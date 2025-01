La presidenta Dina Boluarte no acudirá a la citación de la Fiscalía de la Nación, de este 15 de enero, en el marco de la investigación en su contra por el caso “Cofre”, anunció su abogado, Juan Carlos Portugal.

La defensa legal de la mandataria cuestionó la ampliación del plazo de la investigación dispuesto por la Fiscalía de la Nación en diciembre del 2024.

“El Ministerio Público, después del mensaje (a la Nación de Dina Boluarte), diez días incluso después que se vencía la investigación, no nos comunicó. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de llamarnos durante los primeros 90 días de la investigación preliminar. Tres días después amplía por ocho meses la investigación, en nuestra tesis, fuera del plazo”, cuestionó Portugal.

Según las fechas que dio el abogado, la ampliación se dictó el 27 de diciembre cuando el plazo se había vencido el 23 de diciembre.

“No va a asistir por una razón”, respondió a RPP este martes al recordar que en el mensaje a la Nación que dio Boluarte pidió que se le cite para declarar por el caso “Cofre” así como por la cirugía a la que se sometió en el 2023.

También recordó que en un caso anterior que también involucró a Dina Boluarte, por la desactivación del equipo policial de apoyo al Eficcop, el Poder Judicial les dio la razón al pedir que no se considere válida la ampliación del plazo fuera de fecha porque, según el abogado, la fiscalía actuó “negligentemente”.

“No es que la presidenta no desee asistir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque dentro del plazo y no lo hizo y no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos”, insistió Portugal.