La Comisión de Educación del Congreso eligió el miércoles 16 de agosto como su presidente para el periodo 2023-2024 nada menos que a José María Balcázar, de Perú Bicentenario, en un contexto de cuestionamientos al parlamentario por justificar el matrimonio infantil.

Balcázar aseguró en junio pasado, cuando se opuso a un proyecto de ley que plantea prohibir el matrimonio precoz, que las relaciones sexuales tempranas son favorables.

“La medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado” , señaló.

La ley vigente - que respalda Balcázar - permite que adolescentes de 14 años puedan casarse con autorización de sus padres. No obstante, quienes se oponen a la norma han alertado que mujeres que no han alcanzado la mayoría de edad son forzadas a casarse con hombres mayores.

El Ministerio de la Mujer rechazó en junio pasado las expresiones de Balcázar. “La evidencia existente contradice su posición. Todas y todos debemos actuar juntos para prevenir situaciones de riesgo de vulneración de [...] derechos y promover una sociedad que los proteja”, señaló vía Twitter.

No obstante, Balcázar se ratificó en su postura e incluso habló de un presunto “conservadurismo” de quienes piden cambios en la ley sobre el matrimonio infantil.

“Yo soy un hombre que tiene una formación medianamente clara sobre temas de sexología y antropología” , dijo.

Luego, se refirió a la titular de la Mujer, Nancy Tolentino: “ Seguramente no tiene una formación mínima, muy endeble. ¿Cómo van a apoyar una ley de esa naturaleza? La juventud está conmigo porque piensan que es una especie de mordaza ese conservadurismo fatal del sexo”, dijo en diálogo con RPP.

El pasado jueves 17, se ratificó y señaló: “Yo lo que dije responde a un contexto de una ley que yo no soy el autor. ¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley”.

🔵 Congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario): ¿Por qué vamos a prohibir a los muchachos que tengan relaciones y se casen? Desde los 14 hasta los 18 años las relaciones sexuales son voluntarias.



📹: @mreyesperu #ElInformativoxNacional





Excusó frase misógina

Pero no es la primera vez que Balcázar defiende una postura de manera cuestionable. Ya en noviembre pasado, justificó declaraciones del entonces primer ministro Aníbal Torres.

El 7 de noviembre del 2022, Aníbal Torres se refirió a una periodista de televisión como una mala madre, esposa e hija, por difundir información que golpeaba la imagen del gobierno de Pedro Castillo.

“Como madre es mala madre, porque está enseñando mal a sus hijos. Como esposa es peor, como hija también”, dijo Torres.

Aunque la frase misógina fue cuestionada en diversos sectores, el congresista Balcázar buscó excusarla.

“Es una apreciación al calor de los debates políticos que existen. Hay opiniones que a veces no tienen una mala fe, sino que hay que mirar dentro del contexto y pienso que puede haber excesos, pero hay que rectificarse en su momento”, dijo.

“Yo puedo darle una nueva cara al Legislativo”

Balcázar postuló a la presidencia del Congreso para completar el periodo 2022 - 2023 luego de la censura de Lady Camones, de Alianza para el Progreso.

Aquella vez, aseguró que su presencia en la Mesa Directiva podía mejorar la imagen del Parlamento.

“Yo soy experto en consensuar, sé gerenciar, he sido magistrado del Poder Judicial. [...] Vean mi trayectoria política y mi trayectoria en el Parlamento. Si alguien me está proponiendo y apoyando es porque reconocen que, modestamente, yo puedo darle una nueva cara al Legislativo”, dijo en diálogo con la prensa en setiembre del 2022.

Balcázar perdió la elección ante José Williams, de Avanza País. Y seis meses después, en marzo del 2023, fue captado presuntamente tomando cerveza en Chiclayo durante la semana de representación parlamentaria, en el contexto de la emergencia por el ciclón Yaku.

Labor legislativa

De acuerdo con la página oficial del Congreso, Balcázar ha sido autor principal de un solo proyecto de ley desde el 2021.

Se trata de la resolución legislativa que propuso el reglamento para la selección de candidatos aptos para integrar el Tribunal Constitucional (TC).

Balcázar fue presidente de la comisión especial para elegir a los candidatos aptos para el TC.

El legislador ha suscrito otros proyectos de ley presentados por sus colegas de bancada, como el que plantea la amnistía a quienes participaron del golpe de Estado que dio Pedro Castillo en diciembre pasado.