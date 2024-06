Cuando los detractores de la ex-ANR reclamaban que el modelo de autorregulación había fracasado y era responsable de la baja calidad del sistema educativo universitario, plantearon como solución un modelo de regulación en el que existiera supervisión y sanción por parte de un ente autónomo que garantizara el mismo, a fin de mejorar la calidad del sistema educativo universitario.

En dicha oportunidad, existió unanimidad del sector progresista en establecer dicho mecanismo, incluso si se trataba de universidades privadas que se encontraban en el ámbito privado y cuyo dinero también era privado.

Estas mismas consignas ahora existen con el control de los actos parlamentarios. Dicho sector reclama mayor control sobre estos y los ha judicializado, pese a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC), menoscabando las competencias del Congreso, bajo amenaza de no reconocer lo dispuesto por el TC si no les da la razón. Buscan instaurar la intolerancia como forma de acción política: si no me dan la razón, es parte del pacto del Congreso con el Ejecutivo, entre otras consignas que apuntan a deslegitimar las instituciones democráticas como línea de acción al no poder ganar elecciones, instaurando con ello el ‘pensamiento único’.

Ahora, este sector progresista y cuyo ‘pensamiento único’ es más y más regulación, que incluso valida que los partidos políticos sean disueltos por responsabilidades personales de sus dirigentes, ahora nos pide menos regulación para las ONG, y se han vuelto acérrimos defensores de la impunidad de estas y su modelo de autorregulación, por tener fondos privados. Frente a sus intereses, debemos cambiar de discurso y no debemos tocar ni con el pétalo de una rosa a las ONG.

Qué de malo tiene este proyecto si solo busca mayor publicidad de la transparencia de los fondos de las ONG. Saber quién los financia y en qué destinan sus recursos, y que la APCI pueda supervisarlas y sancionarlas. Cómo no estar de acuerdo con ello. Dicho sector lo estaría si fuera coherente, salvo que ahora la consigna sea “con mi ONG no te metas”.