumbres.