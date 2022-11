De acuerdo con las planillas del Congreso del referido mes, Vargas Silva ha sido contratado con una remuneración mensual de S/9.103,33.

Presunta difamación

Yuri Díaz Jaime, ex vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) -instancia en la que Balcázar fue decano- querelló el 2020 al hoy congresista por declaraciones que brindó a tres medios de comunicación de Lambayeque. Las denuncias fueron por la comisión del presunto delito contra el honor (injuria, calumnia y difamación agravada) en agravio de Díaz.

Finalmente, el 22 de diciembre del 2021, el entonces juez Vargas Silva, del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, resolvió absolver al congresista en funciones como autor del delito de difamación.

El 11 de febrero del 2020, Balcázar había declarado a La República que expulsó a “ocho directivos encabezados por un tal Yuri Díaz Jaime, que precisamente hicieron un desfalco al adquirir o al hacer un contrato con una orquesta trujillana. Se llevaron más de S/17 mil que hasta la fecha tampoco han podido rendir cuentas”. Al respecto, el juez valoró que la declaración no atribuía una conducta que “de manera clara y expresa pueda perjudicar el honor” de Díaz debido a que el desfalco que se le atribuía a él y otras personas “no precisamente es como consecuencia de una apropiación irregular de los caudales de la institución, sino que lo irregular era que no se había cumplido con rendir cuenta”.

En una segunda declaración emitida el mismo día en Exitosa, Balcázar había atribuido a Yuri Díaz presuntas irregularidades en el ICAL. Sin embargo, según argumentó el juez, la entrevista contenía “diversas interrupciones que le restan fluidez”, fallas que “no permiten otorgarle fiabilidad”. Adicionalmente, el juez indica que el querellado “no atribuye responsabilidad alguna, sino que refiere que dichas sospechas deben ser materia de investigación para determinar responsabilidades”.

En tanto, se concluyó que debido a una “orfandad de prueba idónea” no se podía emitir una condena contra Balcázar al no haberse acreditado la comisión del presunto delito. “Como consecuencia de ello, menos se ha podido determina su responsabilidad”, se indicó.

Díaz Jaime dijo a El Comercio que la decisión fue apelada. “No lo esperábamos porque todo indicaba que lo acusaría y, de pronto, en la lectura de sentencia, lo absolvió. […] Seguimos insistiendo que es una sentencia que debe declararse nula y reabrirse el proceso”, agregó.

Posteriormente, el 10 de junio de este año, Yuri Díaz interpuso un recurso de casación ante la Sala Suprema Penal Permanente. Esto en contra de una sentencia en segunda instancia del 20 de abril del 2022 de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que confirmó la emitida el 22 de diciembre del 2021 con la absolución de Balcázar. El recurso está pendiente de ser resuelto.

Descargos

El abogado Vargas Silva inició su contratación en el despacho del congresista Balcázar en setiembre de este año y confirmó a este Diario que se mantiene en el cargo. Además, no se ha planteado renunciar a esta posición. “No considero que haya ninguna inconducta de mi parte”, declaró a este Diario.

No solo tiene como una de sus funciones prever la propuesta de proyectos de ley, también está a cargo del despacho del congresista y del personal que ahí labora, según detalló Vargas. Rechazó que su ingreso al Congreso se haya tratado de un pago de favores.

“Se descarta porque, si yo hubiese hecho algún favor al congresista con la emisión de esa sentencia absolutoria, los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones debieron haber anulado o revocado mi sentencia si se hubiese tratado de un favor. Eso no ha ocurrido. Por el contrario, confirmaron mi sentencia. […] La casación solo ve temas de forma, mas no de fondo”, añadió.

También descartó que exista algún conflicto de interés con su reciente cercanía al congresista Balcázar. “Mi comportamiento respondió al de un profesional que ya no se desempeña como juez y que como abogado no tenía ningún impedimento para contratar con el Congreso. Ningún conflicto de interés”, dijo.

