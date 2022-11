El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que el Congreso debe decidir si rechaza o aprueba la cuestión de confianza planteada hoy por el Gobierno, pues cualquier otra figura como como la “no admisión” o la “improcedencia” será interpretada como una forma de rechazo.

Durante su exposición ante el pleno, Torres Vásquez, adelantó la posición del Ejecutivo sobre este tema, algo que fue ratificado por Chero y Salas en declaraciones a la prensa luego de asistir al Parlamento.

“No optemos por términos oscuros, por términos ambiguos como que no es admisible, que no es procedente, etc. resolvamos como lo dice el 133 de la Constitución que dice que el presidente del consejo de ministros puede plantear una cuestión de confianza y que si esta es reusada, este reusameito se puede dar por cualquier mecanismo como el de declarar la improcedencia y eso será interpretado como un reusamiento de lo que planteamos”, afirmó Torres ante los legisladores.

“La Constitución establece que la confianza se puede rehusar, usar otros términos es algo que se quiere hacer para reusar de plano la cuestión de confianza”, dijo Chero.

“Es una facultad del Gobierno interpretar lo que decida el congreso, veamos la voluntad del Congreso de querer trabajar, eso debe responderlo el Congreso. Vamos a ver si se reúsan o no de tratar el proyecto”, complementó Salas.

MIRA TAMBIÉN | Alejandro Sánchez: PJ ordena 30 meses de prisión preventiva contra dueño de la casa de Sarratea

Luego de la exposición del jefe de Gabinete, en la que se planteó la cuestión de confianza, el presidente del Congreso, José Williams, suspendió la sesión del pleno hasta las 3 de la tarde, horario en la que tendrán que debatir y votar.

Cabe indicar que si el Congreso rechaza la confianza, todo el Gabinete presidido por Torres cae y el mandatario Pedro Castillo debe nombrar uno nuevo. Si esto ocurriera dos veces, el jefe de Estado está facultado para cerrar el Congreso si así lo encuentra oportuno.