1. El hilo de Chibolín

Sobre los telones de fondo hubo, sin embargo, una reunión de fiscales supremos y superiores, jefes sectoriales y cabezas de equipos especiales para analizar, y luego pronunciarse, contra la norma reciente que refuerza las facultades investigativas de la PNP, desafiando el Art. 159 numeral 4 de la Constitución que establece que es el MP el que conduce la investigación penal desde el principio.

Los fiscales intuyen que el camino más seguro para revertir esa ley es pedir al TC que declare su inconstitucionalidad; pero la ley tiene que ser promulgado primero, así que han empezado por pedir al Ejecutivo que la observe . Luz Pacheco, la nueva presidenta del tribunal, me dijo que esperaba que esa acción de inconstitucionalidad ocurriera y, por eso mismo, no podía adelantar opinión sobre el fondo. El miércoles, tras reunirse con fiscales supremos y superiores especialmente convocados a Lima para analizar el impacto de la polémica ley, Villena lanzó su mensaje a la nación verbalizando el pedido al Ejecutivo, sin esperar gran cosa, pues este ya ha delatado su entusiasmo con esa ley.

2. Petróleo para Óscar

Las últimas semanas hubo una fuerte tensión entre el directorio de Petroperú, presidido por Oliver Stark, y la presidenta Dina Boluarte. Los primeros pedían que esta promulgue un decreto de urgencia que permitiera buscar a una firma extranjera que haga la reestructuración financiera, negociando con los acreedores. Los ministros de Economía, José Arista, y de Energía y Minas, Rómulo Mucho eran los intermediarios, tratando de convencer a la presidenta de dar el DU; o al menos así lo percibía una fuente muy cercana al directorio.

Tras el comunicado en forma de ultimátum hecho público por Stark hace un par de semanas, la tensión se avivó y llegó a su desenlace el fin de semana, cuando hicieron llegar su renuncia a la presidenta y esta, siempre a través de intermediarios, les pidió no renunciar, prometiendo que iba a promulgar el DU pero pedía una condición ¿Cuál era? Que nombren a Óscar Vera Gargurevich al mando de la refinería de Talara.

Vera ha sido ex directivo de Petroperú y ex ministro de Energía y Minas, asociado a las decisiones empresariales que el directorio quiere corregir, es decir, representa todo aquello que deseaban reparar. Reafirmaron, según mis fuentes, su renuncia. Dina ha dicho que buscará a funcionarios ‘que quieran a la patria’, delatando una concepción despectiva de la tecnocracia.

Coincidentemente, con la renuncia del directorio, la dirigencia de Petroperú difundió un video saludando veladamente la salida de Stark y congresistas de Perú Libre, como Kelly Portalatino, ha opinado explícitamente en Canal N que “se tiene que inyectar un presupuesto”. Pedro Chira, ex presidente del directorio, también estaría en el bolo del retorno. Teniendo en cuenta la magnitud de la deuda petrolera y los cientos de millones que habría que inyectar para paliarla, ya no estaríamos solo presumiendo un riesgo de cuota política de Dina hacia un antiguo e incómodo socio político, sino una gran tentación de corrupción.

3. En el velorio del ‘Chino’

El miércoles alrededor de las 6pm murió Alberto Fujimori y el jueves por la mañana, en el velorio en el Museo de la Nación, Dina abrazó a Keiko y a Kenji como dos viejos amigos y conversó con ellos un rato. Luego se acercó al féretro del presidente más fuerte y autoritario de las últimas décadas, que logró reelegirse en 1995 con un triunfo en primera vuelta y, con su mayoría parlamentaria reinterpretó la Constitución para reelegirse en el 2000 y poco después renunciar ante pruebas irrefutables de corrupción.