Vargas Silva se desempeñó como juez hasta fines del 2021. A partir de este año, trabajó en su propio estudio jurídico ubicado en Chiclayo. En esta ciudad, según el Vargas, se encontró con el congresista Balcázar de manera fortuita. En este encuentro, el legislador le refirió que había vacantes disponibles en su despacho.

“[Nos encontramos] en setiembre de este año. Presenté mi CV y recibí la llamada de que había salido seleccionado. Y se dispuso mi contratación. Simplemente nos encontramos y me manifestó que tenía varias vacantes en su despacho”, comentó.

Descartó también que haya tenido una comunicación previa a su contratación o que, tras la absolución del congresista, haya conversado con él. “No habíamos quedado [en vernos] porque yo no tenía su número ni él el mío”, agregó.

Para el abogado, esta propuesta no le generó ninguna extrañeza y descartó mantener algún vínculo con las instancias judiciales de Lambayeque. “Si tuviera algún vínculo con la magistratura podríamos hablar de alguna conducta inadecuada. Pero yo no tengo ningún tipo de vínculo ni impedimento para contratar con el Congreso. No he visto ninguna inconducta de mi persona al postular y aceptar el cargo”, concluyó.

El Comercio intentó obtener los descargos del congresista José María Balcázar, pero no recibimos respuesta a las llamadas y mensajes.

Reuniones y defensa

La última reunión entre Balcázar y un integrante del Ejecutivo ocurrió el 31 de mayo de este año, cuando acudió al despacho del primer ministro, Aníbal Torres. Junto al presidente Pedro Castillo mantuvo dos reuniones en marzo de este año: el 20 y 30 del referido mes.

Además, en febrero del año en curso, se reunió en tres ocasiones con Beder Camacho en la Secretaría General. De acuerdo con el registro de visitas, esto ocurrió el 14, 25 y 26 de febrero. Durante el 2021, sostuvo cuatro reuniones con el jefe de Estado: el 12 y 13 de febrero; y el 6 y 10 de setiembre.

Balcázar ha sido uno de los congresistas oficialistas que ha planteado sus discursos en favor del gobierno. En setiembre de este año, incluso deslizó la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo presente “cualquier moción (cuestión) de confianza” si el presidente del Congreso, José Williams, “no da señas de que quiere dialogar y quiere trabajar los proyectos para reactivar la economía en el Perú”.

Previamente, en abril, cuando Balcázar era aún parte de Perú Libre, dijo que el gobierno tendría un supuesto “plan B” para aplicar en caso la Comisión de Constitución no aprobara un proyecto de ley para someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este proyecto, finalmente, fue archivado.

Balcázar ha sido también presidente de la Comisión especial para la selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Instancia que fue exhortada por organizaciones como Transparencia para que invite a la ciudadanía a opinar sobre la propuesta de su reglamento.

Más datos

Antes de ser parte del Congreso, José María Balcázar se desempeñó como presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo. Además, fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) para el periodo 2019-2020. Sin embargo, durante su gestión hubo sospechas por presunta apropiación del dinero que ingresaba a la institución, como informó El Comercio en setiembre del 2021.

Recientemente, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dispuso elevar los actuados al fiscal superior para su pronunciamiento. Esto luego de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo haya decidido no formalizar la acusación en contra del congresista.

De otro lado, del proceso electoral llevado a cabo por el ICAL el 12 de diciembre del 2020, el abogado Álvaro Mitchell Julca Díaz resultó parte de la directiva. Yuri Díaz dijo a este Diario que el referido proceso electoral, organizado durante la gestión del hoy congresista, fue declarado nulo. De acuerdo con la planilla de setiembre del Congreso, Julca fue contratado como asesor de la bancada Perú Bicentenario, que es integrada por Balcázar. Según Vargas Silva, asesor del congresista, Julca ha dejado de trabajar con asesor para el referido bloque. El Comercio intentó comunicarse con Julca para obtener más detalles, pero no recibimos respuesta a los mensajes y llamadas.