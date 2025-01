El 2025 que recién empieza viene, más allá del título oficial que el Gobierno le ha dado por Decreto Supremo 149-2024-PCM como Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana, cargado de incertidumbre, tanto en lo político como en lo económico.

Partamos por indicar que el Gobierno no ha trazado línea maestra alguna que permita avizorar una recuperación económica como resultado de un plan que hubiese sido anunciado. Así, si alguna recuperación se produce, claro está que no será debido a su gestión, sino al empuje del sector privado, porque, en cuanto al sector público –salvedad hecha respecto del Banco Central de Reserva–, hace tiempo que estamos en piloto automático.

El empuje privado, sin embargo, no es ni será suficiente si nuestra realidad sigue teniendo los altos niveles de inseguridad que día a día se reportan, a vista y paciencia de las altas autoridades. Menos aún, frente a la comprobada laxitud que el Gobierno ha mostrado ante actos vandálicos y la toma de carreteras que se han producido.

Ni qué decir respecto del nulo liderazgo del Gobierno que se ha evidenciado, por ejemplo, ante proyectos populistas aprobados en el Congreso en los que la posición del Ejecutivo ha sido la de un notorio ‘walk over’.

Es más, esto último ha sido justificado nada menos que por el propio ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien en una entrevista sostuvo, en resumen, que no se ejercía la facultad de observación de leyes que la Constitución contempla, porque el Gobierno no quería mostrar un nivel de enfrentamiento con el Congreso y porque, además, era una pérdida de tiempo, ya que lo más seguro era que el Legislativo insistiese en su posición. Es decir, un abandono del partido antes de que este empiece.

En el deporte, el ‘walk over’ se produce normalmente por alguna lesión de uno de los contrincantes; quizás aquí, en el fondo, ocurra lo mismo y el propio ministro nos esté graficando el estado de salud del gobierno del que forma parte, incapaz siquiera de dar su punto de vista y formular observaciones ante normas que se reconocen como equívocas y populistas. Además, como también lo ha confesado, al Congreso, siguiendo el proverbio persa, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa.

Lo que demuestra esta declaración de rendición total es que lo que le preocupa más a la señora Boluarte y su gobierno es su supervivencia, y que en virtud de ello no dará batalla alguna por la defensa de principios, valores, derechos… En buena cuenta, por el Estado de derecho.

Recuerdo un presidente que sonreía al paso de la muchedumbre que lo abucheaba y, sin preocupación, la saludaba aduciendo que en las fotos no salían los agravios y que finalmente lo que se publicaba lo mostraba a él sonriente, como si estuviera en un baño de multitud.

Hoy, en la era en la que cualquier persona transmite lo que ve, en vivo y en directo, es muy ingenuo pensar que se puede disfrazar la realidad.

Así como la honestidad y la transparencia no se demuestran con solo mostrar las manos limpias, la economía no se va a reactivar y consolidar con colocarle un nombre, como etiqueta, al año que empieza. A estas alturas del partido, ya no nos engañan.