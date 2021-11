El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, descartó que el Gobierno de Pedro Castillo haya “fracasado” en sus primeros 100 días de gestión, la cual inició el pasado 28 de julio. Explicó que la situación que vive el país se debe a los “200 años de improvisación y corrupción”.

“¿El fracaso de los 100 días? Falso. Es el fracaso de 200 años de improvisación y corrupción que ha mantenido al Perú como un país subdesarrollado. Estamos trabajando arduamente para enrumbarlo a su desarrollo. Juntos y juntas lo conseguiremos”, escribió en sus redes sociales.

¿El fracaso de los 100 días? FALSO. Es el fracaso de 200 años de improvisación y corrupción que ha mantenido al Perú como un país subdesarrollado. Estamos trabajando arduamente para enrumbarlo a su desarrollo. Juntos y juntas lo conseguiremos! — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 7, 2021

Este domingo, El Comercio publicó un especial en el que se muestra cuántas de las promesas formuladas por el mandatario lograron materializarse en los primeros 100 días. La Unidad de Periodismo de Datos analizó estas promesas y halló que el 85% de ellas no se ha cumplido. En la mayoría de los casos no se ha llegado a las cifras prometidas o no se ha iniciado con el desarrollo del proyecto en sí. Estas promesas están orientadas a salud, economía, educación y trabajo.

MIRA AQUÍ | Los primeros 100 días de Pedro Castillo: Las nuevas facciones en el Ejecutivo y el reto de gobernar sin haberlo previsto

Entre las promesas incumplidas se encuentra la adquisición de 100 plantas de oxígeno y 200 tanques criogénicos, y el establecimiento de “Casas Respira”, lugares que estarían dedicados a brindar oxígeno a pacientes Covid-19, en cada distrito o centro poblado del país. A la fecha, solo se han adquirido siete plantas de oxígeno y no se tiene ninguna “Casa Respira”.

La semana pasada, el presidente Pedro Castillo anunció que el próximo miércoles 10 de noviembre dará a conocer en Ayacucho los avances logrados en la primera etapa de su gestión, que se inició el pasado 28 de julio.

“Por ello, este miércoles en Ayacucho, junto a nuestro pueblo, daremos cuenta al país de los avances de esta primera etapa de gestión, así como los objetivos a cumplir en los próximos meses y años. Nos vemos allá”, señaló en Twitter.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Perú, Pedro Castillo, cumple este viernes 100 días en el poder. (Fuente: Latina TV)

TE PUEDE INTERESAR