El magistrado Augusto Ferrero -quien fue elegido como vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2020-2021- destaca que por primera vez el máximo ente en materia constitucional sea presidido por una mujer -Marianella Ledesma. El diálogo con El Comercio resalta las cualidades de quien dirigirá la institución durante los próximos dos años.

¿Qué le parece que Marianella Ledesma haya sido elegida presidenta del TC? Es la primera mujer en dirigir la institución.

Sí, a la cual la lancé yo. Yo fui quien la ha propuesto.

Fue una sorpresa. No se esperaba ello…

Sí, cuando se sometió el caso, lanzaron al doctor (Eloy) Espinosa-Saldaña y yo dije que quería hacer una mención especial a favor de una persona de la calidad de la doctora Ledesma, con todos sus atributos académicos, que son verdaderamente muy loables, por toda la carrera que ha hecho como profesora en más de cinco universidades, por haberse graduado al igual que yo en una universidad del pueblo como San Marcos; en la que ambos nos graduamos de abogados (…) es un lujo tener a una mujer con las cualidades de Marianella Ledesma como presidenta del Tribunal Constitucional.

Y en su caso personal ¿cuál es su impresión?

En mi caso personal siendo yo, gran admirador de las mujeres, en primer lugar de mi madre, en segundo lugar, de mi esposa y luego de mis dos hijas, para mí era muy honroso haber sugerido su candidatura.

Doctor, qué se espera con esta elección. Es como una apertura del Tribunal Constitucional que una mujer presida el ente más importante en materia constitucional a nivel nacional…

Así es, porque no solo se trata de que sea una mujer, sino que ha sido elegida conociendo todos que es una persona de tendencia izquierdista.

¿Qué es lo que ha primado para que, magistrados -que de alguna y otra manera son conocidos como de centro o centro derecha- hayan votado por una persona de línea izquierdista?

¿Por qué? Porque uno elige a la persona en base a las cualidades personales. Aquí, cuando uno está en un cargo como el que nosotros ejercemos miramos las cualidades personales y no su tendencia o preferencia en la vida. Bueno, todas las personas tenemos una tendencia.

Ahora, en el rol de vicepresidente ¿Qué cambios se puede dar en el Tribunal Constitucional?

Estoy seguro de que, liderados por la doctora Ledesma lo primero que vamos a hacer es acelerar más el despacho profesional.

¿En qué sentido?

Nosotros tenemos todavía 5 mil expedientes pendientes de resolución. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente la resolución de los expedientes.

Usted ha tenido la mayoría de los votos. Cinco de siete…

Yo me he sentido muy honrado que ellos hayan tomado esta decisión, que ha sido la más alta pues obtuve cinco votos. Un poco seguramente han pensado que era el único que estaba con período vigente…

Entonces, esperaremos ver qué propuestas presentarán el día de su juramentación en el cargo, que por cierto, no deja de ser una sorpresa que la mayoría haya elegido a Marianella Ledesma…

Ella fue la primera sorprendida cuando yo la propuse (… ) Vamos a asumir en el mes de enero.

Doctor, quería aprovechar para consultarle por la resolución del Caso Keiko Fujimori. Algunos funcionarios públicos (fiscalía) han pedido que se anule el fallo….

Bueno, cada uno es libre de pensar como quiera con relación a este tema, lo que pasa es que no guardan el respeto debido. Para comenzar el Tribunal Constitucional es una instancia única y es una cosa que tiene que cumplirse.

Pero la resolución ha sido analizada y varios especialistas coinciden en que no se han logrado los cuatro votos. Esto porque los fundamentos de usted, de (Ernesto) Blume y de (José Luis) Sardón no son los mismos que el de (Carlos) Ramos…

No, el voto del doctor Ramos es igual, lo que pasa es que él ha entrado en otras consideraciones. Eso no cambia, lo que vale es el resultado.

Pero la ley orgánica del Tribunal Constitucional indica que se sustenta en dos aspectos, el fundamento y el sentido del voto para hacer una mayoría y hacer resolución con cuatro votos. Pero en este caso, el fundamento es distinto… ¿Cómo se sostiene ese vacío para formar la resolución?

No, lo que vale es la resolución, el voto. El hecho de que uno tenga fundamentos distintos o fundamentos parecidos, eso no quiere decir que debe tener los mismos fundamentos.

Finalmente, qué esperar de esta nueva gestión…

Somos nuevas autoridades no ha habido reelecciones, somos personas que somos conscientes del deber de hacer nuestros mejores esfuerzos para llevar a esta institución lo más adelante posible…

Se ha criticado mucho los recientes fallos del TC, sobre todo, porque se siente que están marcados por tintes políticos...

Sí, pero eso no es cierto. Fíjese en mi caso, yo he votado a favor del Caso de (Ollanta) Humala y he votado a favor del Caso Keiko Fujimori, porque eso es lo que legalmente procede. No ve a decir que Humala y Keiko Fujimori significan lo mismo.

Sí, pero eso no deja de crear suspicacias sobre las decisiones…

Uno no tiene derecho a tener a una persona (en prisión); en el caso de Humala fueron nueve meses, pero en el caso de Keiko Fujimori ha sido más de un año. Entonces, uno no está para meter presa a la gente y ver después cómo es que se le libera, eso es incorrecto. Primero se debe determinar si es culpable o no, si es culpable se debe sentenciar, pero no adelantarle la prisión. Es un elemento fundamental.