En una breve sesión, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-JPP) planteó una cuestión de orden para dejar sin efecto la decisión de la Comisión de Constitución del último viernes. Allí se había postergado la discusión sobre esta posibilidad para el próximo período anual de sesiones, que inicia a fines de julio.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, manifestó que la cuestión de orden era improcedente. “Las cuestiones de orden no tienen por finalidad dejar sin efecto un acuerdo que, autónomamente, en el marco del reglamento del Congreso, ha adoptado una comisión ordinaria”, dijo.

Pese a ello, añadió que los legisladores Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), José Luna (Podemos Perú) y Flor Pablo (no agrupada) habían hecho pedidos en torno a “las iniciativas de reforma constitucional de adelanto de elecciones”.

“Al no estar el tema en agenda del Congreso, se alcanzará a los voceros [de las bancadas] la propuesta de acuerdo de la Junta de Portavoces para tramitar la ampliación correspondiente”, explicó José Williams. Tras esto, suspendió la sesión del pleno hasta este jueves a las 10:00 a.m.

Se requieren 66 votos

Las propuestas referidas por José Williams coincidían en solicitar que el pleno someta a votación la continuación del debate en torno al adelanto de elecciones. Esto apelando al artículo 78 del Reglamento del Congreso.

#URGENTE #Adelantodeelecciones Solicitamos se convoque, en forma inmediata, a sesión de Pleno para que someta a votación la excepción establecida en la parte final del segundo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso.@peru21noticias @RPPNoticias @exitosape pic.twitter.com/WUcyWk1Dy3 — Bloque Magisterial de Concertación Nacional (@BloMagisterial) February 6, 2023

Allí se establece que con la mitad más uno del número legal congresistas (en el caso del pleno, con 66 votos) se puede atender una propuesta idéntica a otra ya rechazada durante el mismo periodo anual de sesiones. Esto debido a que el pleno ya había desestimado las primeras iniciativas de adelanto de elecciones en sesiones anteriores al no lograr los votos requeridos.

🚨AGOTEMOS TODOS los recursos para encontrar una salida a la crisis antes del cierre de legislatura (10 de febrero)



Solicité al pdte. Williams que en el pleno de MAÑANA votemos el RETOMAR el DEBATE para así APROBAR un PL de #AdelantoDeElecciones2023



¡Se necesitan solo 66 votos! pic.twitter.com/3QzaDuQTDl — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) February 8, 2023

Así, en caso los portavoces accedan a incluir el tema en la agenda el pleno, se requerirán 66 votos en el pleno para que el adelanto de elecciones pueda volver a ser debatido ahora, en lugar de que se postergue la discusión hasta mediados de año. De forma similar, para que la Junta de Portavoces amplíe la agenda de la sesión se requiere “la mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí representados”.

¿Tiene el Congreso los 66 votos? Si bien algunas bancadas ya han hecho explícitas sus posturas a favor, las votaciones previas sobre del adelanto de elecciones han dado cuenta de un alto nivel de divisiones internas en casi todos los grupos en torno al tema, lo que hace difícil hacer proyecciones exactas. Así, no hay certeza de que el pleno llegue a esa cifra.

En el debate previo a que se declare improcedente la cuestión de orden de Ruth Luque, desde algunas de las bancadas ya habían manifestado sus posturas en torno al tema. Desde la izquierda, Perú Libre y el Bloque Magisterial se expresaron a favor de que el adelanto continúe discutiéndose. Los segundos, además, son autores de una de las propuestas para que el tema sea visto en el pleno y se someta a votación.

“Urge, inmediatamente, dar una respuesta política, lo hemos dicho. Y se tiene que debatir y discutir el tema del adelanto de elecciones. No se puede poner como pretexto decir que ya se acabó, que el reglamento, que tal cosa, cuando existen proyectos de ley que están esperando ahí para que sean agendado”, dijo Jaime Quito (Perú Libre).

En Cambio Democrático-Juntos por el Perú, la postura es también a favor de que se reabra el tema, tal como lo manifestó Ruth Luque al plantear su cuestión previa. “Es el pleno del Congreso el cual debe definir y reabrir el tema, no permitir que por una decisión asumida por un conjunto de votos se cierre el debate del adelanto de elecciones”, dijo.

Proyección de votos

Bancada Número de integrantes Postura Fuerza Popular 24 Por definir Perú Libre 15 A favor Acción Popular 14 Por definir (Ílich López y Edwin Martínez en contra) Alianza para el Progreso 11 Por definir (Lady Camones en contra) Bloque Magisterial 9* (con un integrante suspendido) A favor Renovación Popular 9 En contra Avanza País 9 Por definir Podemos Perú 7 A favor Perú Bicentenario 6 Por definir Somos Perú 6 A favor Perú Democrático 5 Por definir Cambio Democrático - JPP 5 A favor Flor Pablo, Susel Paredes y Carlos Anderson 3 A favor Votos a favor proyectados: 45

Las legisladoras no agrupadas Flor Pablo y Susel Paredes se expresaron en el mismo sentido; sin embargo, al no tener bancada, no tiene representación en la Junta de Portavoces.

