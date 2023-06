La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el proyecto de adelanto de elecciones generales “es algo que está latente” y que se puede debatir “en cualquier momento”.

En entrevista con “Panorama”, indicó que la voluntad política de las diversas bancadas podría llevar a cabo un debate de esa naturaleza, aunque enfatizó que la misma no existe en la actualidad.

“Podría por supuesto [Fuerza Popular insistir en un proyecto de adelanto de elecciones]. Es algo que está latente y que no se ha archivado por completo. Es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento”, expresó.

“Creo que finalmente lo que va a llevar a cabo un debate de esa naturaleza es la voluntad política de los demás grupos políticos, que eso en este momento no lo vemos”, agregó.

En ese sentido, Fujimori Higuchi advirtió que los efectos de un futuro Fenómeno El Niño podrían causar desastres naturales en el país y afectar a muchas familias, lo que desencadenaría en un adelanto de elecciones .

“Creo que el rechazo de la población podría ser un activador de una crisis, como ha ocurrido hace unos pocos meses atrás”, subrayó.

Finalmente, la excandidata presidencial insistió en que aún no ha tomado una decisión sobre una posible cuarta postulación, aunque cuestionó las críticas, las que calificó de “machistas” y que atribuyó a quienes no han podido llegar a la segunda vuelta.

“He sido tajante en negar una candidatura si es que hubiese un adelanto de elecciones. Hacia futuro no he tomado una decisión al respecto ni la he analizado. Pero el solo hecho de negar que yo pueda participar o mi partido participe me parece discriminatorio y antidemocrático”, subrayó.

“En su momento lo analizaré y tomaré en cuenta qué es lo mejor para nuestro país y también estratégicamente para el partido Fuerza Popular. Lo que no voy a aceptar son estos vetos machistas que con solo el hecho de que yo esté hablando de política entran en pánico y hablan”, sentenció.

Declaraciones de Keiko Fujimori. (Video: Panorama)