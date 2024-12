Alianza para el Progreso (APP) busca fraccionar a la bancada de los Luna, y Somos Perú ensaya algunas alternativas en busca de los votos necesarios antes del cierre de 2024. En la guerra y en los pasos perdidos, todo vale.

El cierre de legislatura está previsto para el 15 de diciembre, pero la presidencia del Congreso tiene la potestad de ampliarlo hasta la fecha que estime conveniente. Hasta que esto último no se defina, quedarían al menos cuatro sesiones plenarias para definir temas importantes. En la agenda electoral, existe un factor clave que es el tiempo: para que una nueva norma aplique a las elecciones de 2026, esta debe ser aprobada hasta el 31 de abril de 2025.

A partir de quincena de diciembre, el Congreso entra en receso hasta marzo, con lo que en el peor de los casos, el pleno aún tendría dos meses adicionales (marzo y abril de 2025) para aprobar las reformas electorales, pero dejar todo para última hora es muy riesgoso y dificulta la implementación que corre a cuenta del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Es por ello, que APP y Fuerza Popular -este último grupo al mando de la Comisión de Constitución- busca los consensos para este diciembre. No solo está pendiente el tema de financiamiento a partidos políticos, sino también el dictamen de modificaciones a la valla electoral (6% independientemente de los partidos que se sumen a una alianza electoral), y la reforma constitucional para establecer nuevos impedimentos para postular a un cargo público.

Pero lo más urgente es la restitución de la reelección de alcaldes y gobernadores. Esta fórmula tiene pendiente la segunda votación y, al tratarse de una reforma constitucional, debe definirse hasta el cierre de la actual legislatura. Es decir, si no se aprueba hasta diciembre (salvo se amplíe legislatura), la fórmula se archiva.

Salvo una jugada de último momento de APP, la aprobación de la reelección de alcaldes y gobernadores se mantiene en las manos de la bancada de Podemos y sus 13 votos.

Los 13 de Podemos

El condicionamiento de Podemos para dar sus 13 votos a favor de la reelección de alcaldes y gobernadores es claro: aprobar una prórroga al plazo de afiliaciones. La propia bancada de los Luna ha presentado dos iniciativas para la prórroga de las fechas que ya vencieron: para las elecciones generales venció el 12 de julio, y para las elecciones subnacionales venció el 7 de octubre. Lo que ahora pide Podemos es extender el plazo hasta enero de 2025.

Pero APP y sus aliados se resisten a la idea, y en Podemos tienen su teoría. “Ellos tienen miedo de abrir el plazo de afiliaciones porque se les pueden ir candidatos. Y como tienen varios gobernadores y alcaldes, también temen que los movimientos regionales se vuelvan a organizar para el 2026. Si esto último pasa, perderían a los lideres regionales que incorporaron y estos mismos optarían por retornar a sus movimientos regionales”, dijo José Luna Morales, secretario general de Podemos.

La fórmula que restituye la reelección de alcaldes y gobernadores también incluye la eliminación de movimientos regionales. Es decir, si la fórmula no se aprueba, los movimientos regionales podrían participar de la contienda subnacional 2026.

APP y Somos Perú son los partidos con más autoridades regionales y locales, por lo cual tienen la presión para impulsar la restitución de la reelección, y es por ello que cada agrupación busca votos a su manera. Los del partido de Acuña han recurrido hasta la presidencia del Congreso, de su congresista Eduardo Salhuana, para buscar votos en Podemos; mientras que los del partido del corazón han empezado a mostrarse dispuestos a negociar.

Fuentes de Somos Perú indicaron que estarían dispuestos a ampliar el plazo de afiliación, pero solo hasta finales de diciembre de 2024. Sin embargo, Podemos quiere que la extensión sea hasta enero de 2025, pues aseguran tener 5.000 fichas pendientes por ingresar al padrón de afiliados.

“La ampliación se puede dar hasta el 31 de abril (de 2025), y vamos a seguir insistiendo. Pero creería que reelección (de alcaldes y gobernadores) no se va a dar, porque entiendo que Acción Popular tampoco votaría en contra”, aseveró el exlegislador Luna.

