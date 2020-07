Los congresistas que aprobaron con premura cinco reformas a la Constitución han ido cediendo, desde el miércoles, al replanteamiento de sus votaciones respecto a la inmunidad y antejuicio. En declaraciones a este Diario, el congresista Luis Valdez (Alianza para el Progreso) dijo que este es un Congreso “reflexivo”, mientras que Daniel Urresti (Podemos Perú) advirtió, a través de un comunicado, que los congresistas fueron “sorprendidos” con el dictamen que, finalmente, terminaron aprobando con 110 votos la noche del domingo.

Los pronunciamientos llegaron luego de que 16 personas, entre abogados y politólogos, renunciaron al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución debido las modificaciones hechas: los especialistas cuestionaron que las reformas constitucionales que se añadieron no hayan tenido un debate previo. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional también manifestaron su preocupación sobre los cambios a la Constitución, que requieren de una segunda votación favorable en esta legislatura para ser instaurados.

Además, el miércoles el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la convocatoria a un Consejo de Estado para hallar “la mejor salida” a las reformas que eliminan el antejuicio político de ministros, suprimen la inmunidad del defensor del Pueblo y de los magistrados del Tribunal Constitucional, y que permiten acusar al mandatario por delitos contra la administración pública durante sus funciones.

Frente a este nuevo panorama, ¿cuáles son las salidas a las modificaciones de la reforma ‘exprés'? Conversamos con tres abogados constitucionalistas y estas son sus respuestas.

1. ¿Qué soluciones se pueden plantear desde el Congreso frente al texto aprobado?

El abogado constitucionalista Javier Alonso de Belaunde explicó que habría dos escenarios para que se plantee una solución desde el Congreso: el primero, que también fue planteado por los abogados Víctor García Toma, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga, es que estas modificaciones a la reforma no se sometan a segunda votación en esta legislatura. De ocurrir esto, se archivaría.

“La pelota está ahora en la cancha del Congreso y en el pasado se ha visto cómo soluciones que no eran claras, con voluntad política han podido encontrar una respuesta”.

Otro escenario planteado por De Belaunde es que se declare la nulidad en parte de la reforma aprobada en primera votación, y que solo se mantenga lo referido a la modificación del artículo 93 de la Constitución, que se refiere a la inmunidad parlamentaria, pues esta parte sí cumplió con tener un dictamen en la Comisión de Constitución.

“Lo que proponen es que, dado que hay un vicio de procedimiento, debería declararse nula toda la propuesta de modificación del resto de artículos y dejar solo el 93 e ir a segunda votación. Sería partirlo, eliminarías porque mandarías al archivo lo declarado nulo, y quedaría el artículo 93, que se iría a segunda votación. Es una solución audaz. Para que se dé, tendría que haber voluntad política en el Parlamento”, dijo De Belaunde.

El abogado explicó que un antecedente a este caso ocurrió en el 2013, en la ‘repartija’ de las diez plazas para el Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo. “Dado el escándalo, hubo la voluntad de encontrar una solución, se optó por la figura de la nulidad, con votaciones que superaban el número necesario. Se declaró todo esto nulo”, dijo De Belaunde.

Para ello, se necesitaría que un congresista lo proponga y que la propuesta tenga un alto respaldo. “Para que sea incuestionable y se pueda deshacer se tendría que hacer con un umbral alto de votos, arriba de los 87″, complementó.

Por otro lado, dijo que es una interpretación equivocada decir que si estas reformas no alcanzan los votos necesarios en esta segunda legislatura, entonces la propuesta sería archivada. “En segunda votación, si no se alcanzan 87 votos, igual sigues obligado por tu primera votación a llevar esto a referéndum. Algunos piensan que la solución es que esto se rechace en segunda votación y se archive, esa es una interpretación equivocada”, advirtió.

Por su parte, Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, dijo que una salida es que si esta reforma se somete a segunda votación, que no alcance los votos necesarios. “Sería lo más práctico, adecuado para terminar la situación. Si se quieren hacer ajustes, que se inicie un debate con calma y profundidad. No creo que haya otro camino”, consideró.

