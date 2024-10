Qatar, Egipto y Estados Unidos llevan meses de negociaciones infructuosas para llegar a un acuerdo entre Israel y Hamás que permita la liberación de los rehenes tomados por el movimiento islamista, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, la retirada de tropas y conversaciones para una paz duradera. En manos de los islamistas quedan al menos 97 cautivos, de los cuales 34 estarían muertos.

Tras la muerte del líder de Hamás Yahya Sinwar, ocurrida el 16 de octubre a manos del ejército israelí en Rafah, al sur de Gaza, los mediadores retomaron los contactos para lograr la tan ansiada tregua.

Los rehenes de Hamás en Gaza. (AFP).

El domingo, el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, planteó un alto el fuego de 48 horas a cambio de la liberación de cuatro rehenes israelíes y “reconstruir la confianza entre los mediadores e Israel”.

Además, de acuerdo con la agencia EFE, diez días después de la implementación de esa tregua temporal, se negociaría un alto el fuego definitivo en Gaza.

Sin embargo, la noche del lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que habría estado dispuesto a aceptar la tregua planteada por Egipto si hubiera recibido dicha propuesta de los mediadores.

En un comunicado de su oficina, Netanyahu sostuvo que diría que sí “inmediatamente” a dicha oferta, pero negó que la delegación de Israel la hubiera recibido, lo que enfrió la propuesta egipcia.

La agencia AFP informó que la última ronda de contactos en Doha terminó el lunes con la participación del jefe del Mossad, David Barnea; el director de la CIA, Bill Burns; y el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Una fuente cercana a estas conversaciones dijo a la AFP, bajo condición de anonimato, que en ellas se habló de una tregua de “corto plazo”, de “menos de un mes”. La propuesta también contempla el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos y un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza.

Además… Más de un año de guerra y decenas de miles de muertos La guerra en Gaza se desencadenó el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás mató a 1.206 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y secuestró a 251. De estos, 97 siguen cautivos en Gaza, pero 34 fueron declarados muertos por el ejército. En respuesta, Israel declaró la guerra a Hamás y lanzó una ofensiva en Gaza que ya dejó 43.163 muertos, en su mayoría civiles.

Un padre palestino llora junto al cuerpo de su hijo fallecido durante su funeral en la ciudad de Deir Al Balah, en la Franja de Gaza. (EFE/ Mohammed Saber). / MOHAMMED SABER

La propuesta del Mossad

El martes, el portal israelí Ynet reveló que el jefe del Mossad presentó a los interlocutores de Qatar una propuesta para la liberación de entre 11 y 14 rehenes de Hamás a cambio de varios prisioneros palestinos que están encarcelados en Israel y una tregua 30 días en Gaza.

La propuesta de Barnea estipula que entre los rehenes a liberar se de deben incluir a todas las mujeres y ancianos que aún están en cautiverio.

No se ha determinado cuántos presos palestinos serían canjeados por los rehenes.

Lo planteado por el jefe del Mossad, según Ynet, no incluye el compromiso de retirada de tropas de Israel y, por consiguiente, tampoco el fin de las operaciones militares en Gaza.

El director del Mossad de Israel, David Barnea, habla durante la Cumbre Mundial del Instituto Internacional contra el Terrorismo (TIC) en Herzliya, el 10 de septiembre de 2023. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP). / GIL COHEN-MAGEN

Ynet agregó que Qatar y Estados Unidos van a formular un plan según el cual Hamás recibiría garantías para una retirada israelí completa de Gaza en el futuro. Estas garantías ignoran la negativa de Netanyahu de retirarse del denominado Corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, y de Rafah.

El miércoles, Hamás reaccionó a las últimas informaciones publicadas en Israel y dijo que no ha recibido ninguna propuesta para un alto el fuego. Reiteró que solo va a negociar sobre cualquier plan que incluya una retirada israelí de Gaza.

“No hemos recibido oficialmente ninguna propuesta global. Estamos dispuestos a examinar cualquier idea o propuesta que se nos presente, siempre que en última instancia conduzca al fin de la guerra y a una retirada del ejército de la Franja de Gaza”, dijo a la AFP un responsable del movimiento islamista, que pidió el anonimato.

El palestino también acusó a Netanyahu de obstruir los esfuerzos para lograr una tregua.

“Hemos dicho a los mediadores que Hamás está dispuesto a una tregua, si Israel acepta un alto el fuego, la retirada completa de la Franja de Gaza, el regreso de los desplazados a sus hogares en Gaza, incluyendo en el norte, la entrada de ayuda para nuestro pueblo y un acuerdo de intercambio de prisioneros”, insistió.

El futuro de Gaza

Los palestinos inspeccionan los daños después de un ataque aéreo israelí nocturno en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 27 de octubre de 2024. (Foto de AFP). / -

El analista internacional Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, le dijo a El Comercio que tras las últimas informaciones sobre las negociaciones en Doha y la propuesta del Mossad informada por un medio israelí, “está claro que se está cerrando una ventana. Es decir, las elecciones en Estados Unidos están cerca y Netanyahu sabe que la situación después de los comicios va a ser distinta”.

“Si gana Kamala Harris, va a haber una presión mayor a Netanyahu para cerrar el conflicto... el panorama internacional va a cambiar dentro de muy pocos días”, manifestó.

Banús también sostuvo que un triunfo de Donald Trump no necesariamente podría significar que bajará la presión sobre Israel. “Trump es un personaje al que la política internacional le interesa poco. Su lema es América primero, entendiéndose a América como Estados Unidos. Y entonces claramente en Ucrania con Trump en el poder van a cambiar muchísimo las cosas, pero también en Israel, porque está menos interesado por este tema”.

“Trump no quiere la intervención de Estados Unidos en conflictos internacionales”, remarcó.

En cuanto a la posibilidad de que se acuerde el fin del conflicto en Gaza, Banús dijo que el principal problema es que Israel no tiene una propuesta sobre cómo se va a gobernar el enclave para que deje de ser una amenaza para el Estado Hebreo.

“No han desarrollado esa propuesta porque Netanyahu no está desarrollando propuestas políticas sino militares. Yo creo que a largo plazo la idea es que no estén las tropas israelíes en Gaza porque eso es un asunto tremendo”, indicó.

“¿De momento, qué alternativa tienen? Me parece que ese es el problema, no hay una alternativa política. Y entonces, por mucho que no sea deseable que se queden las tropas, y no creo que esa sea la idea de Israel ni de Netanyahu; pero ¿qué haces si no sabes cómo hacerlo de otra manera? Este es el problema. Que Hamás vuelva a gobernar Gaza es impensable. ¿La Autoridad Palestina? No sabemos si se desarrolló un modelo para que tenga un rol en Gaza. A lo mejor ha habido contactos secretos y no lo sabemos. Y hay que agregar que el Gobierno de Israel tiene la presión de sus socios de extrema derecha”, apuntó Banús.