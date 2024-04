El congresista Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular, rechazó que esté involucrado en el uso de trabajadores de su despacho y de bienes del Parlamento para promover la inscripción de un movimiento regional, en respuesta a un reportaje emitido este último domingo.

Espinoza respondió a la prensa luego de una diligencia realizada por el Ministerio Público la mañana de este martes 16, cuando personal de la Fiscalía de la Nación acudió a constatar la oficina asignada a Espinoza ubicada en las instalaciones del Parlamento ubicadas en el Jr. Huallaga, en el Cercado de Lima.

Un reportaje emitido por el programa “Punto Final” dio a conocer cómo Darwin Espinoza habría usado a personal asignado a su despacho y bienes públicos del Congreso para lograr la inscripción de un movimiento regional, “Adelante Áncash”.

“En marzo yo solicito la suspensión de sus haberes, de su pago, por 15 días a la Oficialía Mayor. Ellos indican que dentro de esos días de suspensión han estado haciendo otras actividades. Por eso cuando se les filma, están haciendo algo que no pueden ni deben darme explicaciones. Me han dicho que son actividades fuera de las horas de trabajo”, aseguró en respuesta al reportaje.

Específicamente, dijo que tres de los cuatro trabajadores involucrados en estos hechos estaban suspendidos por lo que calificó como irregularidades. “Yo ya los había sancionado por 15 días por algo similar. No es que yo sabía. Hay algunas irregularidades que no voy a detallar porque fueron revisando algunas acciones que no competen al despacho”, aseveró.

Darwin Espinoza aseguró que se allana a las investigaciones y dijo estar a favor de que se esclarezca las versiones que lo involucran. “Siempre me he allanado a la investigación. Nunca me he corrido de la prensa”, garantizó.

Impresores y consultas a Reniec

Según el informe periodístico, el parlamentario habría empleado la impresora de su despacho y papel bond que le provee el Parlamento para imprimir las fichas de afiliación a la agrupación política de su región.

Espinoza también habría enviado personal de su despacho, todos funcionarios del Congreso, para que recolecten firmas en días laborales.

Sobre estos hechos, el congresista de Acción Popular negó responsabilidad y exhortó que se investigue al responsable de usar los equipos de su oficina para estas impresiones de planillas y otros documentos para el movimiento regional. Esto, tras asegurar que la grabación del reportaje fue hecha por una sola persona, la misma que fue a usar la impresora en cuestión. “Me causa extrañeza, me sorprende que alguien ingrese a la oficina y vaya de frente a la impresora”, aseveró.

“Pido investigar y que se vea quién mandó a imprimir. El que ha solicitado (la inscripción de Adelante Áncash) es uno de mis hermanos, no yo”, replicó para luego insistir que el promotor del movimiento regional era un hermano suyo. “Yo no tengo nada que ver”, reiteró.

A esto se suma el uso del acceso que se le otorgó como parlamentario por parte de Reniec para lograr la revisión de datos de los afiliados. En total, se realizaron unas 1,851 consultas desde la cuenta de Darwin Espinoza según el reportaje.

Al respecto, Darwin Espinoza aseguró que las consultas se hicieron para verificar identidades de beneficiarios para entrega de ayuda ante el friaje de los próximos meses. “Yo necesito saber a quiénes, dónde viven para que podamos ir y luego no se quejen que el congresista no le dio”, aseguró.

Tras este reportaje, la Procuraduría General del Estado ha pedido al Ministerio Público el inicio de diligencias preliminares por presuntos delitos de concusión y peculado de uso.