Finalmente, Bruno Fernández, abogado constitucionalista y miembro del Grupo Valentín, explicó que uno de los caminos es que estas modificaciones sean rechazadas en segunda votación y se vuelva a cero; es decir, que no haya reforma constitucional.

2. ¿Se puede reconsiderar la votación del domingo?

Los abogados Urviola y De Belaunde coincidieron en que el problema es que la propuesta ya fue reconsiderada. “Se aprobó un primer texto y en el pleno se produce esta reconsideración. El domingo hubo una reconsideración a esa votación, y ahí es cuando entra este texto de contrabando y ahí termina la legislatura. No cabría una reconsideración”, dijo De Belaunde.

3. ¿El Congreso puede modificar el texto aprobado?

De Belaunde dijo que salvo en un esquema de una declaratoria de nulidad, en principio no correspondería una nueva redacción del texto porque “se estaría desconociendo el resultado de la primera votación”.

Urviola comentó que se pueden poner algunos “remedios a la inmunidad”, para que no sea utilizada de manera indebida, pero sin desnaturalizarla porque es necesaria para el ejercicio de la representación congresal. “Esa es la solución, no creo que la inmunidad deba ser eliminada de cuajo, ahora solo se ha camuflado”, agregó.

4. ¿Los congresistas pueden presentar nuevos proyectos de ley respecto a la misma reforma constitucional?

Para De Belaunde, mientras el trámite esté abierto, no corresponde presentar nuevos proyectos similares o que versen sobre lo mismo. “Si se encuentra un camino para archivar esta situación o anularla, se podrían presentar nuevos proyectos similares o que versen sobre lo mismo, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso. No pueden correr en paralelo”, comentó. “De presentarse, se pueden presentar documentariamente, en el sentido más literal del término: introducir un documento en esa línea. Pero no se las va a poder votar en tanto no haya una solución sobre el tema que está pendiente”, precisó De Belaunde.

“El congresista Daniel Urresti dijo que iba a presentar un nuevo proyecto de ley solo sobre inmunidad. Si él presenta un nuevo proyecto de ley, tiene que pasar todo el proceso legislativo: en principio por comisión, tiene que ir a primera votación en el pleno en una legislatura, y a segunda votación en otra porque es reforma constitucional. Los nuevos proyectos de ley que se presenten deben pasar todo el procedimiento legislativo”, explicó el abogado Fernández.

Asimismo, indicó que la Comisión de Constitución tiene la “vía libre” para presentar dictámenes sobre la materia en cualquier momento. “No hay plazos establecidos ni prohibiciones rígidas como para no elaborar un dictamen en sentido distinto. Más aún si se presentan proyectos de ley en sentidos distintos”, agregó.

Finalmente, Urviola comentó que si los congresistas tienen la iniciativa, pueden presentar nuevos proyectos y que corran todo el proceso. “Si no alcanza los votos necesarios, ahí queda, y se puede poner en comisión los otros proyectos de ley. Es la solución más simple y políticamente acabaría con la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo”, aclaró.

5. De presentarse nuevos proyectos de ley, ¿esta legislatura contaría como la primera para estos?

Los tres abogados consultados aclararon que si se presentan nuevos proyectos de ley, se reiniciaría el trámite y se volvería al punto cero. De Belaunde hizo hincapié en que esto ocurre si se presentan con la excepción anotada del artículo 78.

6. Si se aprueban las reformas del domingo en segunda votación, ¿se aplicaría a las autoridades elegidas a partir del 2021?

Fernández dijo que, de aprobarse, serían de aplicación inmediata y también para quienes sean elegidos congresistas y presidente de la República para el siguiente periodo.

Por su parte, De Belaunde explicó que hay dos diferencias: una cuestión es la reforma constitucional sobre impedimentos para postular, que sí tiene que darse en segunda votación en el plazo para que pueda tener efecto en las elecciones. Las modificaciones “problemáticas” que cambian el perfil de la Constitución, cuando se aprueben, rige para los congresistas actuales, para el presidente que podría ser acusado y los ministros perderían el antejuicio. “Rige inmediatamente y los efectos tocan a todas las autoridades”, comentó.

