Ciudad de México. Durante la marcha de este 8 de marzo, Día de la Mujer, se realizaron actos vandálicos e incluso hubo bombas molotov en Palacio Nacional. Una de ellas hirió a la fotógrafa de EL UNIVERSAL Berenice Fregoso, mientras se encontraba haciendo una cobertura en Ciudad de México.

En un video, en poder de EL UNIVERSAL se observa cuando una persona lanza una bomba contra los policías que resguardaban la puerta mariana de Palacio Nacional, y el explosivo estalla frente a fotógrafos.

Elementos del ERUM dieron primeros auxilios a Berenice Fregoso, quien después fue trasladada a un hospital con quemaduras de segundo grado.

Otras de las lesionadas es una trabajadora de la Agencia AP, según informa Notimex. La fotógrafa resultó con quemaduras en el antebrazo.

La marcha del día de las mujeres reunió a más de 80 mil personas en la Ciudad de México, con el principal reclamo de justicia para los feminicidios, como los de Fátima, Ingrid y Abril.

Las bombas molotov

Una serie de detonaciones se escucharon y vieron a las puertas del Palacio Nacional en el Zócalo, en el marco de la marcha por el Día de la Mujer.

El zócalo fue el punto final de la marcha que partió desde el Monumento a la Revolución. Allí, ante el estruendo, organizadoras acusaron la presencia de hombres infiltrados, quienes lanzaron las bombas hacia las puertas de Palacio Nacional.

Luego de más de dos horas del inicio de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el último contingente salió del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino.Un total de 50 mil mujeres, niños y hombres participan en la marcha que se realiza cada año para exigir justicia e igualdad para las mujeres.

Aunque el gobierno capitalino cubrió las gradas que se colocan en el zócalo para diferentes eventos, un grupo de mujeres con el rostro cubierto derribó las vallas.

Mientras tanto, en el mitin realizado por los comités organizadores de la marcha, familiares de víctimas de Feminicidio y desaparición exigían justicia y visibilización de los huérfanos que dejan estos delitos.

“Nadie mas puede entender el dolor de una hija, de una madre, de una hermana”, señalaban las mujeres que tomaron el micrófono mientras las autoridades capitalinas intentaban contener a las mujeres del rostro cubierto.

“Le decimos al Presidente de la República que las víctimas tienen nombre, las víctimas tienen familiares”, gritaba otra mujer dirigiendo la mirada a Palacio Nacional.

Aunque las mujeres que encabezan el mitin afirmaron no ser violentas y pidieron no realizar actos vandálicos, también llamaron a las autoridades a no reprimir a las asistentes.





