La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) aseguró que la ley aprobada en el Parlamento que beneficia a adultos mayores de 65 a 78 años sentenciados a pena de cárcel, como es el caso del ex presidente Alberto Fujimori, no tiene “nombre propio”. En esa línea, aseveró que se deberán evaluar los criterios criterios para que el ex mandatario pueda acceder al beneficio.

“Esta ley no es con nombre propio. Es una ley que va a garantizar un trato especial para aquellas personas que tengan una sentencia firme, que tengan criterios que afecten a su salud [...] pero tienen que tener ciertos requisitos. Alberto Fujimori, si cumple esos requisitos y es evaluado por las autoridades competentes, si le corresponde, también tendrá el beneficio, gozará de esa solicitud”, dijo la congresista de Fuerza Popular.

Agregó que el contexto en el que se aprobó la ley corresponde a “situaciones que se han dado”, pero remarcó que la norma ya fue debatida en la Comisión de Justicia anteriormente.

“Mira son situaciones que se han dado y que tenemos que asumir la responsabilidad [...] Yo creo que cualquier momento para los opositores y para los izquierdistas nunca va a ser bueno. Esta ley ha tenido otros proyectos anteriores que tengo entendido se ha discutido en la comisión de justicia”, comentó en conversación con Canal N.

Respecto a las criterios de dicha ley, comentó que se tendrá que debatir un reglamente que ponga las condiciones y los criterios para que los presos que deseen dicho beneficio puedan solicitarlo.

“Una ley no puede tener todos los detalles. Tendrá que tener un reglamente y, en ese reglamento, se pondrá las condiciones, los criterios”, acotó.

Por último, dijo que aún no conversa con su bancada respecto al proyecto de ley que buscaría revocar el referéndum, pero remarcó que si fue la bancada del Apra quien la presento ellos deberían sustentarla.

“Bueno, no hemos discutido ese tema en bancada (…). Yo desconocía este proyecto, tampoco lo he leído. Yo creo que el que ha presentado, si es la bancada del Apra, tendrá que sustentar cual es la motivación. Pero nosotros como bancada no hemos discutido”, comentó.

Cinco congresistas presentaron este jueves un proyecto de ley que busca revocar el acuerdo que remitió la autógrafa que convoca a referéndum sobre el retorno al sistema parlamentario bicameral y la reforma que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios.

La iniciativa, que también solicita modificar el decreto supremo de convocatoria a referéndum, está firmada por Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Elías Rodríguez, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) y Mario Mantilla (Fuerza Popular).

Según la propuesta, el presidente Martín Vizcarra cambió de postura sobre el retorno al sistema parlamentario bicameral en menos de cuatro días, pues al principio saludó la aprobación de la propuesta y el trabajo hecho por el Congreso, pero cuando convocó a referéndum indicó que la misma reforma había sido “desnaturalizada”.