7. Si lo aprobado en primera legislatura no obtiene suficientes votos en la segunda, ¿El presidente Vizcarra podría decidir sobre el texto, cuando se refirió que “enviaría” esto a referéndum?

De acuerdo con Urviola, el presidente Vizcarra cometió un error al anunciar el último fin de semana que enviaría esta reforma aprobada el viernes por el Congreso –solo sobre inmunidad parlamentaria– “a un referéndum”. “Es el JNE el que ordena al Ejecutivo para que convoque a elecciones”, dijo. Sin embargo, esto fue truncado debido a que el Congreso siguió el debate con otro dictamen.

De Belaunde dijo que esta podría ser una solución. “Esto va a segunda votación, ahí no se alcanzan los 87 votos, como pasa eso, estás obligado a ir a referéndum”. Agregó que podría configurarse el escenario que hubo en el referéndum del 2018: se informe a la población sobre los problemas, y que sea la población la que decida. Sin embargo, el problema estaría en el planteamiento de la pregunta.

“Hay un problema: la pregunta que se sometería no discrimina, no son cinco preguntas, no es una pregunta por cada uno, sino por la ley de reforma. Si es que esto de aquí va en su integridad con todos los problemas, eso se somete a una pregunta”, dijo.

Según Bruno Fernández, si es que no se alcanza la votación requerida, hay dos opciones: que la reforma constitucional aprobada en primera votación se someta a referéndum o que el documento se envíe al archivo. Otra opción es que la votación no se coloque en agenda y se espere un nuevo dictamen de la Comisión de Constitución para ser debatido y aprobado en dos legislaturas distintas. “El presidente no puede introducir cambios en ese texto. Iría tal cual (al referéndum)”, agregó.

8. ¿El presidente Vizcarra aún puede mantener la posibilidad de someter alguna reforma constitucional sobre inmunidad a referéndum?

Fernández considera que “el referéndum en el que está pensando el presidente es respecto de un nuevo proyecto de ley y él, claro, está pensando en que este texto aprobado el domingo no llegue a aprobarse en una segunda votación. Si no, no tendría sentido presentar un referéndum”.

Según Urviola, el presidente tiene la facultad para presentar iniciativas legislativas, pero sobre un nuevo proyecto que tiene que pasar por todo el proceso. “Pero, ya no se debe insistir en el tema de la inmunidad, que no es mala. Su uso indebido es lo que debemos controlar. Eso depende de quiénes van al Parlamento”.

9. Si el ánimo, como lo dijo Vizcarra, es encontrar una salida, ¿él podría plantear la presentación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo sobre inmunidad y que se someta a votación en esta legislatura?

De Belaunde dijo que este sería el mismo escenario al anunciado por el congresista Urresti: “en tanto esto esté latente y no haya sido cerrado, sería inviable que el presidente presente un proyecto de ley alternativo. Si se da una solución, que pase al archivo o algunos extremos se anulen, el presidente podría presentar un proyecto de reforma. Se contaría como primera legislatura”.

El abogado Fernández dijo que si el presidente Vizcarra presenta un proyecto de ley sobre esta materia, debe ser evaluado en comisiones. “Creo que ese es el punto clave porque hablamos de una reforma constitucional que el domingo fue bastante abrupta y se metieron muchos temas a la vez, como el antejuicio”, finalizó.

10. En caso hoy el Consejo de Estado llegue a un consenso de replanteamiento, ¿cuál debería ser el camino?

Para De Belaunde, el Consejo de Estado debería cumplir con dos puntos: el primero, bajar el nivel del conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. “Tienen que limarse asperezas, no necesitas que se sume una crisis política y jurídica”, dijo. Por otro lado, el siguiente punto debería ser poder trasladar al presidente del Congreso las preocupaciones que hay por esta reforma, “invocarlo a que esto no se ponga en debate rápido, sino que haya un periodo de reflexión con miras a si es que logra compartir la idea de que es problemático, pasar a soluciones”, finalizó.

Ademas, Urviola consideró que el camino correcto, respetando la autonomía de los poderes de Estado, debe estar en la invocación al Parlamento para que reflexione sobre lo que conviene para el país y para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

