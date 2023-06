Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, anunció que solicitará la exclusión de su patrocinada de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio, a raíz de las muertes registradas durante las protestas contra su Gobierno.

En diálogo con RPP Noticias, consideró que la investigación que afronta la mandataria “no tiene ni pies ni cabeza”, y enfatizó que lo que no pretende establecer es “precisamente el desarrollo de una pasión”.

“El genocidio tiene dos elementos que deben concurrir necesariamente: las muertes más la voluntad de exterminación de un grupo. Eso no tiene ninguna posibilidad de armarse en el país”, expresó.

“El homicidio calificado también requiere ferocidad, crueldad, intención. Eso tampoco ocurre respecto a la presidenta de la República. Lo primero que vamos a pedir es la exclusión [de ella] de la investigación”, agregó.

MIRA AQUÍ: Ministra de Cultura defiende designación de Ninoska Chandia en IRTP pese a vínculos con Dina Boluarte

En ese sentido, Campos insistió en que la investigación contra Boluarte Zegarra “no tiene ningún sentido” porque –desde su punto de vista- no existe la posibilidad de imputarle a la jefa de Estado los delitos de genocidio y homicidio calificado.

“No es una investigación jurídico penal porque no existe posibilidad alguna de establecerse esa dos imputaciones. Ninguna, no existe. Puede ser que nos guste, podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuir esos dos delitos a la presidenta de la República. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación”, acotó.

Declaraciones del abogado de Dina Boluarte. (Video: RPP TV)

Como se recuerda, por unas tres horas, la presidenta Dina Boluarte declaró ante la Fiscalía de la Nación, que la citó para que brinde su testimonio como parte de la investigación en su contra por las muertes en las protestas contra su gobierno en diciembre del 2022 y enero del 2023.

La diligencia fue dirigida por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. La acompañó el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, su mano derecha en pesquisas preliminares que involucran a altos funcionarios, según fuentes de El Comercio.

Dina Boluarte se retiró de la sede fiscal antes del mediodía a bordo de su vehículo oficial y sin tener contacto con la prensa. Ella había llegado poco antes de las 9 de la mañana en medio de un amplio despliegue de seguridad.

La jefa del Estado ingresó por la puerta posterior del Ministerio Público. Previamente, por la entrada principal hizo lo propio su abogado, Joseph Campos.