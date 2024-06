Un nuevo caso sangriento tiene como protagonista a un policía. En San Martín, un efectivo vestido de civil asesinó a su compañero con el que estaba charlando dentro de un bar. El terrible acto ocurrió delante de tres jóvenes.

El suboficial responde al nombre de Willy Briceño Vega. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa claramente cuando se acerca a un grupo de muchachos que conversaban alegremente. El policía entró en confianza rápidamente y todo, al parecer, marchaba con normalidad.

Sin embargo, todo toma un giro cuando el efectivo saca su arma de reglamento durante la conversación . En eso, apunta en la cabeza a su compañero, un prometedor deportista, y dispara.

La víctima fue identificada como Luis Jherony Rodríguez Cubas , de tan solo 23 años. Él falleció en el acto y ante la presencia de sus amigos.

Tras disparar, Willy Briceño Vega abandonó la escena. El resto de jóvenes hizo lo mismo. Horas después, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al suboficial cuando escapaba por la excarretera Yurimaguas.

Un policía vestido de civil acabó con la vida de su amigo con un disparo en la cabeza dentro de un restobar en Tarapoto, región San Martín. El suboficial aparentemente se puso a jugar con su arma de reglamento previo a la tragedia, los familiares de la víctima piden la sanción máxima ante el efectivo. (Video: América TV)

La familia de Luis Jherony Rodríguez Cubas exigió justicia. Él era hijo único y tenía un futuro prometedor en el deporte.

“Lo vi sentado en la sala, me dijo que iba a jugar un partido. Se fue y no me dijo más nada. Que se haga justicia por la muerte de mi hijo, no sé por qué lo han matado. A él solo le gustaba el deporte”, relató María Cubas, mamá de la víctima, a Latina Noticias.