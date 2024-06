Esta familia bacteriana, sin embargo, es frecuente entre los humanos y puede derivar a una serie de enfermedades habituales, como la faringitis, la celulitis o la erisipela. Lo cierto es que el nombre coloquial asignado a los estreptococos es más alarmante que de lo que realmente es. De hecho, la mayoría de las enfermedades vinculadas a esta bacteria suelen ser leves y tratables.

Una de las principales formas como se contagia el Streptococcus pyogenes es a través de las gotículas que generamos al estornudar. Foto: Difusión.

Riesgo mínimo

El riesgo crece cuando los pacientes desarrollan enfermedades invasivas y la situación se vuelve más crítica cuando desarrollan el síndrome de shock tóxico estreptocócico (TSTT, por sus siglas en inglés). Se trata una afección rara, pero con altos índices de mortalidad. La tasa de mortalidad en pacientes que desarrollan el shock puede superar el 30 %, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.

Es decir, en promedio, tres de cada diez pacientes fallece. Los síntomas incluyen shock y falla orgánica, principalmente en los riñones, el hígado y los pulmones. Además, puede derivar a hipotensión (presión arterial baja), taquicardia (latidos por encima de lo normal) y taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria). El síndrome puede ser tratado con antibióticos en un centro de salud y, algunos casos, puede requerir de una intervención quirúrgica.

Pese a esta agresiva situación que puede desencadenar este microorganismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que esta bacteria está asociada principalmente con “brotes escolares, y que generalmente no se asocian con infecciones invasivas”. “En raras ocasiones, pueden causar infecciones invasivas graves, como fascitis necrosante, bacteriemia, artritis séptica, endometritis puerperal o infecciones del tracto respiratorio, [de las cuales] un tercio de estas se complican con el síndrome del choque tóxico estreptocócico”, indica un informe de la entidad.

Supervisión

En comunicación con El Comercio, el doctor César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), detalló que las alertas prístinas ante el incremento de casos por STSS no son recientes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en diciembre del 2022 -la última actualización al respecto- que “al menos cinco Estados Miembros de la Región de Europa habían notificado a la OMS un aumento de los casos de enfermedad por infección invasiva por estreptococos”.

El especialista indicó que países vecinos, como Paraguay, Chile y Argentina, también efectuaron estudios al respecto e iniciaron acciones de vigilancia. “En el Perú no tenemos una vigilancia específica para esto [los casos de shock tóxico estreptocócico y la bacteria estreptococo], pero sí vigilamos las infecciones y tenemos control sobre la resistencia de las cepas que causan infecciones”, mencionó el entrevistado.

ACLARAMOS: 🇨🇱Chile tomó medidas anticipadas respecto a la alerta de la OPS sobre Streptococcus pyogenes del grupo A emitida en noviembre de 2023. pic.twitter.com/C1jctkmV9g — OPS/OMS Chile (@opsomschile) June 7, 2024

Munayco fue enfático al explicar que no se trata de un brote de infecciones, y menos de una bacteria desconocida . Incluso, la OMS considera que “el riesgo de infección invasiva entre la población general es bajo en la actualidad”. Pese a ello, el médico aclaró que aún continúan las investigaciones para determinar la razón detrás del aumento de casos con STSS y dispuso que “no es bueno adjetivar” la bacteria al denominarla ‘asesina’. Dicho esto, no excluyó que esta bacteria “genera una importante cantidad de fallecidos a nivel global”.

El director del CDC relevó que en el Perú se han reportado, entre el 2017 y el 2023, cerca de 22 casos de shock tóxico estreptocócico, pero aclaró que otras bacterias también pueden ocasionar shocks sépticos similares. Si bien el STSS es uno de los síndromes más complicados que pueden desarrollar los estreptococos, no es la única.

Munayco explicó que la fiebre reumática es otro síndrome “agresivo”. Se trata de una condición inflamatoria que puede afectar al corazón, el cerebro, la piel y las articulaciones. Si bien la bacteria no causa directamente este mal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses, esta genera una respuesta ‘incorrecta’ del sistema inmune, que termina atacando a los propios tejidos del cuerpo humano.

Cuidados

Munayco destacó que la bacteria ‘Streptococcus pyogenes’ ha estado presente constantemente entre la población. Indicó que “se contagia principalmente por gotículas”, a través del contacto de las manos con secreciones nasales, con objetos contaminados, lesiones contaminadas (principalmente abiertas) y el consumo fuentes de alimentos infectadas. “[La bacteria] se coloniza [multiplica] en el recto, el ano, la boca y las fosas nasales”, describió el médico.

Al igual que otras bacterias y virus, la higiene -comentó el médico- son clave para disminuir el contagio entre personas. Además, precisó que los menores de cinco años y los ancianos son más propensos a desarrollar cuadros graves tras infectarse. Esto también lo respalda la evidencia internacional, pues la mayor cantidad de fallecidos por STSS los 65 años. Asimismo, el especialista indicó que los diabéticos, las personas que consumen alcohol, los que se inyectan drogas y aquellos con heridas abiertas son más propensos a desarrollar el síndrome de shock y tienen mayores tasas de mortalidad.

El director del CDC también informó que los síntomas iniciales del STSS pueden confundirse con los de una gripe, la influenza u otras enfermedades asociadas a la bacteria. “Con el invierno, tenemos cuadros de faringitis y amigdalitis. Alrededor del 15 % es causado por esta bacteria”, indicó el médico. Ante esto, Munayco exhortó a la población a acudir a los centros médicos cuando los síntomas empeoran, “y no a la farmacia para automedicarse”. Resaltó que ya se ha detectado una mayor resistencia por parte de esta bacteria a los antibióticos, situación que empeora si los ciudadanos recurren a estas medicinas sin control.