La escasez de agua es un obstáculo que afecta negativamente la salud, la educación, el acceso al empleo y diversas capacidades humanas. Según el último informe de monitoreo del abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene (JMP) realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 600 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones sanitarias que les permitan tener acceso a servicios básicos de higiene.

En el Perú, la realidad no es menos preocupante. Según INEI (2023), el 73% de los peruanos no recibe el servicio de agua por redes públicas, pilones o pilas las 24 horas del día o su contenido no alcanza los niveles adecuados de cloro residual libre. Un factor que agrava esta situación son los impactos del cambio climático, que afectan varias regiones del país.

Al respecto, Karim Chacaltana, especialista en sostenibilidad de Pavco Wavin Perú, resaltó la importancia de realizar acciones para combatir esta problemática. “Con el objetivo de proporcionar acceso a agua limpia y segura a los comedores populares de Cerro Colorado en Arequipa, desarrollamos el proyecto “Agua Segura para comedores en Cerro Colorado en 2021″, comentó. Esto se dio en el marco de una alianza publica-privada con la ONG Agualimpia, Sedapar y La Municipalidad de Cerro Colorado.

Actualmente, el proyecto ha llegado a más de 1.555 personas en 32 comedores, brindando acceso a agua limpia y segura. Este esfuerzo ha facilitado la provisión de un adecuado almacenamiento de agua y prácticas sanitarias seguras en los hogares y comedores populares.