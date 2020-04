El Parlamento Andino no fue disuelto por lo que sus labores continuaron durante el interregno parlamentario. Ahora, en medio de la situación de emergencia producida por el coronavirus (COVID-19), vienen realizando sesiones virtuales y han anunciado donaciones a dos penales de Chorrillos.

Son cinco los parlamentarios andinos peruanos y su labor es difícil de rastrear. Tienen un apartado en el portal web del Congreso de la República, pero se encuentra desactualizado, pues la última nota de prensa está fechada en marzo del 2019 y lleva como titular “Jorge Luis Romero felicita al parlamentario andino Alan Fairlie por promover los Parlamentos Andinos en las universidades del país”. La nota de prensa anterior a esa, se titular: “Parlamento Andino reconoce y rinde homenaje al Artesano Peruano en su Día”.

El Perú actualmente tiene la presidencia del Parlamento Andino a nivel regional con Rolando Sousa a la cabeza. En el portal oficial de la institución, se encuentra información pero de acuerdos tomados en conjunto con los representantes de Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. Su principal pronunciamiento, fechado el 27 de febrero pasado, es una lista de solicitudes de acciones, ante el coronavirus, al Organismo Andino de Salud (Convenio Hipólito Unanue), al Banco de Desarrollo de América (CAF) y a sus estados miembros.

En un comunicado del 13 de marzo, se precisan las recomendaciones de prevención ante el coronavirus, y su último pronunciamiento del 25 de marzo empieza así: “Desde la Secretaría General del Parlamento Andino enviamos un saludo en nombre de los Parlamentarios Andinos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, deseando que esta crisis ocasionada por el COVID-19 sea superada rápida y efectivamente”.

Representación peruana

Si nos centramos en la representación local, el parlamentario andino Rolando Sousa (Fuerza Popular) anunció, a través de su cuenta de Twitter, la entrega 950 kits con alcohol desinfectante, jabones, mascarillas y guantes a internas y sus hijos en el Anexo de Chorrillos y en el penal Virgen de Fátima. Luego, en entrevista con RPP Noticias, Sousa refirió que la donación la realizaban en forma personal. “Los miembros hemos sumado los montos, no hay de por medio ningún fondo público, son fondos exclusivos y privados del Parlamento Andino”, refirió el exlegislador fujimorista.

En su Twitter, Sousa se muestra muy atento a la coyuntura peruana y realiza exigencias públicas al gobierno. “Hace más de tres semanas venimos pidiendo se consigan más test, la cuarentena es útil en la medida que se complemente identificando focos infecciosos, así podrás aislar selectivamente y echar andar la economía, más test urgente”, escribió el 6 de abril. Incluso, ha refutado a reconocidos médicos como el doctor Elmer huerta. “Hace apenas 2 semanas el Dr. Huerta decía que no eran necesarias las mascarillas; eso pasa por creer en profesionales no especialistas y mediáticos; hoy los resultados le dan un portazo en la cara”, tuiteó el 5 de abril.

Este Diario buscó conversar con otros miembros del Parlamento Andino como Jorge Luis Romero (Fuerza Popular), pero solo atinó a derivarnos con Sousa. “Presidente del parlamento andino, único vocero peruano. Gracias”, nos escribió.

El año pasado, Alessandra Granuelly refirió que trabajó para el despacho del fujimorista desde el 5 de octubre del 2018 hasta el 4 de junio del presente; pero reconoció que no asistió a laborar, desde noviembre del 2018 hasta el 19 de febrero del 2019. “Jorge Luis me dijo que no podía asistir por un tema de reducción de personal, al fin y al cabo quedó en un acuerdo conmigo. Él me daba S/ 800 por no ir a la oficina y él se quedaba con S/ 1 500”, afirmó al programa Panorama.

Cruzadas y aliados privados

Quien sí accedió a hablar sobre sus labores fue su colega parlamentario andino Mario Zúñiga (Fuerza Popular). “Trabajamos por Zoom en videoconferencias y full en el whatspp”, indicó a El Comercio. Asimismo, Zúñiga alegó que apoyaron a la repatriación de peruanos que se encontraban varados en el exterior por el coronavirus.

“Hemos hecho gestiones a través de documentos virtuales al canciller peruano. Hemos apoyado con éxito cuando se repatrió a ciudadanos peruanos de México. También estamos haciendo coordinaciones para abastecimiento de alimentos con el Rotary International”, agregó.

Zúñiga es uno de los que más publicita su labor a través de notas de prensa. El último domingo remitió a los medios una comunicación que titulaba “Piden bono para jubilados de la ONP y afiliados de Pensión 65”. El primer día de abril envió una nota de prensa bajo el anunciado de “Inician cruzada a favor de los peruanos más afectados con crisis del coronavirus”, y en el cuerpo de texto explicaban que la cruzada consistía “en que los empleados públicos del país donen un día de sus sueldos”.

El parlamentario andino fujimorista defendió la labor de su institución asegurando que hasta la fecha han creado 18 marcos normativos, y mencionó algunos ejemplos: internacionalización de las pymes, fomentos de cadena de valor, control de gestión de desastres, lucha contra la mujer, entre otros.

Los otros dos representantes del Parlamento Andino son Alan Fairlie (Frente Amplio) y Mariano González (Peruanos por el Kambio). En febrero del año pasado, el Parlamento Andino emitió una resolución en la que aprueba el pedido para levantar la inmunidad parlamentaria de González, para las investigaciones en su contra referidas a la suscripción y ejecución del contrato de asesoría jurídica con el Consorcio Vías Cusco en el año 2016; y la de los aportes a Peruanos por el Kambio provenientes de pagos realizados por Odebrecht.

