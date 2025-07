El discurso de Dina Boluarte en Fiestas Patrias 2025 no solo fue uno de los más largos en tiempo, sino también uno de los más extensos en contenido. Con más de 29 mil palabras en su versión impresa, superó por amplio margen a todos sus antecesores en sus respectivos terceros años de gobierno. Sin embargo, es importante resaltar que la mandataria se saltó 16 páginas durante la lectura oral. Este dato, no obstante, no incide en la calidad del discurso.