Carlos Anderson, también no agrupado, dijo a El Comercio que siempre votará a favor de un adelanto de elccioones. “Sin embargo, estoy convencido de que es una tarea inútil [...] Ha quedado demostrado hasta el extremo que el 70% de los congresistas no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones”.

Se prevé que Podemos Perú, al ser autor de uno de los pedidos para ello, también vote a favor de la reapertura del debate. Desde Somos Perú, el vocero alterno José Jerí dijo a El Comercio que “la bancada o la gran mayoría de la bancada” estará a favor de que se reabra el debate.

“Mi única preocupación es a nivel procedimental y reglamentario. Pero si ello, en virtud del artículo 78 [del reglamento del Congreso] se permitiese, vamos a estar de acuerdo en que se reabra el debate, por lo menos. Y tratar de ver cuál es la fórmula que permita generar el consenso, que es otra historia”, manifestó.

Desde el fujimorismo, que ha votado regularmente a favor del adelanto de elecciones, no hubo participación en el debate en el pleno del miércoles. Consultado sobre cuál es la postura de su bancada sobre la reapertura de la discusión, el vocero alterno César Revilla comentó a El Comercio que “siempre estaremos a favor de tomar medidas para restablecer la paz social, dentro de la norma y estándares constitucionales”.

Consultado sobre si eso significará apoyar la reapertura del debate, el legislador no respondió hasta el cierre de esta nota. No obstante, su colega de bancada Arturo Alegría se manifestó en una conversación previa con este Diario, a título personal, que sí estaría favor de que el pleno decida si se reabre el debate.

Desde Alianza para el Progreso, el vocero titular, Alejandro Soto, y el vocero alterno, Eduardo Salhuana, no contestaron las llamadas de este Diario. No obstante, Lady Camones, quien también es vicepresidenta de la Comisión de Constitución, indicó a El Comercio que aún no hay acuerdo de bancada y opinó que ella estaría en contra de la reapertura del debate. “Para mí es un tema cerrado. Soy institucionalista”, dijo.

En Acción Popular, una de las bancadas con mayor división de votos entre sus integrantes, los legisladores Ílich López y Edwin Martínez se manifestaron en el pleno en contra de la reapertura del debate. El último viernes, el primero fue uno de los impulsores de que la Comisión de Constitución no debate el tema hasta el próximo periodo anual de sesiones.

La bancada de Renovación Popular, a través de su vocero Jorge Montoya, ratificó en el pleno su oposición a la propuesta y a la reapertura del debate. “El adelanto de elecciones es rechazado por la población, no lo quiere [...] Dejemos de llorar sobre leche derramada”, dijo.

En tanto, la vocera de Avanza País, Adriana Tudela, dijo a RPP que su bancada se mantiene a favor de adelanto de elecciones para abril del 2024, al considerar “insostenible” el actual escenario político hasta el 2026.

Escenarios

Asumiendo que todo los integrantes de una bancada voten en un mismo sentido, los votos de Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Somos Perú, Cambio Democrático y los tres no agrupados mencionados, sumarían 45 de los 66 votos a favor requeridos.

En esa línea, las posturas que finalmente tomen las bancadas de Fuerza Popular (24 integrantes), Acción Popular (14) y APP (11) terminarán inclinado la balanza a favor de que se reabra el debate del adelanto de elecciones o para que esto quede prácticamente descartado, al menos para el 2023.

Si no se llega a un acuerdo sobre el tema en los próximos días, antes de que acabe esta legislatura, el adelanto de elecciones recién podría volver a debatirse a partir de julio o agosto de este año. Esto debido a que la discusión se postergaría hasta el próximo periodo anual de sesiones, que inicia a fines de julio.

En ese escenario, la reforma constitucional para el adelanto de elecciones recién podría aprobarse desde entonces, sea en dos legislaturas (la segunda sería a partir del 2024) o con un referéndum, que tomaría entre tres y cuatro meses. En la práctica, esto hace inviable que los próximos comicios se generales se realicen en el 2023.

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró esta tarde a la prensa que están “atentos” a lo que decida el Congreso sobre este tema. ”La Comisión de Constitución y Reglamento al parecer va a retomar este tema de alta importancia para el país y mientras esperamos la decisión de un órgano constitucionalmente autónomo, lo que hace el Ejecutivo es gobernar y tomar decisiones a favor de las amplias mayorías”, expresó.