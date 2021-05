Conforme a los criterios de Saber más

“En la segunda vuelta [de las elecciones generales 2021] no me voy a prestar para ser voluntario porque no voy a arriesgar más a mi familia. Se tiene contacto con muchas personas y es un riesgo. Otra cosa sería que nos vacunaran y uno ya estaría más protegido, ahí yo sí estaría dispuesto, pero de lo contrario no”. Así de claro lo tiene Edwin Stechmann quien fue uno de los voluntarios a ser miembro de mesa durante la primera vuelta de la jornada electoral y que ahora prefiere no arriesgarse.

Situación similar ocurre con Lucía Álvarez, quien el 11 de abril decidió acercarse a su local de votación, el colegio María Reina, en San Isidro, luego de conocer que su mesa de sufragio no había sido habilitada debido a la ausencia de los miembros de mesa.

“Fui voluntaria en la primera vuelta y tuve que hacer una semana de cuarentena para no correr el riesgo de contagiar. Lamentablemente, esta vez no sería voluntaria”, cuenta Lucía y asegura que es difícil volver a realizar un aislamiento teniendo que trabajar. “Creo que, si se consideró vacunar, debió ser antes de la primera vuelta”, comenta.

Uno de los inconvenientes de las elecciones del 11 de abril fue el ausentismo de los titulares y suplentes de las mesas de sufragio. Aunque ello ya se ha vivido en comicios anteriores, esta vez la jornada se dio en medio de un hecho histórico y sin precedentes: la pandemia del COVID-19.

Aquello originó que muchos de los miembros de mesa no cumplieran con su deber cívico por el miedo al contagio en el momento más crítico de la pandemia. Pese a que en un inicio el gobierno prometió vacunarlos, con el paso de los días y la escasez de vacunas en el Perú, la decisión de inmunizar a este grupo se fue desvaneciendo.

PROMESA PARA LA PRIMERA VUELTA

El 13 de febrero de este año, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que los miembros de las mesas electorales iban a ser vacunados en marzo. Lo dijo así: “Particularmente, tendremos especial cuidado con los miembros de mesa porque tienen que estar totalmente vacunados para el 11 de abril, eso quiere decir que su segunda dosis deben tenerla la cuarta semana de marzo y la primera dosis en la primera semana de marzo”, informó aquella fecha.

Por ese entonces, el país acaba de recibir el segundo lote de 700 mil dosis contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm, el cual se sumaba al primero de 300 mil que llegó a territorio peruano el pasado 7 de febrero. Con esas dosis, el Ministerio de Salud (Minsa) empezó la vacunación a los trabajadores de la salud, personal de la Policía y del Ejército.

Sin embargo, días después el discurso comenzó a cambiar. Ugarte reveló que la inmunización para este grupo se daría antes de la segunda vuelta (6 de junio) y ya no para el 11 de abril.

“Vamos a empezar la vacunación con ellos [miembros de mesa] en función a la disponibilidad de vacunas. Es muy importante, no tienen por qué estresarse los miembros de mesa. No necesariamente tienen que ser [vacunados] antes del 11 de abril. Es un beneficio el que se les está dando y por lo tanto iniciamos la vacunación, y estas van a continuar y [los miembros de mesa] van a estar antes de la segunda vuelta, supongo yo, vacunados”, declaró en una entrevista con RPP.

ESPERANZA PARA LA SEGUNDA VUELTA

El 24 de febrero, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, indicó que el ministro Ugarte le había señalado que los miembros de mesa serían priorizados antes que los adultos mayores. “Reafirmo que los miembros de mesa van a ser vacunados primero que las personas de tercera edad”, garantizó Corvetto.

No obstante, a inicios de marzo el entonces viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, contradijo lo dicho por Corvetto.

“[Los miembros de mesa] Van a tener una actividad prioritaria, pero no vamos a tener vacunación previa para que ellos puedan participar en el proceso electoral”, comentó el 4 de marzo en RPP, un día antes había llegado el primero lote de 50 mil dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer.

“No tenemos vacuna para ellos [miembros de mesa] en este instante. O sea, priorizamos adultos mayores”, agregó.

Esta versión fue confirmada por la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, en medio de una incertidumbre por la escasez de vacunas que tenía el país para proteger a la población del COVID-19 que hasta esa fecha había cobrado la vida de más de 51 mil peruanos.

