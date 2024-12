La presidenta Dina Boluarte vuelve a estar en el ojo de la tormenta. El ex primer ministro Alberto Otárola confirmó que fue sometida a una intervención quirúrgica a mediados del 2023.

Versiones

Como se recuerda, en mayo de este año, el semanario “Hildebrandt en sus trece” reveló la presunta ausencia de la jefa de Estado luego de realizarse una cirugía estética a fines de junio del 2023.

Tras ello, Fredy Hinojosa, quien se estrenaba por esos días como vocero presidencial, intentó sortear las preguntas de la prensa argumentando el derecho a la intimidad personal de Boluarte.

Posteriormente, el primer ministro Gustavo Adrianzén fue más tajante: negó que la mandataria se haya ausentado de sus actividades desde que “colabora con ella”.

“La presidenta de la República nunca se ha ausentado. De hecho, desde que yo colaboro con ella, al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del Gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente por asistir presencialmente a diferentes actividades”, aseveró.

Adrianzén omitió mencionar que él no colaboraba con Boluarte en las fechas de la supuesta ausencia.

Fue designado como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en marzo del 2024 y las faltas de la mandataria se habrían producido entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023, es decir, varios meses antes, cuando el primer ministro era Alberto Otárola.

En julio de este año, tras un largo silencio con los medios de comunicación, Boluarte negó haberse ausentado del cargo. En una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado respondió: “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”.

El último martes 3 de diciembre, Alberto Otárola, ex número dos de la gestión de Boluarte, confirmó a la Comisión de Fiscalización la información sobre la cirugía a la que habría sido sometida la presidenta.

Esta versión circulaba hace algunos meses en medios de comunicación, pero el Gobierno había evitado brindar detalles.

“La señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico”, afirmó el ex PCM.

“Me dijo que se iba a hacer una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración”, acotó. Sin embargo, Otárola no pudo precisó la fecha exacta, aunque, según medios periodísticos, esta se habría efectuado entre junio y julio de 2023.

Sin embargo, el ex jefe del Gabinete Ministerial insistió en que ello ocurrió sin desatender sus labores como presidenta de la República. Dijo que tuvo conversaciones con Boluarte, vía telefónica, desde el día siguiente de la intervención y, que incluso participó de una sesión del Consejo de Ministros de manera virtual, antes de retomar sus actividades presenciales.

De otro lado, el ministro de Salud, César Vásquez, negó haber sido informado sobre alguna intervención o cirugía estética a la que se haya sometido la presidenta.

A mí no me consta, no tengo la certeza que la presidenta se haya operado. No he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante la época de su ejercicio profesional como presidenta cuando yo estaba como ministro”, aseveró.

Además… Por este presunto abandono del cargo, los ‘Waykis en las sombras’ y el Caso Rolex, bancadas de izquierda promovieron en mayo tres mociones de vacancia contra Boluarte por incapacidad moral permanente, pero fueron rechazadas por el pleno.

Sin actividades oficiales durante 11 días

En la agenda oficial de la Presidencia de la República, revisada por este Diario, Boluarte no registra actividades oficiales desde el jueves 29 de junio hasta el domingo 9 de julio del 2023.

A excepción del 5 de julio, que encabezó de manera remota, a través de la plataforma Webex, una sesión del Consejo de Ministros.

Tampoco figuran visitas al despacho presidencial, ni reuniones con la mandataria.

Agenda presidencial junio y julio 2023:

28 de junio Última actividad antes de larga ausencia

La última actividad en la que participó antes de ausentarse fue una condecoración a efectivos policiales el 28 de junio del 2023.

Luego no se vio a la mandataria durante varios días. Incluso, en las redes sociales de la presidencia se puede observar que las actividades oficiales están encabezadas por diversos ministros.

30 de junio Ministros encabezan actividades oficiales

Por ejemplo, el 30 de junio, Otárola y la entonces titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, participaron junto con el gobernador de La Libertad, César Acuña, en la firma de una adenda del proyecto Chavimochic.

El 3 de julio, en el Facebook de la Presidencia se informó que la ministra Paredes inspeccionó obras para prevenir el Fenómeno El Niño en Cañete.

1 de julio Publican video de actividad pasada

El 1 de julio, el Gobierno publicó un video en Facebook en el que se ve a Boluarte en una actividad con estudiantes de Lambayeque.

No obstante, este encuentro se había desarrollado el 23 de junio, varios días antes del reel que compartió el Ejecutivo.

5 de julio Boluarte lidera sesión del Consejo de Ministros (de manera remota)

El 5 de julio, Palacio anunció que la presidenta encabezaría la sesión del Consejo de Ministros, pero omitió señalar que se conectaría de manera virtual. Esa es la única actividad que realizó la mandataria ese día.

6 de julio Saludo por el Día del Maestro

Posteriormente, el 6 de julio, se publicó un saludo por el Día del Maestro firmado por la presidenta.

Este 2024, a diferencia del año pasado, Boluarte sí grabó un saludo por video.

8 de julio Palacio vuelve a publicar video de actividad pasada

El 8 de julio, Palacio volvió a publicar un video de una actividad pasada en Facebook.

En la grabación se ve participar a Boluarte en la inauguración de un hospital en Ucayali, pero la actividad se había llevado a cabo el 20 de junio.

10 de julio Vuelven a registrarse actividades en la agenda presidencial

El 10 de julio, la agenda de la jefa de Estado recién registró actividades.

Ese día, Boluarte recibió al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz- Granados, y al diputado y secretario general del Partido Liberal Democrático del Japón, Toshimitsu Motegi. Además, retomó las reuniones en su despacho.

Minimizan situación

En medio de esta nueva controversia, la mandataria Boluarte calificó este miércoles como “pobres de mente y de corazón” a los que “andan por ahí chachareando, hablando en contra del Gobierno”, e insistió en que ella dejará el cargo “por la puerta grande de Palacio de Gobierno” el 28 de julio del 2026.

En tanto, en diálogo con Canal N, Joseph Campos, abogado Boluarte, minimizó la operación quirúrgica a la que se sometió la mandataria. Además, consideró que plantear una vacancia es generar “un problema de la nada”.

“Al final de cuentas Lo que está haciéndose aquí es un debate que para mí es una banalidad. Nos hemos acostumbrado de la nada hacer algo y creo que, en ese sentido, no le encuentro ninguna entidad a lo que ha ocurrido en la medida en que definitivamente la trascendencia de esta situación es cero”, expresó.

“Vacancia presidencial por esta situación, realmente cómo nos encanta hacer un problema de la nada. Realmente para mí este es un tema que tiene una intrascendencia absoluta en la medida en que ha habido despacho supuestamente, según el propio Alberto Otárola. Ha habido actividad, ha estado trabajando, no sé, no entiendo”, agregó.

La oficina de comunicaciones de Palacio también restó importancia a las declaraciones de Otárola en la Comisión de Fiscalización del Congreso y señalaron que el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, ya había dado las explicaciones respectivas.

“Al tratarse de un asunto que ya se había hablado con anterioridad, seguimos con la agenda de trabajo que se da a conocer todos los días”, señaló a El Comercio.