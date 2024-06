La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público de la capital tendrán un horario especial el viernes 7 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera y la Batalla de Arica.

Se trata de una jornada en la que los trabajadores públicos y privados podrán descansar y disfrutar de tiempo libre y de calidad con sus familiares y/o amigos.

En ese sentido, la ATU informó que el servicio de transporte regular atenderá de 4:30 a. m. a 12 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

En tanto, el servicio de taxi autorizado por la ATU funcionará las 24 horas del día.

Corredores complementarios

Atenderán de 5 a.m. a 10:30 p.m. con sus servicios habituales.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao

Este servicio operará de 5:30 a. m. a 10 p. m., con un intervalo de paso de trenes de 5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

En tanto, la ATU detalló que la Línea 2 funcionará en su horario acostumbrado de 6 a.m. a 11 p.m.

Metropolitano

Los servicios regulares A, B y C del Metropolitano operarán en el horario de 5 a.m. a 10 p.m., mientras que el Expreso 5 funcionará de 6 a.m. a 8 p.m.

Las rutas alimentadoras, según la ATU, estarán disponibles hasta las 11 p.m.

¿Y el fin de semana?

La ATU confirmó que los días sábado 8 y domingo 9 de junio, los horarios y rutas de los servicios de transporte público serán los habituales.

¿Cuándo es el próximo feriado en el Perú?

El próximo feriado nacional será el 29 de junio (sábado), en conmemoración del Día de San Pedro y San Pablo.