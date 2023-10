Avraham Dan On, el exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, no declarará como acusado en el juicio oral que se le sigue junto al expresidente por el Caso Interoceánica, hasta que Israel apruebe dicha diligencia a través de la Cooperación Internacional Judicial.

Así lo dispuso este viernes el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional integrado por los jueces Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcapoma, quienes aceptaron el pedido del acusado y su defensa Jhonny Hernández Medina.

Debido a que el trámite para poder realizar la Cooperación Internacional tomará bastante tiempo, dispuso la sala de juzgamiento, se reservará su declaración del acusado.

El tribunal también aceptó el pedido del ciudadano israelí para que sea asistido desde la próxima audiencia por una traductor de hebreo moderno.

Su abogado había alegado que ya anteriormente, cuando su patrocinado declaró en 2014, se hizo uso de la cooperación internacional Judicial y un juez de dicho país veló por cualquier afectación a la seguridad del estado israelí dada la condición de jubilado en seguridad nacional de Dan On. Y, de otro lado, si bien su patrocinado “entiende el español, pero lo hace de manera genérica”, por lo que es necesario un intérprete.

Dan On, por su parte, aseveró que la Seguridad Nacional de su país le había pedido que requiera la aplicación de la asistencia judicial para su participación y declaración en el juicio que se lleva a cabo en el Perú.

Advierten estrategia de dilación

Sin embargo los pedido de Dan On, fueron cuestionados por el fiscal José Domino Pérez y por el Procurador Ad Hoc adjunto para el Caso Lava Jato, Carlos Fernández Muñoz.

Según el representante del Ministerio Público, recordó que la condición que tenía el acusado israelí actualmente, es de “acusado” y no de “testigo” como lo fue en su momento. Por tanto, lo que señala el ordenamiento procesal, es decir el mecanismo de de Cooperación Judicial Internacional, es que se aplica para testigos, pero no para acusados. Sobre todo para una persona que no se encuentra sometida a la justicia y jurisdicción peruana.

Por ello, solicitó una vez más que Dan On sea declarado “reo contumaz” por el tribunal de juzgamiento.

“Ahora, la defensa pública alega que hay afectación a sus derechos, a la garantías, que no comprende el idioma y erradamente solicita el procedimiento de la Cooperación Judicial Internacional para un actos que es inviable legalmente para una acusado que se ha sustraído de la justicia peruana y está en otro país.”

José Domingo Pérez, fiscal.





Mientras que el procurador alertó al tribunal de juzgamiento que en el ‘Caso Ecoteva’ donde Dan On también es acusado junto a Toledo Manrique, viene participando de manera virtual -como en el ‘Caso Interoceánica’- y nunca ha cuestionado la falta de comprensión del idioma español o nunca ha manifestado no entender el idioma español.

Además, dijo Fernández Muñoz, en ese juicio oral tampoco ha requerido la intervención de Cooperación Judicial Internacional y se conecta voluntariamente a todas las sesiones. No obstante, ahora, Dan On manifiesta que requiere la intervención de la Cooperación Judicial Internacional, “bajo razones que nos llama poderosamente la atención”, como que las autoridades de Israel deberían prevenir si algo que podría comentar en juicio tenga relación con los intereses del Estado de Israel.

Sin embargo, el procurador dicha alegación como “impertinente” ya que en el juicio no se está discutiendo asunto que comprometan al Estado de israelí o secretos de estados de dicho país.

“No hay justificación material de pretender instar la Cooperación judicial internacional, lo que él más bien revela , de manera indirecta, es no someterse a este procedimiento, porque él está condicionando su continuación de participación a que intervenga la Cooperación Judicial Internacional, no obstante que el señor está conectado; y obviamente eso significaría dilatar el procedimiento, porque la Cooperación Judicial Internacional no es un trámite instantáneo. No hay justificación material para que intervenga la cooperación.” Carlos Fernández, Procurador.





No obstante, las alegaciones de ambas partes, el tribunal rechazó una vez más declarar reo contumaz al ciudadano israelí. Además, dispuso acceder al pedido de Dan On y reconocieron que el trámite de Cooperación Judicial Internacional tomaría bastante tiempo, por lo que se iniciarían terminada la audiencia de este viernes.

“Se ordena que se inicie dicho tramite a fin de que se consigne las facilidades correspondientes para que el señor Avraham Dan On pueda prestar su declaración en calidad de acusado; quien en caso de declarar tendrá que hacerlo cuando se tenga una respuesta positiva o se haya terminado con el trámite de la Cooperación Judicial Internacional para que se pueda asegurar no solo el derecho del acusado; sino la seguridad estatal del país de Israel, y cautelar los derechos internacionales”, resolvió el tribunal.





Rechazan terminación anticipada

De otro lado, Alejandro Toledo, rechazó acogerse a la figura de terminación anticipada. Conectado de manera virtual desde una sala de audiencia del Penal de Barbadillo (Ate Vitarte), el expresidente rechazó así admitir los cargos de la acusación en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos; así como de lavado de activos.

“Definitivamente, no”, dijo al ser consultado por el tribunal.

Alejandro Toledo rechazó acogerse a la terminación anticipada.

Como se recuerda, la fiscalía ha solicitado 20 años y seis meses de cárcel en su contra por presuntamente haber solicitado US$35 millones a la empresa Odebrecht, a cambio de favorecerlos con la licitación de la Carretera Interoceánica.

Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font Quevedo exintegrantes del Comité de ProInversión durante el gobierno de Toledo Manrique, tampoco aceptaron su responsabilidad y rechazaron acogerse a la mencionada figura legal.

Mientras que, Gonzalo Ferraro Rey, de Graña y Montero y José Castillo Dibós, de ICCGSA, reconocieron su responsabilidad penal; sin embargo embargo informaron al tribunal que no se acogerían a la figura de terminación anticipada debido a que ya sometieron a un proceso de colaboración eficaz.

En el caso de Ferraro Rey, indicó que ya se emitió una sentencia el pasado mes de agosto que está pendiente de aclaración respecto a la sanción de reparación civil. Mientras que Castillo Dibós indicó que se encuentra pendiente la emisión de la sentencia.

En el caso de Avraham Dan On, se reservó su pronunciamiento hasta la audiencia del lunes próximo, debido a que recién entonces, contará con un traductor.

Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcapoma, integran el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional (Foto: Poder Judicial)