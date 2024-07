Con el objetivo de promover una educación de calidad, 26 asociaciones empresarias, gremiales y vinculadas a la educación firmaron el ‘Pacto por la educación de calidad’. Este acuerdo, impulsado por IPAE Acción Empresarial, representa un esfuerzo conjunto para impulsar una educación equitativa y de excelencia para todos los peruanos.

En esa línea, el pacto establece tres principios : promover una gestión educativa transparente y meritocrática; la revalorización de la educación secundaria técnica y la educación superior técnica y tecnológica; y el licenciamiento único y acreditación de calidad continua en la educación superior.

26 representantes de asociaciones educativas y empresariales firmaron el pacto. Foto: Jesús Saucedo.

“Con este compromiso colectivo estamos estableciendo principios irrenunciables que velarán para que la educación sea un pilar fundamental en la construcción de un futuro próspero para todos los peruanos”, indicó Gonzalo Galdos, presidente de IPAE.

Así también, Galdos señaló que los firmantes deberán defender, impulsar y desarrollar los tres principios para que sean respetados por todos los integrantes de la sociedad.

Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE. Foto: Jesús Saucedo.

Galdos manifestó a El Comercio que entregarán al Ministerio de Educación (Minedu) el pacto firmado por los 26 representantes de las asociaciones. “ Sentimos que el Ejecutivo y el Legislativo, a través de leyes y declaraciones, están vulnerando principios esenciales que van en contra de la calidad de la educación básica . Por eso, vamos a asumir una actitud vigilante para velar por el cumplimiento de los principios del pacto”, afirmó.

Los gremios y asociaciones empresariales participantes del pacto son los siguientes: IPAE Acción Empresarial; Asociación de Exportadores (ADEX); Alianza para Obras por Impuestos (Aloxi); Cámara de Comercio de Lima (CCL); Capitalismo Consciente Perú; Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep); Consejo Privado de Competitividad (CPC); Empresarios por la Educación (ExE); Es Hoy; Perú Sostenible; la Fundación Romero; Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex); y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Por su parte, son trece las asociaciones y organizaciones vinculadas a la educación que integran el acuerdo: la Asociación de Colegio Particulares Amigos (Adecopa); Alianzas de Escuelas Privadas; Asociación de Colegios Cristianos del Perú (ACCRIP); Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa (Asiepra); Asociación de Instituciones Educativas Privadas de La Libertad (ASDIEP-LL); Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior del Perú (AsistePerú); Asociación de Promoteres de Educación Inicial del Perú (APEIP); Asociación Nacional de Promotores de Insitituciones Educativas Privadas (ANPIEP); Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior; Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES); Futura School; Instituto Peruano de Derecho Educativo (IPDE); y Senati.

Al detalle: los tres principios del pacto

Educación y gestión educativa

Acerca del primer principio, Galdos señaló que la meritocracia debe ser exigida a todos los actores educativos sin excepción alguna para impulsar una educación de calidad que cumpla con rendir cuentas a la sociedad. Por ello, considera indispensable que la gestión de la educación por parte del gobierno sea transparente.

“Sin meritocracia no habrá educación de calidad. La defensa del principio meritocrático es central para el nombramiento de los actores de la educación. Por ejemplo, de los profesores. No hay mejor forma de mejorar la educación y la experiencia de aprendizaje de los niños que poniendo un buen profesor . También pedimos que la gestión educativa desde el gobierno sea transparente y que asegure una gobernanza estable, competente y eficiente”, detalló.

Revalorización de la Educación Secundaria Técnica, y de la Educación Superior Técnica y Tecnológica

Acerca de este principio, Galdos mencionó que el acuerdo también busca promover la profesionalización técnica de los jóvenes desde las escuelas y destacar el perfil de los profesionales técnicos para impulsar su competitividad y atender la gran demanda laboral de personal técnico en el Perú.

“En nuestra sociedad se cree que las oportunidades laborales y de desarrollo dependen solo de ir a la universidad. Sin embargo, hay más oportunidades de trabajo, y bien remunerado, como egresado de educación técnica que como egresado universitario. Hay una gran demanda de educación tecnológica que debemos auspiciar”, expresó.

Licenciamiento único y acreditación de calidad continua en la Educación superior

Por otro lado, Galdós señaló que, luego de que las universidades obtengan el licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la calidad educativa debe ser exigida con el logro de acreditaciones de calidad, otorgadas por entidades nacionales o internacionales reconocidas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace); de no obtenerla, señaló que se deberá realizar obligatoriamente un proceso de renovación de la licencia ante la instancia estatal correspondiente.

“ El licenciamiento a cargo de Sunedu no debe pedirse cada dos o tres años . Después de que las universidades lo obtengan, debe promoverse una acreditación internacional. Hay que combinar licenciamiento con acreditación. Debe acabarse con el uso política del licenciamiento y no frenar el crecimiento del sistema de educación superior”, expresó.

Hablan los líderes

Gabriel Daly, gerente general de la Confiep, resaltó que promover una educación de calidad es importante para la formación de jóvenes adecuadamente capacitados para competir en el mundo laboral, un factor que, a largo plazo, impactará positivamente en la productividad del país.

“Las empresas buscan captar a los estudiantes más preparados y que puedan competir en el mundo globalizado actual. Esto explica nuestro el interés por impulsar una educación de calidad a través de este pacto”, declaró a El Comercio.

Gabriel Daly, gerente general de la Confiep. FOto: Jesús Saucedo.

Por su parte, David Tuesta, ex ministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, señaló que la educación forma un elemento fundamental en lo que significa la formación de productividad y competitividad de un país.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Foto: Jesús Saucedo.

“El capital humano es el motor del crecimiento de un país. También, la educación tiene un abordaje multidimensional. Casi el 80% de escuelas públicas en el país no tienen los servicios básicos de agua, luz y desagüe. Sin estas condiciones no habrá progreso en la educación y, por lo tanto, el país no progresará”, aseveró.

Por otro lado, sobre la responsabilidad de las autoridades políticas, Tuesta pidió al Congreso “dejar de aprobar normas populistas que dañan a la educación, como facilitar el nombramiento de maestros sin cumplir con criterios meritocráticos”.