“El suministro internacional de vacunas es bastante irregular. En la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir, no solo a los miembros de mesa, sino a toda la población, lamentablemente no han sido y no van a ser vacunados antes de la fecha de elecciones”, aseguró la primera ministra a fines de marzo.

En abril, el Gobierno empezó a adquirir lotes de 200 mil dosis del Pfizer sumados a los lotes de 50 mil que llegaron en marzo. Sin embargo, la vacunación para los 518,928 miembros de mesa, titulares y suplentes, nunca se concretó antes de la primera vuelta.

Luego de realizarse primera jornada electoral, el 16 de abril se inició con el nuevo Plan de Vacunación con enfoque universal y territorial basado en los distritos y grupos de edad. La primera fase comprendía a los adultos mayores de 80 años. Esta nueva estrategia de inmunización se dio tras varios cuestionamientos en los criterios de priorización en la distribución de dosis y por los padrones distintos con los que se trabajaba.

Dos días antes el ministro Óscar Ugarte descartó que los miembros de mesas reciban la vacuna antes de la segunda vuelta de las elecciones generales. “Se dijo que no era condición la vacunación de miembros de mesa para el proceso [electoral], pero que por su participación tendría un momento preferente. Pero esto no podrá ser antes de la segunda vuelta”, explicó.

Pese a que ahora el país viene adquiriendo más cantidad de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y del mecanismo CovaxFacility, estas dosis están siendo destinadas a los adultos mayores de 70 años, así como a las personas con síndrome de Down y comorbilidades. Hasta la fecha el Perú ha recibido más de 3 millones de dosis. La vacunación a los miembros de mesa no ha vuelto a ser mencionado por las autoridades.

Fuentes de la ONPE, indicaron a este Diario que hasta la fecha no hay ninguna coordinación entre este organismo y el Minsa respecto a la vacunación a los miembros de las mesas electorales. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para conocer más detalles, pero no tuvimos una respuesta concreta.

Si bien no se logró vacunar a los miembros de mesa antes de la primera vuelta electoral, existía una esperanza en este grupo de ser vacunados para la segunda vuelta debido a que el país está recibiendo más dosis semanalmente. Pero la realidad es otra: a menos de un mes del 6 de junio, no hay vacunas para ellos e, incluso, algunos aún no han recibido el incentivo económico.

“Genera incomodidad porque primero prometieron [en vacunarnos], tratas de confiar en ello y al final queda en nada. Una va con miedo a cumplir con su deber”, expresó a El Comercio Anabel López, quien salió elegida miembro de mesa y cumplió con su función en un local de Independencia.

Al consultarle si la ONPE se ha comunicado con ella por el tema de la vacunación, Anabel dijo: “No he recibido ninguna información, solo el 3 de mayo me llegó un correo diciéndome ‘gracias’, y nada más. Esperaba que ahí me dijeran algo de la vacunación, pero nada”.

Aunque ella señala que en su centro de votación el personal de la ONP sí le proporcionó los equipos de bioseguridad para su protección, no ocurrió lo mismo en otros locales. Tal es el caso de Edwin Stechmann y Marco Medina, quienes fueron voluntarios en el colegio Mariano Melgar de Breña.

Marco Tapia (derecha) y Edwin Stechmann (izquierda) ejerciendo el rol de miembros de mesa. (Foto: Alejandra Sánchez)

“No volvería a ser voluntario porque ese día me incomodaron muchas cosas. Ni siquiera nos dieron gel desinfectante, no había alcohol. A las justas me entregaron una mascarilla”, declaró Medina a este medio.

Por su parte, Juan Carlos Flores, quien fue uno de los 518.928 miembros de mesa sorteados, resaltó la importancia de que el Estado garantice, al menos, el cumplimiento en la entrega de los implementos de bioseguridad.

“Es indignante [que no se haya vacunado] porque nos exponemos al cumplir con nuestro deber cívico que lo hacemos con toda la convicción. El Estado tiene que velar por ti en ese tipo de riesgo, si no pueden asegurar que vamos a estar cubiertos [con la vacuna], por lo menos que cumplan con darnos todos los implementos de bioseguridad”, destacó Juan Carlos.

