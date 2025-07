Selecciona un tema clave en su gestión

Durante el último año, la comunicación de la presidenta con los medios de prensa ha sido duramente cuestionada. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) denunció el 29 de junio que desde el 22 de octubre del 2024 hasta esa fecha sumaban 250 días desde la última vez que la presidenta Dina Boluarte respondiera preguntas. En toda su gestión solo ha realizado 3 conferencias de prensa. Este cuadro recoge eventos entre julio del 2024 y julio del 2025 en los que el silencio se dio en tres variantes: días sin rueda de prensa (no respondió a los medios), totalmente sin declaraciones (no se evidenció comunicación de la presidenta), sin interacción con la prensa (no permitió acercamiento de los medios en actos oficiales).

Problemas que se dieron en periodos de silencio