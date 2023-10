Adicionalmente, El Comercio pudo conocer que hay discrepancias en torno al informe aprobado dentro de las mismas bancadas de dicho bloque, como APP y Fuerza Popular.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el miércoles por la noche el informe con su investigación sobre el caso, promovido por una moción de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País). Una primera versión del documento, elaborada por el equipo técnico del grupo, no había encontrado falta grave de parte de los magistrados en ninguna de las cinco acusaciones planteada por la parlamentaria.

Sin embargo, tras cuestionamientos de legisladores que sí apoyaban la moción, para la noche se cambió de postura y se aprobó un nuevo informe. Allí sí se hallaba falta grave en dos acusaciones contra la JNJ: la interpretación respecto a la edad máxima para ser miembro del pleno de la junta, y no haber presentado a tiempo sus informes anuales al pleno respecto al 2021 y al 2022. Sin embargo, en el documento final que comenzó a circular este jueves se añadió incluso una más: el comunicado donde la JNJ pedía reflexión al Congreso en torno al caso de la fiscal Zoraida Ávalos

Posturas a favor

La agenda del pleno de este jueves no contemplaba el informe. Sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que un grupo de legisladores tenía la intención de incluirlo en el debate esta misma semana. Para ello se requería que la Junta de Portavoces apruebe una ampliación de la agenda, lo que -hasta el cierre de esta nota- no había ocurrido.

El Comercio consultó por sus posturas respecto a la remoción del pleno de la JNJ a voceros y representantes de las doce bancadas que conforman el Congreso, así como a las legisladores no agrupados. La respuesta general en las bancadas fue que aún no se habían tomado una posición grupal. El informe se aprobó el miércoles antes de terminar de ser redactado y su versión recién comenzó a circular alrededor del mediodía de este jueves.

No obstante, de la posturas y declaraciones previas de las bancadas, de algunas respuestas individuales y de la votación de las bancadas a nivel de la Comisión de Justicia, es posible proyectar que hay al menos 69 votos a favor, 21 en contra y unos 40 cuya posición aún no está definida.

Por sí sola, la coalición que gobierna el Congreso, conocida como ‘Bloque País, no alcanza los 87 votos requeridos. Sumados, Fuerza Popular (22), Perú Libre (12), APP (11), Avanza País (9) y Somos Perú (5) representan 59 votos. Incluso si se añaden los 9 votos de Renovación Popular, una de las bancadas más críticas de la JNJ, y algunos no agrupados cercanos al bloque, tampoco se llega a la cifra requerida.

Proyección de votos frente al informe que recomienda destituir a la JNJ al 19 de octubre.

Fuentes de este Diario comentaron que las bancadas más interesadas en que el informe se debata ahora, antes de la Semana de Representación que inicia el lunes, son Renovación Popular y Avanza País. En tanto, indicaron que en Fuerza Popular había incomodidad por cómo se manejó el informe en la Comisión de Justicia, a pesar de que sus cuatro representantes en el grupo votaron a favor.

La vocera alterna de Fuerza Popular, Nilza Chacón, dijo a El Comercio que “aún no tenemos una posición exacta de bancada. Pero vamos a escuchar el informe y luego tomaremos una decisión”. Pese a las discrepancias señaladas, se espera que el fujimorismo finalmente vote a favor del informe.

Desde el despacho de la vocera de Avanza País, Norma Yarrow, respondieron que aún no habían tomado “ninguna posición sobre el tema”. Sin embargo, se prevé que voten a favor de la moción. “No hemos tocado el tema aún, particularmente yo votaré a favor”, respondió el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya. Aún así, el legislador indicó que “es posible” proyectar que el resto de su bancada se pronunciará en el mismo sentido.

Los voceros de Perú Libre no respondieron a las comunicaciones de este Diario sobre el tema. Pero en la Comisión de Justicia, sus representantes Flavio Cruz y Américo Gonza votaron a favor del informe, mientras que Janet Rivas, la presidenta del grupo, se abstuvo. Aún así, se espera que al menos diez integrantes de la bancada voten a favor del informe. Hasta allí habría 50 votos.

