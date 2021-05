Conforme a los criterios de Saber más

Alrededor de las 6:30 a.m. del 2 de enero del 2005, José Chávez Huamán recibió una llamada telefónica en el que le informaban que su hijo, el teniente PNP Luis Chávez Vásquez, había “caído” durante la violenta emboscada contra la comisaría de Andahuaylas a manos de los etnocaceristas encabezados por Antauro Humala. En paralelo, Adolfo Cahuana se enteraba por las noticias matinales que su hijo también era una de las víctimas. Han pasado más de dieciséis años desde aquella fecha, pero el dolor de las familias aún sigue intacto y lo sienten como si hubiera ocurrido ayer.

Desde aquel día José Chávez, un policía jubilado de 72 años, no deja de pensar en su hijo ni un solo instante y recuerda claramente su reacción al recibir la noticia. “Cuando me dieron la noticia todos mis vecinos vinieron a mi casa porque yo empecé a gritar”, cuenta a El Comercio sin evitar dejar caer las lágrimas. “Todos los días recuerdo a mi hijo, a quien día a día vi salir adelante y hoy no tengo conmigo”, dice en medio de su sala donde resaltan recuadros del oficial Luis Chávez.

En las paredes de su casa de la urbanización San Diego, en San Martín de Porres, la familia Chávez Huamán cuelga retratos y recuerdos del teniente PNP Luis Chávez. El padre señala con nostalgia cada uno de ellos. (FOTO: ANTHONY NIÑO DE GUZMÁN)

Luis Chávez fue uno de los cuatros policías que fueron asesinados en el ‘andahuaylazo’ en enero de ese año. Una balacera durante el levantamiento de reservistas del Ejército, que buscaba la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo, también acabó con la vida del capitán PNP Carlos Cahuana, así como de los suboficiales PNP Abelardo Cerrón y Ricardo Rivera.

Razón de ello, hoy Antauro Humala se encuentra recluido en el penal Ancón I cumpliendo una condena de 19 años por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego, daño agravado y secuestro agravado. Una sentencia que se cumpliría en el 2024.

Expresiones indignas

El menor de los Humala ha intentado varias veces obtener su excarcelación ante instancias judiciales, pero no lo ha logrado. Sin embargo, su nombre ha vuelto a resurgir en medio de la campaña electoral tras la difusión de un audio que publicó este Diario en el que se le escucha decir que él es la única persona capacitada para “aguantar” un golpe de Estado de la “extrema derecha”, siempre y cuando se haga cargo de las Fuerzas Armadas durante un eventual gobierno de Pedro Castillo.

Ello ha generado una indignación en los deudos de las víctimas del ‘andahuaylazo’. “Las expresiones de este sujeto [Antauro] son indignas porque mancilla el honor del eterno descanso de las cuatro víctimas y de sus familiares. De la misma manera, yo digo que es una falta de respeto a la Policía Nacional del Perú”, indica José Chávez en una entrevista con este medio.

José Chávez Huamán, padre del teniente PNP Luis Chávez Vásquez, recuerda cada día a su hijo y guarda el dolor de no haberse despedido de él ante que viajara a Apurímac. (FOTO: ANTHONY NIÑO DE GUZMÁN)

En el 2020, Chávez Huamán estuvo expectante ante la propuesta del indulto a Antauro que propusieron tres congresistas de Unión por el Perú (UPP). Hoy ha su atención en Pedro Castillo, quien ha reiterado que en caso sea presidente podría indultar a Humala. Este acto –según Chávez– significaría un “atropello” para los familiares.

“Si se llegara a ese extremo [del indulto] tendríamos que llegar a toda la familia policial que se encuentra en retiro y hacerle un frente a lo que podría hacer este señor Castillo, porque sería un atropello”, manifiesta Chávez y exhorta, además, a que “el comando de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas se pronuncien al respecto, porque hay un montón de personas que pueden estar en peligro”.

