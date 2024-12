César Acuña, presidente de Alianza Para el Progreso (APP) y gobernador regional de La Libertad, pidió al Congreso que “no pierda el tiempo” con mociones de censura o de vacancia contra Dina Boluarte, y aseguró que la bancada de su partido no apoyará alguna medida de este tipo.

“Pido al Congreso que en lugar de dedicarse a estar censurando o estar interpelando o estar pensando en vacancia, que se dediquen a legislar en temas que le corresponden al Perú”, señaló ante la prensa este jueves.

“En una sola palabra, que no pierdan el tiempo. En el caso de APP vamos a seguir firmes, somos una bancada sensata y se está cumpliendo. Nosotros no apoyamos ninguna interpelación, no apoyamos ninguna censura y no apoyaremos ninguna vacancia porque nosotros somos un partido que no tenemos cálculos políticos”, agregó.

Acuña declaró esto cuando se le preguntó sobre los comentarios desde diversos legisladores a favor de promover una posible moción de vacancia contra Dina Boluarte luego que se conociera que se sometió a una operación quirúrgica a mediados del 2023 sin notificar formalmente al Parlamento.

Según el gobernador de La Libertad, los únicos perdedores “si hay vacancia, interpelación o si hay censura, son la población”.

Para César Acuña, cuando se le preguntó si no le correspondía a Dina Boluarte ser transparente y honesta sobre su cirugía, será el tiempo el que permita conocer la verdad.

“Esperamos que en el tiempo se sepa la verdad, que en el tiempo se demuestren las cosas que ahora se comentan y se dicen. Desgraciadamente acá se hace política de malas maneras. Todo se critica, todo está mal, todo está mal hecho, todo se hizo con mala intención y eso no está bien. Creo que este es el momento de darle tiempo al tiempo y que se descubra la verdadera verdad”, aseveró.