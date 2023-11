Camila Mantilla Herrera, enamorada del hijo de la congresista Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), fue acusada de presuntamente haber falsificado el certificado de trabajo que presentó en el Parlamento para laborar desde febrero del 2022 a marzo del 2023.

Según “Punto final”, la joven de 21 años tenía una carrera universitaria en curso cuando tuvo la suerte de convertirse en trabajadora del Congreso de la República: ingresó en el cargo de asistente 2 en el despacho de Ruiz, madre de su pareja, Jeffrey Marrufo.

Aunque se trata del cargo de confianza de nivel más bajo, el reglamento interno de trabajo del Legislativo exige dos cosas: acreditar secundaria completa, y experiencia laboral no menor de dos años.

Según su legajo de contratación, el 10 de febrero del 2022 Camila Mantilla presentó su currículum vitae y firmó una serie de declaraciones juradas. En uno de ellos declaró, bajo juramento, que trabajó en “asesoría de comunicación” para la Universidad Privada de la Selva (UPS) del 13 de setiembre del 2019 al 25 de octubre del 2021.

El problema es que quien firmó la constancia laboral dice no conocer a la joven. Se trata de Perlita Ríos, gerente general de dicha casa de estudios, quien se mostró sorprendida por el documento y que afirmó que no la conoce.

“No conozco a la ciudadana nombrada, tampoco la reconozco como extrabajadora o exlocadora de servicios en asesoría de comunicaciones de la UPS, dado que la persona antes nombrada no ha trabajado, ni ha prestado servicios a nuestra institución”, indicó.

Incluso, refiere que en el periodo del supuesto trabajo, no contrataron a nadie para supuestas “asesorías en comunicaciones”.

“La universidad, tras no lograr su proceso de licenciamiento en setiembre del 2019, se abocó los primeros meses post denegatoria a gestionar un proceso de cese de actividades académicas y administrativas, el cual involucró el cese progresivo de personal administrativo. Preciso que no se ha contratado personal para asesoría de comunicaciones en el periodo indicado”, subrayó.

Además, la gerente de la Universidad Privada de la Selva anunció que tomará medidas legales al revelar que no reconoce como auténtico el documento.

“Al parecer se ha utilizado un documento en el cual se ha sobrepuesto la legitimidad de mi firma, sello y membrete institucional. He tomado conocimiento formal del hecho de la falsificación ideológica, por lo que se está procediendo a formular la denuncia penal contra la ciudadana Camila Melissa Mantilla Heredia y los que resulten responsables, ante la fiscalía penal correspondiente”, acotó.

Por su parte, Carlos Marina, quien denunció a la congresista Magaly Ruíz de recortarle el sueldo, afirmó que Camila Mantilla fue contratada para un trabajo de redes sociales que no habría cumplido a cabalidad, pues sus inasistencias eran constantes.

Funcionario de la Defensoría fue su abogado

Las denuncias contra Magaly Ruiz por recorte de sueldo y la contratación de Camila Mantilla continúan en la Fiscalía de la Nación. El pasado 2 de mayo la joven implicada declaró como testigo acompañada de Juan Carlos Gonzales Hidalgo, quien desde octubre es secretario general de la Defensoría del Pueblo y que fungió como su abogado.

Este personaje también ha sido personero legal titular, entre setiembre de 2021 y marzo del 2023, de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, además de haber ejercido otros cargos.

El abogado niega que el apoyo a Camila Mantilla haya sido un tema partidario, pero admite que la acompañó a declarar por pedido de una amiga: la congresista Magaly Ruiz.

“Sí la acompañé por pedido de la congresista en esa oportunidad, pero no tengo ningún vínculo. No la conozco a la chica ni antes, no soy su abogado ni nada. Como le comenté la vez pasada, yo soy amigo de ella (de Magaly Ruiz)”, manifestó.

Según su declaración ante la fiscalía, la joven acompañó a Jeffrey Marrufo al despacho de la congresista un día de octubre del 2021. Ahí habríab conversado con la secretaria, Silvana Junchaya, quien le dijo que no había alguien que se dedique a ver redes sociales. A los meses fue llamada y entrevistada por Jhony Romero, asesor principal de Ruiz.

“Jhony Romero se pone en contacto conmigo, mediante llamada telefónica, y me comenta que necesita a alguien que apoye en las redes, y me decía si podría entrevistarme, y luego me citó en el despacho de la congresista para la entrevista (…) Luego me indica que había quedado para el puesto, motivo por el que en febrero de 2022 inicio a laborar ahí”, relató.

Al día siguiente de que Camila Mantilla firmara sus declaraciones juradas, el 11 de febrero del 2022, la congresista presentó un requerimiento de personal pidiendo contratar a un asistente.

Es decir, la propia Magaly Ruiz propuso a Camila Mantilla, la enamorada de su hijo, como consta en el requerimiento. Ese mismo día, la joven ya estaba instalada en el puesto que habría sido, en realidad, su primer trabajo.

Cabe indicar que Magaly Ruiz fue blindada en la Comisión de Ética por el caso ‘mochasueldo’. Un pedido inicial de 120 días de suspensión se convirtió en una sanción de 30 días de multa. Por el caso de la contratación de la enamorada de su hijo, dicho grupo de trabajo ni siquiera inició un proceso.