Patricia Chirinos defendió la facultad del Congreso para realizar la investigación sumaria y destituir a los miembros de la JNJ por "causa grave".

Por definir y en contra

La situación de APP es particular. El vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, dijo a El Comercio que aún no había una postura fija. Su representante en la Comisión de Justicia, Rosio Torres, votó favor, pero este Diario pudo conocer que en el grupo hay posturas encontradas. Además, en septiembre pasado, el líder del partido, César Acuña, afirmó que “sería un gran error del Congreso que destituyan a los miembros de la junta”.

Sin embargo, fuentes de El Comercio comentaron que APP tampoco quiere ir en contra de sus aliados del ‘Bloque País’ en la votación final. En esa línea, una de las opciones que se plantean es que la remoción sea aplicada a solo una de las magistradas, Inés Tello, cuestionada por superar el límite de 75 años para integrar la junta.

En Somos Perú, otra de las bancadas del ‘Bloque País’, también hay posiciones divididas. El vocero alterno, José Jerí, comentó que hay dos congresistas a favor y dos en contra, mientras que él no se ha manifestado porque, como presidente de la Comisión de Presupuesto, viene tratando temas vinculados al presupuesto de la JNJ. Por ello, estimó que lo más probable es que no tengan un voto en bloque.

Integrantes de la JNJ luego de su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso

La única bancada que se ha manifestado abiertamente en contra es la de Cambio Democrático-JPP, la cual también presentó un informe en minoría en el que no hay causa grave para la sanción a la JNJ. Los congresistas de este grupo participaron ayer en una conferencia en el Congreso junto a exministros, excongresistas y representantes de organizaciones para manifestar su rechazo a esta posibilidad.

La posición de Podemos Perú no está definida. Voceros del grupo no respondieron mensajes de este Diario sobre el tema. En la Comisión de Justicia, su representante, Heidy Juárez, votó en abstención. Lo mismo sucede con el Bloque Magisterial, con la diferencia de que Pasión Dávila sí votó en contra a nivel de Justicia. Por ahora, el bloque que promueva la destitución de la JNJ no cuenta con sus votos a favor.

Los dos representantes de Acción Popular en esa misma comisión votaron a favor del informe. Pero el vocero de la bancada, Darwin Espinoza, afirmó a El Comercio que esa postura fue personal y no es la de la bancada, la cual aún no está decidida.

Comisión de Justicia sesionará este viernes 6 de octubre para continuar con investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. (Foto: Congreso)

Perú Bicentenario y Unidad y Diálogo también votaron a favor del informe en comisión. Sin embargo, a nivel del pleno, este Diario pudo conocer que solo tres integrantes de cada una de ambas bancadas están favor de la remoción de la magistrados.

Finalmente, están los 17 no agrupados. El Comercio pudo conocer que se prevé que el bloque de ocho exlegisladores de Acción Popular, entre los que está María del Carmen Alva, vote a favor. En contraste, los cinco ex Perú Libre votarán en contra. Adicionalmente, Carlos Anderson también dijo a este Diario que está en contra de la remoción, la misma postura que han manifestado públicamente Flor Pablo y Edward Málaga.

Con esos números, los votos a favor llegarían a 69, con 21 en contra y 40 no definidos. En un escenario donde se también se cuentan los votos a favor de APP (a excepción del de Alejandro Soto, que no suele votar al ser presidente) y el de toda la bancada de Acción Popular, la proyección de votos en verde se elevaría a 84. Es decir, todavía se necesitaría el apoyo de bancadas como Podemos o Bloque Magisterial, o de otras cuyos miembros están divididos.

