Conforme a los criterios de Saber más

La mañana del jueves, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, criticó a la prensa por preguntar sobre imágenes publicadas por el primer ministro Guido Bellido en Facebook en el 2019 relacionadas con la organización terrorista Sendero Luminoso y su cabecilla Abimael Guzmán.

“Basta, basta a los señores de la prensa. Seamos proactivos, positivos, seamos propatria peruana”, dijo después de que una reportera le consultó acerca de una publicación en la que el hoy jefe del Gabinete suscribe un texto que cita a Abimael Guzmán y otra donde aparece junto a una imagen de Sendero Luminoso, en una exposición en el Museo de la Nación.

Un día antes, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo lo siguiente: “Lo que pasa es que el presidente (Pedro Castillo) no tiene que actuar en base a solamente lo que dice la prensa, parcializada por supuesto. Yo entiendo, yo comprendo a la prensa. No es una crítica a la prensa, sino la prensa debe entender. Seguramente muchos sectores de la prensa están muy molestos porque el presidente Castillo no les suelta dinero ”, sostuvo el miércoles, en el programa ‘”Nada está Dicho” de RPP cuando se le preguntó sobre la permanencia del ministro Iber Maraví.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte trata de condicionar preguntas de la prensa





Dina Boluarte: “Le agradecería a la prensa que sus preguntas sean más proactivas"





Pero no es la primera vez que miembros del oficialismo dejan constancia de su poca tolencia hacia la fiscalización y la libertad de expresión.

Uno de los primeros incidentes fue en una conferencia de prensa a inicios de agosto con el primer ministro Guido Bellido. “Usted se olvida qué partido ha ganado estas elecciones”, respondió ante una pregunta de El Comercio sobre el papel de Vladimir Cerrón en el Gobierno. Agregó que los medios no deberían tener una “actitud obstruccionista”.

“Pienso que deben dejar trabajar al Ejecutivo un tiempo y permitir que demuestren lo que deben hacer. Porque convertirse en una actitud obstruccionista desde la prensa no es recomendable”, dijo aquella vez.

LEA TAMBIÉN: Guido Bellido defiende el rol de Vladimir Cerrón y Perú Libre y culpa a la prensa

En agosto, durante una movilización en la Plaza San Martín, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo Rojas le pidió a la prensa dejar de “estigmatizar” a los seguidores de Perú Libre como “terroristas” y colaborar en que no haya sucesos de violencia en el país tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

“En ese mismo espíritu, les pedimos a los compañeros de la prensa: dejen de estigmatizar a nuestros compañeros, dejen de prestarse al juego del terruqueo que tanto daño le hace a la patria, que tantos muertos ha causado, que tantas injusticias siguen causando en el país”, acotó.

“Ustedes también tienen responsabilidad en darle tranquilidad a la patria, en generar un clima de paz en este país, ustedes y los dueños de los medios de comunicación que actuaron en toda la segunda vuelta en favor de la candidata de la corrupción, de la heredera de la dictadura, ustedes también tienen responsabilidad de que no haya sucesos de violencia en este país. Contribuyamos todos”, agregó Bermejo Rojas a la prensa.

Días después, en una de las pocas declaraciones del presidente Castillo a los periodistas, dijo lo siguiente: “Hay cosas que nos hemos limitado a hacer algunas declaraciones porque en nuestra campaña decimos una cosa en la calle y los reporteros sacan otra. Personal del mismo medio de comunicación, algunos que han sido excluidos, nos dicen ‘no le sacan lo que usted dice, se le edita, se le pone’”, declaró en su momento el mandatario.

Pedro Castillo expresó sus disculpas a la repotera que fue agredida por su personal de seguridad. (Canal N)





Iber Maraví, el actual ministro de Trabajo, también criticó a la prensa que reveló sus posibles vínculos con Sendero Luminoso. Aquella vez, atribuyó las publicaciones en su contra su contra a una “arremetida de la ultraderecha”.

“Los que están en deuda con la sociedad son aquellos que, desde los canales de televisión, me imputan cargos e inventan que habría procesos abiertos. Ellos tienen que demostrar dónde están esos procesos abiertos, las pruebas de las imputaciones que hacen a mi persona, de manera pública”, señaló.

Iber Maraví reiteró que su cargo está a disposición de Pedro Castillo. (Canal N)





En diversas ocasiones el presidente Pedro Castillo evadió responder preguntas a la prensa.

Incluso lo sucedido el 18 de agosto, cuando la reportera de TV Perú, Tiffany Tipiani, fue apartada a la fuerza por el personal de seguridad que resguardaba al jefe de Estado. En ese momento, desde la presidencia, lanzaron un comunicado ofreciendo las disculpas del caso, que fue reiterado por el propio presidente al día siguiente.

Ante las últimas declaraciones de Dina Boluarte y Aníbal Torres, el parlamentario Edgar Tello (Perú Libre), en el programa “Ampliación de Noticias”, dijo que se les debe preguntar directamente a ellos, pero añadió que “ciertos medios” están “siendo muy subjetivos” con el Gobierno.

“Habría que preguntarles a ellos [Dina Boluarte y Aníbal Torres] el contexto que los ha motivado, en fin. Lo que sí debemos tener en cuenta es el derecho a la libertad de expresión como todo ciudadano. En este caso los medios lo tienen, pero también sin exceso. Porque algunos medios también ya están siendo muy subjetivos ”, argumentó en conversación con RPP Noticias.

Video Recomendado

César Tito Rojas, miembro del Movadef, ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, buscando reunirse con el primer ministro Guido Bellido. Existen registros de sus visitas a terroristas recluidos en el penal de Yanamayo, entre el 2000 y el 2004. Además, en el 2010, Tito participó de la elección del primer Comité Ejecutivo Nacional del Movadef.