“Tu recuerdo vivirá en mí por siempre (...) olvidarte no podré jamás”, es una de las líneas de ‘Por siempre te amaré', uno de los temas favoritos del público que interpretaba Thalía. La joven de 27 años, quien también realizaba su licenciatura en Administración, deja a dos niños en la orfandad y una promisoria carrera artística.

La orquesta ‘Hermanos Guerrero’ se presentó el sábado en el cuadragésimo cuarto aniversario de la institución educativa San Martín de Porras en el distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba en la región Amazonas.

Aproximadamente a las 5 de la mañana del domingo, el bus regresaba a Lambayeque, cuando fue interceptado por seis delincuentes armados en la carretera a Ñunya Jalca-Bagua Grande en la carretera Fernando Belaúnde Terry.

Los asaltantes dispararon al aire, forzando al conductor a detenerse. Luego ingresaron al bus para amedrentar a los integrantes de la orquesta y robar sus pertenencias. Thalía intento esconderse en el baño de la unidad. Sin embargo, uno de los delincuentes abrió fuego en el interior del bus y las balas alcanzaron a la artista, ocasionándole heridas de gravedad . La cantante fue trasladada de inmediato al hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande.

Minutos antes de las 8 de la mañana, la orquesta ‘Hermanos Guerrero’ utilizó sus redes sociales para informar sobre el trágico suceso y que su vocalista fue gravemente herida.

Lamentablemente, Thalía no sobrevivió a las heridas y falleció en el nosocomio. La agrupación confirmó la trágica noticia a través de sus redes sociales. “Tu rostro, tu sonrisa y tu voz permanecerán siempre en nuestra memoria”, expresaron.

Los restos de la cantante fueron trasladados a la morgue de Bagua Grande. Personal de la morgue indicó que la necropsia se realizará hoy. Se espera que sus restos sean trasladados después hasta Chepén en La Libertad, su ciudad de origen.

El dueño de la orquesta declara a El Comercio

La orquesta ‘Hermanos Guerrero’ se formó hace menos de tres meses. Ingrid, representante de la agrupación, declaró a Radio Marañón desde Bagua Grande sobre cómo se produjeron el asalto al bus y el asesinato que ocasionó la muerte de Thalía.

“Un señor sube al bus y, a pesar que nosotros no pusimos ninguna resistencia, es ahí cuando empezaron los disparos. Ahí le cayó a mi compañera y le dio en la fosa ilíaca. Luego nos hicieron bajar del bus y nos tiraron al piso para que no veamos. Allí seguían disparando al aire”, relató. “Se llevaron el pago de la orquesta y los instrumentos”, agregó.

Mario Pisfil, otro representante de la orquesta, declaró desde Chiclayo para Exitosa Noticias. “Nosotros solo llevamos alegría sana a la gente. No hacemos daño a nadie. Pedimos justicia para que la justicia encuentre pronto a estos facinerosos. (...) Lamentablemente, la morgue de Bagua no tiene atención hoy. Estamos listos para partir con la familia hacia Bagua y recoger el cuerpo de Thalía y traerlo a Chepén, su tierra natal”, sostuvo.

El Comercio se comunicó con el dueño de los ‘Hermanos Guerrero’ , quien prefirió no revelar su nombre. Él indicó que la agrupación no ha recibido amenazas extorsivas. “No tenemos sospechas del porqué la habrían asesinado. Estas carreteras son peligrosas porque siempre ocurren asaltos”, manifestó.

Radio Marañón compartió imágenes del estado del bus de la orquesta. Se observan diferentes impactos de bala en el parabrisa y la parte lateral del vehículo. Además, prendas y utensilios de los integrantes permanecían en el interior.

Crisis de homicidios a nivel nacional

Como reveló un informe de El Comercio, desde el 1 de enero al 27 de octubre de este año, se han registrado 1.601 homicidios en el Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa). Esta cifra refleja un periodo marcado por la violencia, con un promedio aproximado de cinco homicidios diarios, lo que equivale a uno cada cuatro horas.

Este año, el mes de agosto fue el más trágico, con 203 homicidios, lo que representa un promedio de siete casos diarios. Septiembre registró 181 fallecidos y en octubre,136. Lima fue la región más afectada, con un total de 672 homicidios, seguida por La Libertad, con 220.

En tanto, Lambayeque registraba 22 fallecidos por homicidios entre sus habitantes hasta el 27 de octubre. De esta forma, Thalía Manrique se convierte en la vigésimo tercera víctima.

El experto en seguridad ciudadana, Frank Casas, señaló que el incremento de los homicidios se puede relacionar a un efecto de la criminalidad organizada y sus actividades delictivas como la extorsión, vinculada directamente con el sicariato. “Marca una tendencia que va acompañada con el uso de armas de fuego, principalmente es muy probable que sean armas cortas”, dijo.

Casas resaltó que es necesario investigar de dónde provienen las armas que emplean los delincuentes. Señaló que algunas investigaciones que se han realizado precisaron que las dos grandes fuentes del mercado ilegal de armas provienen de dos causas: desde el mercado legal mal regulado y la corrupción por parte de las Fuerzas Armadas.

“Las armas funcionan con municiones que también se mantienen desreguladas. Las personas pueden comprar municiones sin mucho control. Entonces ahí tenemos grandes problemas. Es muy probable que también cuando estas cifras del Sinadef se vinculen con otras fuentes de información los números crezcan”, declaró.