En tanto, los congresistas fueron citados para la continuación de la sesión del pleno para este viernes desde las 9:00 a.m. Fuentes de El Comercio indicaron que la citación es para tratar temas ligados a la Comisión de Presupuesto y los créditos suplementarios. Ese sería el último día para ampliar la agenda y votar el documento antes de que la Semana de Representación, ya que el informe tiene que cumplir 24 horas desde su publicación para poder ser debatido. Luego de esa semana, el escenario político y parlamentario sería otro.

Rechazo y preocupación

Tras la aprobación del informe en la Comisión de Justicia, desde distintas instituciones nacionales e internacionales se manifestaron críticas a lo ocurrido.

La adjunta especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó “preocupación” ante el riesgo que el pleno apruebe el informe y resaltó la importancia de la JNJ para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes.

“La JNJ cumple el papel de un consejo judicial, que son órganos importantes para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. El derecho a un juicio justo conlleva el requisito de un juez imparcial, íntimamente ligado al libre e independiente desempeño de la JNJ”, afirmó en su cuenta de X (ex Twitter).

Luis Almagro, secretario general de la OEA, compartió en la misma red social un video sus palabras en defensa de la independencia de la JNJ durante la sesión que fue convocada para escuchar a Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, en Washington.

Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartimos con el Primer Ministro de Perú la necesidad de la independencia de la @JNJPeru, de @ONPE_oficial, de la Fiscalía contra la Corrupción. Mis palabras en el @CP_OEA pic.twitter.com/skaPt15brX — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 19, 2023

“Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartimos con el Primer Ministro de Perú la necesidad de la independencia de la JNJ, de la ONPE y de la Fiscalía contra la Corrupción”, dijo.

La Asociación Civil Transparencia lamentó “la decisión mayoritaria de la Comisión de Justicia del Congreso que, ignorando propuestas técnicas, plantea remover a miembros de la JNJ. Ello afectaría el debido proceso, independencia judicial e integridad del sistema electoral. El Pleno aún puede hacer lo correcto”, aseveró la Asociación Civil Transparencia este jueves.

La Fundación para el Debido Proceso rechazó el “ataque institucional” del Legislativo por no tener un procedimiento establecido por ley ni regulación sobre qué es una causa grave: “El Congreso debe acabar con su persecución de la Junta y rechazar la remoción de sus miembros. El Poder Ejecutivo debe romper su silencio connivente. La comunidad internacional debe condenar enérgicamente las acciones del Congreso para dinamitar la separación de poderes”.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a pronunciamientos y movilizaciones para que el Parlamento no “abuse de la fuerza de sus votos” para copar entidades del Estado. “Denunciamos que no existe argumentos legales sino la necesidad política de controlar ese organismos constitucional”, indicaron en un comunicado.

Estoy siguiendo de cerca los eventos en Peru



Me preocupa la posible aprobación en el Pleno del Congreso de un informe que recomienda remover a la totalidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia mediante un mecanismo sumario #IndependenciaJudicial (1/2) — Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) October 19, 2023

Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, hizo “una invocación a que haya un respeto a los poderes del Estado y entre poderes del Estado y un respeto a los organismos que tienen autonomía constitucional”. “Las disputas que a veces se producen entre poderes del Estado en realidad no son buena señal para la inversión”, afirmó.

Gustavo Adrianzén representante del Perú ante la OEA, dijo en Canal N que “el deseo de esta representación y del que habla es que veamos esto con mucha mesura, con mucha prudencia, que pensemos en el impacto que tienen estas decisiones en el escenario internacional”.

“En un ejercicio de profunda reflexión y mesura, estoy seguro que se tomarán las decisiones más adecuadas pensando siempre en los intereses del país [...] Estoy seguro que en diálogo que se entablará con las fuerzas políticas, se va a expresar la preocupación que existe, invocará a la mesura y reflexión para que todos actúen en conformidad de los altos intereses nacionales”, concluyó.

Consultada por el tema durante una actividad en Cusco, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo que “no hay un tema que me involucre, pero eso sí: como Ministerio Público siempre hemos pedido el respeto mutuo a todos los poderes y organismos constitucionales”.