En el 2009, el Poder Judicial encontró culpable a Antauro Humala de los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego, daño agravado y secuestro agravado en agravio del Estado. (FOTO: Rolly Reyna / Archivo Histórico de El Comercio)

Actualmente el mayor EP Antauro Humala cumple una condena de 19 años en el penal Ancón I. (FOTO: ANDINA)

Confiar en la justicia divina

Adolfo Cahuana Marquina (70), padre del fallecido capitán PNP Carlos Cahuana, ha pasado 16 años entre audiencias y abogados en busca de justicia para su hijo, lo cual le ha permitido –dice– “empaparse” de temas legales.

Por ello, asegura que Pedro Castillo “no sabe lo que dice” al mencionar públicamente que indultaría a Antauro por exceso de carcelería. “Este señor ignora las leyes, porque en el caso de Antauro no aplica el exceso de carcelería ya que está sentenciado”, explica don Adolfo quien, sin embargo, no descarta que el candidato de Perú Libre le conceda libertad vía un indulto en caso llegue a Palacio a Gobierno.

“No descarto que le den el indulto. Los audios de Antauro son prueba contundente de que este señor está buscando el poder en las Fuerzas Armadas; ese es su objetivo”, dice Cahuana Marquina.

Para el padre del capitán, Antauro Humala “es un delincuente, cobarde, asesino”, por lo cual –considera– debe cumplir con su condena por el crimen de su hijo y de los otros tres policías.

"Los hijos tienen que enterrar a sus padres y no los padres a sus hijos, y eso me ocurrió a mi, perder a mi hijo. Él medía 1.85 y pesaba 90 kilos; se fue", expresa Adolfo Cahuana quien sujeta un retrato con el capitán PNP Carlos Cahuana. (FOTO: JOSÉ ROJAS BASHE)

Adolfo Cahuana guarda en su memoria la imagen de su hijo luchando con su armamento durante la emboscada. “Cuando mi hijo estaba disparando llega un momento en que le cae una bala y cae. Sin embargo, logra agarrar su AKM, quiere disparar y no pudo; se trabó el arma. Entonces agarró su pistola, pero ahí quedó”, relata con voz quebrada, pero mostrándose fuerte ante el dolor. “Estos 16 años me llena de sentimientos encontrados, el dolor de haber pedido a mi hijo, pero el orgullo de ver cómo ha luchado”, expresa nostálgico recordando el lema de la PNP: “Dios, Patria y Ley”.

Una de los temas pendientes que todavía tiene Antauro Humala es el pago de la reparación civil a los deudos de las víctimas. El Poder Judicial dispuso el pago de S/280 mil a cada familia. “Ese señor no ha pagado ni un céntimo, nosotros no hemos recibido nada de esa reparación”, asegura Cahuana Marquina.

Hasta la fecha, Antauro Humala Tasso solo ha pagado S/130 mil para la reparación al Estado, la cual fue desembolsado por el excongresista Virgilio Acuña. “Es una burla y una manera de despreciar la vida de los policías; pese a que han sido condenados, no cumplen con empezar a pagar la reparación a los familiares”, reclama Cahuana.

En el 2024, el Humala cumpliría su condena de 19 años y recuperaría su libertad, si es que no es antes. En tanto, las familias de las víctimas del ‘andahuaylazo’ seguirán llevando un luto para toda su vida. Para ellos, solo quedará confiar en la justicia divina.

El señor Adolfo Cahuana es un católico y deposita su fe en los santos que reposan en su altar. Asegura que a los deudos de las víctimas del 'andahuaylazo' solo les queda esperar la justicia divina. (FOTO: JOSÉ ROJAS BASHE)

“No hay justicia que valga porque a mi hijo no me lo devolverán. Luego de que salga libre [Antauro], solo queda esperar lo que le queda a todo ser humano católico: que la justicia divina se encargue”, dice el arequipeño Cahuana señalando el altar de la Virgen de Chapi que hay dentro de su casa. “Yo sé que ella me va hacer justicia”, concluye.