Acción Popular tuvo un plenario durante este último fin de semana donde ratificó la postura partidaria en contra de la reelección de alcaldes y gobernadores para el 2026. Dado a que la mayoría de congresistas de la bancada no respetaron el primer pronunciamiento orgánico y votaron a favor de la reconsideración, la dirigencia de la lampa adoptó dos decisiones adicionales en caso los congresistas no respeten la decisión partidaria de votar en contra: podrían afrontar una sanción y no podrán ser candidatos para las próximas elecciones.

Esto complica el escenario de APP y aliados en la búsqueda de los votos. En la última votación sobre la reelección de alcaldes y gobernadores -la de reconsideración- se consiguieron 80 votos y solo faltarían 7 para el mínimo requerido (87 al tratarse se una reforma constitucional). En dicha votación, el bloque de APP y aliados había conseguido 7 de los 9 votos de Acción Popular. Si la bancada se ajusta a la nueva decisión de su dirigencia partidaria, esos 7 votos quedarían descartados.

Ante ese complicado escenario, en APP no parecen ya no lucen muy animados con el tema. “No está en nuestra prioridad la reelección de alcaldes y gobernadores”, aseguró el vocero de la bancada, Alejandro Soto. Cuando este Diario insistió que su bancada fue la que impulsó la reconsideración en busca de conseguir los votos para la ratificación de la reelección, Soto se mantuvo firme en su respuesta: “hoy mismo estoy en Junta de Portavoces y no es nuestra prioridad”.

Por lo dicho por el portavoz de APP, y salvo una nueva decisión de la Junta de Portavoces durante los próximos días, todo indica en que no se vería el tema en los plenos de esta semana.

El factor presupuestal

Otro punto que ha complicado el escenario para los votos a favor de las reformas electorales ha sido la negociación de la Ley de Presupuesto 2025. Hasta el cierre del lunes 2 de diciembre, varias bancadas tenían incertidumbre sobre si se incluyeron o no sus pedidos de partidas presupuestales para sus regiones, debido a que ni la Comisión de Presupuesto del Congreso ni el Ministerio de Economía habían transparentado el anexo 5 que contiene los códigos de las obras incluidas por iniciativa legislativa.

En Podemos aseguran que APP intentó utilizar la negociación de la Ley de Presupuesto 2025 para intentar obtener votos a favor de la reelección de alcaldes y gobernadores. “Estaban condicionando votos. En general, todos los congresistas que votaron a favor (en la reconsideración) o los que cambiaron su voto luego recibieron partidas presupuestales. A nosotros, que votamos en contra, nos bloquearon. A nuestros alcaldes les dieron, a lo mucho, dos o tres proyectos. No nos han querido considerar. Ellos (APP) quieren una ley, nosotros otra, pero han querido imponer. Han tenido presupuesto y aun así no han llegado a conseguir los votos. Hay otras bancadas mas pequeñas descontentas con la ley presupuestal, porque han votado sin saber qué cosa estaban aprobando”, refirió Luna.

Esto último fue ratificado por fuentes de Acción Popular. “Les ofrecieron presupuesto a los congresistas, pero al final no les dieron. Están super molestos”, explicaron. Pese a esto, APP negó ambas versiones. “Es completamente falso que APP haya utilizado la ley del presupuesto para buscar votos”, afirmó el portavoz Alejandro Soto.

Pese a la negación de APP, es real el descontento en diferentes bancadas por la poca transparencia sobre lo aprobado en la Ley de Presupuesto 2025, según lo consultado por este Diario. En medio de ese panorama, existe incertidumbre sobre cómo esto podría afectar los consensos para el resto de reformas electorales pendientes.

La semana pasada se incluyó en la agenda el debate de la fórmula que busca restituir el financiamiento privado de empresas a partidos políticos, pero esta no logró ser aprobada y fue regresada a la Comisión de Constitución. Una de las bancadas que respaldó el retorno de la iniciativa a comisión fue Podemos. Para esta semana, la Junta de Portavoces ha decidido priorizar la fórmula que, entre otros temas, plantea que la valla electoral para alianzas electorales sea de 6% independientemente de los partidos que integren la fórmula partidaria (a la fecha, se suma un punto a la valla de 5% por cada partido adherido).

Esta última fórmula es la que tiene mayores posibilidades de obtener consenso en el pleno, dado a que favorece a todos los partidos para la conformación de alianzas electorales en un escenario donde tenemos 39 partidos políticos inscritos y 29 en proceso de inscripción.

Aunque nada está dicho hasta la votación final, menos cuando todo parece depender de los 13 votos de Podemos.